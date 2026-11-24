Datos Clave Primer criterio: Si dos equipos terminan con los mismos puntos, manda la diferencia de gol; después, la cantidad de partidos ganados. Sin definición: Solo un empate en el primer lugar se resuelve en un partido único; el resto de la tabla se ordena por criterios. Hoy: Limache y Everton suman 40 puntos y +7 de diferencia de gol: los separa un partido ganado más del equipo de Limache.

Con dos fechas por jugar, la tabla de la Liga de Primera está tan apretada que un gol puede valer un cupo internacional o la permanencia. Tres equipos están igualados en 40 puntos en la pelea por la Copa Sudamericana y, abajo, Audax Italiano y Cobresal comparten los 30. Por eso vale la pena revisar qué dicen las bases del torneo cuando dos equipos terminan con los mismos puntos.

La respuesta está en el artículo 82 de las Bases de Primera División 2026 de la ANFP, que fija el orden de la tabla. Y deja una regla clara: en la Liga de Primera no hay partido de definición para el descenso ni para los cupos internacionales.

El orden oficial, criterio por criterio

Según las bases, la tabla se ordena así:

Mayor cantidad de puntos.

Mayor diferencia de gol.

Mayor cantidad de partidos ganados.

Mayor cantidad de goles marcados.

Mayor cantidad de goles marcados como visitante.

Menor cantidad de tarjetas rojas.

Menor cantidad de tarjetas amarillas.

Sorteo.

La única excepción es el título. El artículo 83 establece que un empate en puntos en el primer lugar se resuelve en un partido único y, si persiste la igualdad, en una serie de penales. Ese escenario ya no corre este año, porque Colo Colo se coronó con 64 puntos.

Limache y Everton, separados por un triunfo

Así está la zona media de la tabla tras la fecha 28, con la diferencia de gol de cada equipo:

4. Coquimbo Unido: 41 puntos, +4.

41 puntos, +4. 5. Deportes Limache: 40 puntos, +7, 12 triunfos.

40 puntos, +7, 12 triunfos. 6. Everton: 40 puntos, +7, 11 triunfos.

40 puntos, +7, 11 triunfos. 7. Deportes La Serena: 40 puntos, -1.

40 puntos, -1. 8. Deportes Concepción: 39 puntos, 0.

39 puntos, 0. 9. Palestino: 38 puntos, 0.

38 puntos, 0. 10. Ñublense: 38 puntos, -9.

38 puntos, -9. 11. Huachipato: 37 puntos, -6.

Limache y Everton están empatados en puntos y en diferencia de gol, así que hoy los ordena el tercer criterio: el equipo de Limache ganó 12 partidos y el de Viña del Mar, 11. La Serena, con los mismos 40 puntos, queda detrás por su diferencia de gol negativa.

Las bases reparten tres cupos directos a la Sudamericana entre el cuarto, el quinto y el sexto lugar, y un cuarto para el perdedor del partido único por el Chile 4, pero hay un detalle que mueve la cuenta. Coquimbo ya tiene su lugar en la Copa Libertadores como campeón de la Copa de la Liga y, según el artículo 87, ningún club puede clasificar a los dos torneos. Si termina en un puesto de Sudamericana, no se le considera y el cupo pasa al siguiente. Con la tabla de hoy, los tres boletos serían para Limache, Everton y La Serena, como explicamos en la nota sobre la pelea por la Sudamericana.

Descenso: dos bajan y no hay partido extra

El artículo 88 es directo: descienden el último y el penúltimo de la tabla. Si hay igualdad en puntos, se aplica el mismo orden del artículo 82, sin partido de definición. Así está la parte baja:

12. O’Higgins: 31 puntos, -11.

31 puntos, -11. 13. Audax Italiano: 30 puntos, -9.

30 puntos, -9. 14. Cobresal: 30 puntos, -10.

30 puntos, -10. 15. Unión La Calera: 27 puntos, -18.

27 puntos, -18. 16. Universidad de Concepción: 26 puntos, -28.

Audax está por encima de Cobresal por un solo gol de diferencia. Y la Universidad de Concepción arrastra la peor diferencia del campeonato, diez goles peor que la de La Calera, su rival directo del domingo en el Nicolás Chahuán.

Nuestra lectura: la diferencia de gol también juega por el Chile 2

Esta es nuestra lectura, a partir de la tabla y las bases. El criterio que más pesa en este cierre no está en los puntos, sino en los goles acumulados durante el año. En la pelea por el segundo lugar, la U tiene 54 puntos y +26, y la UC 49 y +16. Si los cruzados ganan sus dos partidos y llegan a 55, a la U le basta con sumar un punto para igualarlos y, salvo un vuelco de diez goles en la diferencia, quedarse con el Chile 2 por el primer criterio de desempate.

Abajo pasa algo parecido, pero en contra: con -28, a la Universidad de Concepción un empate en puntos con La Calera o con cualquier otro rival difícilmente le alcanza, porque tendría que descontar diez goles de diferencia en dos partidos. Para el Campanil, la única salida realista es sumar más puntos que sus rivales.

Las combinaciones de la penúltima fecha, partido por partido, están en nuestra guía de la fecha 29. La jornada abre el sábado 28 de noviembre a las 20:30 horas con Colo Colo ante La Serena en el Monumental, y sigue el domingo con dos turnos simultáneos a las 18:00 y a las 20:30 horas.