Datos Clave El reclamo: La UC pedirá a la ANFP cambiar la regla que puede darle el cupo de la Copa Chile a un equipo de la liga. La clave: De los cuatro semifinalistas de la Copa Chile, solo O’Higgins no tiene un cupo asegurado en la Libertadores. El calendario: O’Higgins y Colo Colo abren su semifinal el miércoles 2 de diciembre en Rancagua.

Universidad Católica no está conforme con la forma en que se reparte el último cupo chileno a la Copa Libertadores 2027. Matías Claro, presidente de Cruzados, anunció este martes 24 de noviembre que el club expresará sus inquietudes a la ANFP por el punto de las bases que define al rival del tercero de la tabla en el partido por el Chile 4.

Ese tercer lugar es, hoy, de la UC, que tiene 49 puntos y ya no puede bajar de esa posición. Por eso el reclamo apunta directo a su próximo gran partido del año.

Qué pide Claro

Según informó Cooperativa, la queja de la UC apunta a esta situación: si el campeón o el otro finalista de la Copa Chile ya están clasificados a la Libertadores, el cupo para jugar contra el tercero de la tabla pasa al cuarto o quinto de la Liga de Primera. Claro planteará modificar el artículo 84 de las bases, porque con esa posibilidad “no se cumple el mérito deportivo” que debería premiar a la Copa Chile.

En nuestra lectura de las Bases de Primera División 2026, el reparto de los cuatro cupos aparece en el artículo 85 y la reasignación por duplicidad, en el artículo 87, como explicamos en la nota sobre la regla de la Copa Chile.

Tres semifinalistas ya clasificados

Con la clasificación de Coquimbo Unido ante Unión La Calera, las semifinales quedaron definidas y el escenario que inquieta a la UC se volvió más probable:

Colo Colo: ya es Chile 1 como campeón de la Liga de Primera.

Coquimbo Unido: ya es Chile 3 como campeón de la Copa de la Liga.

Universidad de Chile: segunda con 54 puntos, asegura el Chile 2 si gana en Concepción el domingo.

O’Higgins: el único de los cuatro sin un cupo asegurado a la Libertadores.

La ida de O’Higgins y Colo Colo será el miércoles 2 de diciembre a las 19:00 horas en El Teniente, y la vuelta, el jueves 10 a las 18:00 horas, con estadio por confirmar. Coquimbo y la U juegan la ida el jueves 3 en el Francisco Sánchez Rumoroso y la revancha el 10 en El Teniente.

La semifinal que la UC debe mirar

Esta es nuestra lectura, aplicando las bases a las llaves que quedaron. Si O’Higgins elimina a Colo Colo, llega a la final y se queda con el lugar en el partido ante la UC, gane o pierda esa final, porque su rival ya estaría clasificado.

Si Colo Colo pasa a la final, en cambio, el partido decisivo de la Copa Chile lo jugarían dos clubes con su lugar asegurado, y el rival del tercero saldría de la tabla. Con la UC en ese tercer puesto, como está hoy, el escenario la tiene a ella como protagonista. El cuarto, Coquimbo Unido con 41 puntos, ya es Chile 3, así que el cupo bajaría al quinto lugar.

Y esa zona está al rojo. Tras la fecha 28, Deportes Limache y Everton suman 40 puntos con la misma diferencia de gol, +7, y La Serena también tiene 40, según repasamos en la nota sobre los criterios de desempate. Con dos fechas por jugar, cualquiera de ellos podría terminar como rival de la UC.

Lo que está en juego

El partido por el Chile 4 es a todo o nada: el ganador va a la Libertadores 2027 y el perdedor se queda con un cupo en la Sudamericana. Para la UC, la diferencia entre enfrentar a un O’Higgins que hoy es duodécimo con 31 puntos o al quinto de la tabla no es menor, aunque el reclamo de Claro se apoya en el criterio deportivo y no en el nombre del rival.

Claro adelantó que el club planteará el tema ante la ANFP. Mientras, la UC tiene dos fechas para cerrar la Liga y, desde el 2 de diciembre, una semifinal ajena que puede definir a su rival.