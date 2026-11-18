Datos Clave Lo que dijo: Arturo Vidal afirmó que está “cansado” de Nicolás Córdova y pidió a la ANFP elegir un técnico con proyecto. Los números: Córdova cerró su ciclo de 2026 con 14 partidos: cinco triunfos, dos empates y siete derrotas, un 40,4% de rendimiento. Quién decide: Por lo resuelto con la FIFA, el próximo DT lo elegirá la nueva directiva de la Federación, no la ANFP.

Arturo Vidal no esperó a que se enfriara el 0-0 de La Roja ante Colombia en el Monumental. El capitán de Colo Colo y bicampeón de América apuntó directamente contra el técnico interino, Nicolás Córdova, y le pidió a la dirigencia del fútbol chileno nombrar pronto a un entrenador definitivo.

Sus palabras llegaron la misma noche en que el presidente de la ANFP, Pablo Milad, Felipe Loyola y el propio Córdova salieron a defender el proceso que cerró el año.

Lo que dijo Vidal

El volante habló en el programa React de Mega, según recogió BioBioChile. “Necesitamos un entrenador que sea claro, que diga las cosas como tienen que ser y no buscar excusas cada vez que habla. Yo ya estoy cansado de él”, afirmó.

Luego emplazó a la dirigencia. “Es momento de que la ANFP se ponga las pilas, los pantalones y elija a un entrenador lo antes posible”, aseguró, y agregó: “Y que sea uno que tenga un proyecto y que le den la oportunidad y lo dejen trabajar. Ya no podemos seguir esperando”.

Vidal también cuestionó que el arquero Lawrence Vigouroux volviera a ser la figura, en un partido en que Chile tuvo un buen comienzo pero, según el mismo medio, no generó ataques durante 60 minutos.

La defensa del proceso, la misma noche

En la conferencia de prensa posterior al partido, recogida por Cooperativa, Córdova defendió las decisiones del año. “Hacer un cambio generacional después de lo exitosa que fue la generación anterior no es fácil”, reconoció, y destacó haber jugado nueve partidos solo ante selecciones mundialistas.

“Sabemos que es difícil y hemos tenido la valentía de hacerlo, algo a lo que no se atrevió nadie más con otros pergaminos. En ese sentido, mi tranquilidad es máxima”, aseguró el DT, quien además dijo que le gustaría que Manuel Pellegrini tomara la posta.

En la misma línea, Milad valoró que Córdova le dio oportunidades a los jóvenes, y Loyola, en declaraciones recogidas por Cooperativa, señaló: “Estamos muy agradecidos del trabajo que hizo con nosotros”.

Los números detrás del debate

Según el recuento de Cooperativa, el empate ante Colombia fue el partido número 14 de Córdova al mando de la selección adulta, con cinco triunfos, dos empates y siete derrotas, para un 40,4% de rendimiento.

Del otro lado está una voz con peso propio: Vidal suma 147 partidos y 34 goles con La Roja, desde su debut en febrero de 2007, y es parte de la generación que ganó las Copas América de 2015 y 2016.

Nuestra lectura: el reclamo apunta a una puerta que hoy no decide

Esta es nuestra lectura, a partir de lo informado. Vidal le pide a la ANFP que elija al técnico, pero tras la reunión con la FIFA de octubre quedó establecido que el ganador de la elección de este jueves 19 de noviembre administrará solo la liga y los torneos profesionales, según El Dínamo. La selección pasa a la Federación, donde Milad seguirá hasta febrero de 2027 y cuya nueva directiva elegirá al próximo DT.

Por eso, el reclamo del capitán albo expone el problema de fondo más que un atajo: el banco de La Roja depende de una autoridad que todavía no existe, y hasta entonces el calendario no tiene apuro. La selección no vuelve a jugar hasta la fecha FIFA de marzo de 2027.

El primer paso institucional es este jueves, cuando los clubes elijan al sucesor de Milad en la ANFP, como explicamos en la previa de la elección.