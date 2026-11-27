Datos Clave Domingo: La UC recibe a Huachipato a las 18:00 horas en el Claro Arena; el partido solo se verá por HBO Max, no por la señal de cable de TNT Sports. La cuenta: Con 49 puntos, la UC necesita ganar y que la U, con 54, pierda en Concepción para llegar con vida al Chile 2 en la última fecha. El técnico: El contrato de Daniel Garnero termina en diciembre y desde Paraguay lo ubican en la carpeta de Cerro Porteño.

Universidad Católica juega el domingo 29 de noviembre a las 18:00 horas su último partido de local en la Liga de Primera, ante Huachipato en el Claro Arena, con el Chile 2 en la cuerda floja y el futuro de su técnico abierto. El duelo no irá por la señal de cable de TNT Sports: solo se podrá ver por HBO Max, con el plan que incluye el canal del fútbol.

Ficha del partido Fecha: Domingo 29 de noviembre Hora: 18:00 (Chile) Estadio: Estadio San Carlos de Apoquindo Competencia: Liga de Primera, fecha 29 Transmisión: HBO Max Datos al 27 de noviembre de 2026.

Garnero, sin renovación y en la carpeta de Cerro Porteño

A dos fechas del final, Daniel Garnero todavía no tiene asegurada su continuidad en la banca cruzada: su contrato vence en diciembre. Según informó ADN Radio este viernes, citando al periodista paraguayo Nelson Rivera, Cerro Porteño tiene al argentino en carpeta como posible reemplazante de su actual entrenador, si el Ciclón no clasifica a la Copa Libertadores 2027.

El vínculo con Paraguay no es nuevo. Antes de llegar a la UC, Garnero trabajó nueve años en ese país, donde dirigió a Sol de América, Guaraní, Olimpia y Libertad, además de la selección paraguaya entre 2023 y 2024.

“Que levanten la mano”: el mensaje del gerente deportivo

El tema de los contratos también llegó al plantel. Francisco Pérez Lázaro, gerente deportivo de Cruzados, habló en los medios oficiales del club tras asumir el cargo a plenitud y pidió enfocarse en ganar las dos fechas que quedan. Sobre las renovaciones, fue directo: “Que levanten la mano para renovar, con un rendimiento ejemplar”, afirmó.

El mensaje llega un día después de que Garnero explicara que Gary Medel no está siendo citado tras una discusión, otro de los temas abiertos del cierre de año en San Carlos.

La cuenta del Chile 2

La UC suma 49 puntos y la U, 54, con seis por jugar. Para llegar viva a la última fecha, la UC necesita ganarle a Huachipato y que la U pierda en el Ester Roa: así quedaría a dos puntos. Un empate azul la obliga a ganar sus dos partidos y depender de los criterios de desempate, donde la diferencia de gol de la U (+26) supera con holgura a la cruzada (+16).

Ahí aparece el problema que ya mostramos en los números de la defensa cruzada: según Sportmonks, la UC recibió 40 goles en 28 partidos, 18 más que la U, pese a tener el segundo ataque del campeonato con 56 tantos.

¿Cómo llegan la UC y Huachipato?

La UC viene de caer 0-3 ante Colo Colo en el Monumental por la fecha 28 y alterna resultados: en sus últimos cinco partidos ganó dos, empató uno y perdió dos. Fernando Zampedri es el goleador del torneo con 29 tantos, según Sportmonks.

Huachipato es undécimo con 34 puntos y un partido menos. Llega con una sola victoria en sus últimos cinco encuentros, el 2-0 ante O’Higgins, y con tres empates en ese tramo. Su máximo anotador es Lionel Altamirano, con 10 goles.

Cómo llegan Universidad Católica P G G E P Fecha Rival L/V Res. 22/11 Colo Colo

Liga de Primera V 0-3 8/11 Deportes Limache

Liga de Primera L 3-0 1/11 U de Chile

Liga de Primera L 1-0 28/10 Audax Italiano

Liga de Primera L 1-1 25/10 Unión La Calera

Liga de Primera V 1-3 Huachipato E P E E G Fecha Rival L/V Res. 22/11 Deportes Concepción

Liga de Primera L 0-0 8/11 Unión La Calera

Liga de Primera V 0-1 1/11 La Serena

Liga de Primera L 0-0 23/10 Audax Italiano

Liga de Primera V 1-1 10/10 O’Higgins

Liga de Primera L 2-0 L: local, V: visita. G: ganó, E: empató, P: perdió. Datos al 27 de noviembre de 2026.

El historial favorece a los cruzados: desde 2005, en la base de datos de Sportmonks, la UC ganó 23 de los 47 partidos ante Huachipato, con 15 triunfos acereros y 9 empates.

Después del domingo, la UC cierra la liga ante Universidad de Concepción el domingo 6 de diciembre a las 18:00 horas en el Ester Roa, con la esperanza de que el Chile 2 todavía esté en juego.