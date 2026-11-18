Datos Clave Lo dijo: Claudio Bravo, como comentarista de ESPN F90, tras el 0-0 de La Roja ante Colombia en el Monumental. El pedido: Que el próximo técnico de la selección sea chileno, para recuperar una cultura propia que, a su juicio, se perdió. Sobre Córdova: Valoró su trabajo, pero dijo que le cuesta encontrar coherencia en su discurso sobre el recambio.

Claudio Bravo quiere un técnico chileno para La Roja. El excapitán y bicampeón de América lo planteó en ESPN F90, tras el empate sin goles ante Colombia en el Estadio Monumental, y lo acompañó con un recuerdo de sus años en la selección que apunta directo a los últimos procesos.

Sus palabras se suman a un debate que ya tenía a Manuel Pellegrini, Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli sobre la mesa, en la víspera de que los clubes elijan al sucesor de Pablo Milad en la ANFP.

“Me sentí como que estaba en Buenos Aires”

El exarquero del Barcelona y del Manchester City fue claro sobre lo que espera del próximo nombramiento. “Visualizo cosas y me encantaría que el próximo técnico fuera nacional. En la última etapa nuestra se perdió un poco la cultura propia”, afirmó, según recogió Cooperativa.

Luego explicó qué le molestaba de los procesos anteriores. “Te hablo a modo muy personal: las instalaciones, el camarín, mucho acento argentino”, comenzó. Y completó: “Me sentí como que estaba en Buenos Aires más que en Santiago. Son cosas propias de nuestra cultura y esencia, y eran situaciones que a mí me disgustaban”.

Bravo no dio nombres de entrenadores ni de procesos puntuales en esa frase.

El reparo a Córdova: “Cuesta encontrar coherencia”

El histórico portero también habló de Nicolás Córdova, que cerró su interinato de 2026 con el 0-0 en Macul. Reconoció su trabajo, pero cuestionó el argumento de la edad para explicar el recambio.

“Cuesta encontrar coherencia en cosas que habla. El trabajo de Nicolás es innegable, pero hay que dejar de medir al jugador por la edad: no son niños, son jugadores profesionales”, afirmó. Agregó que en el equipo hay muy pocas secuencias de finalización.

Para lo que viene, pidió convocar por rendimiento. “Hay que llamar al futbolista en su mejor momento, independiente de la edad o si está en el torneo local o en el extranjero. No estamos en la capacidad de desperdiciar momentos”, sostuvo.

Un debate con muchas voces y sin decisión

Bravo no es el único que habló tras el cierre del año. Arturo Vidal también apuntó contra Córdova y le pidió a la ANFP elegir pronto un técnico, como contamos esta mañana, mientras el propio Córdova dijo que le encantaría ver a Pellegrini en la banca.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, volvió a proponer a Bielsa en la previa del partido. Según La Tercera, la nueva Federación será la que administre a la selección, como revisamos el martes.

Nuestra lectura: un pedido que achica la lista

Esta es nuestra lectura. El viernes 13, en ADN, Bravo había mencionado a Pellegrini como alguien con quien había que sentarse a conversar y a Bielsa como una muy buena opción, según contamos entonces. Si su preferencia ahora es un técnico nacional, de los nombres que circulan solo Pellegrini cumple esa condición.

El problema es que el técnico del Betis sigue con contrato en España y nadie ha anunciado una conversación formal con él. Por eso el pedido de Bravo, más que una solución inmediata, marca el perfil que una de las voces históricas de la Generación Dorada quiere para el próximo ciclo.

El próximo paso es la elección de la ANFP de este jueves 19 de noviembre, entre Uauy y Yunge, aunque la definición del técnico de La Roja quedaría en manos de la futura Federación.