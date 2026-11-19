Datos Clave ANFP: El directorio de Azul Azul votó 7 a 4 por respaldar a Jorge Uauy en la elección de este jueves, según La Tercera. Marcelo Díaz: Tras su retiro en diciembre, tendrá funciones que llegan a supervisar la nutrición de los juveniles. Lo que viene: O’Higgins vs U de Chile, sábado 21 de noviembre a las 18:00 horas en El Teniente.

La semana azul se juega tanto en los escritorios como en la cancha. Estas son las noticias de la U de Chile de este jueves 19 de noviembre: cómo se decidió su voto en la elección de la ANFP, el plan que prepara el club para Marcelo Díaz desde 2027 y la visita a O’Higgins por la fecha 28.

Siete de once: así votó el directorio por Uauy

El nuevo directorio de Azul Azul, encabezado por Eduardo Álamos, decidió respaldar a Jorge Uauy, presidente de Palestino, por sobre Jorge Yunge en la elección de la ANFP. Según La Tercera, siete de los once directores se inclinaron por el dirigente árabe y hubo cuatro abstenciones.

Votaron por Uauy Fernando Coloma, Macarena Letelier, Eduardo Escaffi y Gonzalo Molina; José Miguel Insulza, y los dos representantes de la Universidad de Chile, Héctor Humeres y Andrés Weintraub. Se abstuvieron Álamos, que recién asumió, Edgar Kausel, Jorge Burgos y José Ramón Correa, entre dudas por el programa del candidato y por la presencia de Juan Tagle, expresidente de Cruzados, como su compañero de fórmula.

El giro tiene peso: el directorio anterior, de Cecilia Pérez, apoyaba a Yunge, y en la ANFP los votos de los clubes de Primera valen doble. La votación del Consejo de Presidentes se desarrolló este jueves en un hotel de Las Condes, con la sede de Quilín aún clausurada.

Marcelo Díaz, de capitán a supervisar hasta la nutrición juvenil

El futuro del volante ya estaba anunciado, como contamos cuando Álamos lo presentó en la gerencia técnica. Este jueves, La Tercera agregó detalles: el gerente deportivo Manuel Mayo expuso el lunes ante el directorio su plan para la temporada 2027, y en él Díaz, una vez que concrete su retiro en diciembre, asumirá labores que lo tendrán supervisando hasta la nutrición de los juveniles.

Será un rol amplio dentro del área deportiva, en el año del centenario del club, que se suma a la planificación del plantel para la próxima temporada.

En corto: el estadio para cerrar el torneo

La U sigue buscando dónde jugar como local el resto del torneo, y El Teniente aparece como opción, como explicamos esta mañana.

Lo que viene: O’Higgins en Rancagua

En la cancha, el equipo de Fernando Gago visita a O’Higgins este sábado 21 de noviembre a las 18:00 horas en El Teniente, por la fecha 28 de la Liga de Primera. La U llega segunda con 51 puntos, dos más que la Universidad Católica, que el domingo visita al campeón Colo Colo en la pelea por el cupo de Chile 2 a la Copa Libertadores.