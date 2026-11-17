Datos Clave El recurso: Rangers apelará ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) el fallo de la ANFP en el caso San Marcos de Arica. El fallo: La Segunda Sala descartó la desafiliación del club nortino y le aplicó una multa de 2.000 UF, cerca de $83 millones. El contexto: Rangers terminó último de la Primera B con 22 puntos y descendió a Segunda por primera vez en 124 años.

Rangers no da por cerrado el caso San Marcos de Arica. El presidente del club talquino, Felipe Muñoz, confirmó este martes 17 de noviembre que acudirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para apelar la resolución de la ANFP que evitó la desafiliación del elenco nortino, según informó BioBioChile.

El anuncio llega dos días después de que los rojinegros descendieran a Segunda División tras empatar 0-0 con Deportes Santa Cruz en la última fecha de la Primera B.

Qué resolvió la Segunda Sala

La Primera Sala del Tribunal de Disciplina había desafiliado a San Marcos por las declaraciones de capital de funcionamiento que presentó entre 2024 y 2025. En la apelación, la Segunda Sala revocó esa sanción, como contamos el 12 de noviembre.

Según el veredicto citado por BioBioChile, las pruebas “no le han permitido a la mayoría de esta sala formarse la convicción de que efectivamente el club denunciado, San Marcos de Arica, acompañó dolosamente a los órganos de control de la ANFP información falsa”.

La sala sí estimó que el club ariqueño había “incurrido reiteradamente en incumplimientos de sus obligaciones estatutarias”, y por eso le impuso una multa de 2.000 Unidades de Fomento, cerca de $83 millones.

El argumento de Rangers: siete votos en primera instancia

Muñoz explicó a Tribuna Rojinegra que el directorio tiene la convicción de “defender en todo ámbito” al club, y apuntó a la diferencia entre las dos instancias del tribunal.

“El veredicto de la Segunda Sala nos genera una profunda desconfianza, ya que en la Primera Sala los siete integrantes coincidieron en que San Marcos de Arica incumplió estatutariamente y además presentó documentación falsa. Seis de ellos dijeron que había que desafiliarlo y el séptimo dijo que había que descenderlo”, afirmó el dirigente.

El presidente rojinegro agregó que el club todavía no conoce la sentencia completa, y que el hecho de que el fallo no mencione la falsificación de documentos le “da la impresión de que están tratando de encontrarle una explicación jurídica a una decisión que a mi juicio es muy difícil de sostener con el reglamento de la mano”.

Un descenso que se selló en la cancha

Rangers llegó a la fecha 30 como colista, con 21 puntos, y necesitaba ganar en Santa Cruz y esperar un tropiezo de Unión San Felipe. Empató sin goles, con un penal atajado a Alejandro Márquez a los 15 minutos, y terminó con 22 unidades, una menos que los aconcagüinos.

San Marcos, en tanto, siguió en competencia tras el fallo de la Segunda Sala, con el sexto lugar y su cupo en la Liguilla de Ascenso, donde enfrenta a Magallanes.

Qué significa para Rangers

Nuestra lectura, a partir de lo que dijo el propio Muñoz: el club opta por una vía que no controla. El dirigente reconoció que “el resultado del recurso del TAS es incierto”, y ni Rangers ni la ANFP han detallado qué efecto tendría en la tabla un fallo favorable, ni en qué plazo podría resolverse antes de que arranque la temporada 2027.

Por ahora, el descenso de Rangers sigue firme y la Liguilla de Ascenso arranca este fin de semana con San Marcos entre sus participantes. El próximo paso es la presentación formal del recurso ante el TAS.