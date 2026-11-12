Datos Clave Fallo: La Segunda Sala revocó la desafiliación de San Marcos de Arica y le aplicó una multa de 2.000 UF, cerca de $83 millones. Puerto Montt: El tribunal confirmó por unanimidad el fallo favorable al club sureño y rechazó las apelaciones de cuatro clubes. Descenso: Rangers (21 puntos), Unión San Felipe (23) y Santa Cruz (24) se juegan la permanencia en la última fecha.

La Primera B ya no se define en los tribunales. En la noche de este miércoles, la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP revocó la desafiliación de San Marcos de Arica y confirmó el fallo favorable a Deportes Puerto Montt. Con eso, el título, la Liguilla y el descenso se resolverán en la fecha 30, que sigue pendiente.

Para los tres equipos que pelean por no bajar, la noticia cierra una puerta. Rangers, Unión San Felipe y Deportes Santa Cruz estaban entre los clubes que apelaron en ambas causas, y ahora solo les queda sumar en la cancha.

Qué resolvió la Segunda Sala

En el caso de San Marcos, la mayoría de la sala concluyó que las pruebas “no le han permitido a la mayoría de esta sala formarse la convicción” de que el club entregó dolosamente información falsa a los órganos de control de la ANFP, según el veredicto publicado. La Primera Sala lo había desafiliado por las declaraciones de capital de funcionamiento de cuatro cierres trimestrales entre 2024 y 2025.

La sala sí estimó que el club incurrió reiteradamente en incumplimientos de sus obligaciones estatutarias, y por eso le impuso una multa de 2.000 Unidades de Fomento, cerca de $83 millones. En lo deportivo, San Marcos sigue sexto con 43 puntos y mantiene su lugar en la Liguilla de Ascenso.

En la causa de Puerto Montt, la Segunda Sala confirmó por unanimidad la sentencia del 27 de octubre, que acogió la excepción de falta de legitimación activa. En simple: los clubes denunciantes no tenían la calidad para presentar esa denuncia. Las apelaciones de Rangers, Unión San Felipe, Santa Cruz y Curicó Unido fueron rechazadas en todas sus partes.

Lo que esperaban los clubes de abajo

Las dos causas eran, para los equipos del fondo, una vía para cambiar la tabla fuera de la cancha. Rangers, Santa Cruz y San Felipe apelaron también contra San Marcos, junto al propio club nortino y al directorio de la ANFP, según el detalle del fallo informado por BioBioChile.

El clima ya estaba encendido. En los días previos, el director deportivo de Puerto Montt, Pablo Soto Lazcani, anticipó en Mi Sur Deportes que su club y San Marcos saldrían indemnes de los tribunales, y San Felipe le respondió con un duro comunicado. Este miércoles, el tribunal le dio la razón al dirigente sureño en ambos casos.

La tabla del descenso y los partidos que quedan

Solo el último de la tabla baja a la Segunda División Profesional 2027. Así llegan los tres comprometidos, según la tabla de la fase regular:

Deportes Santa Cruz: 24 puntos, diferencia de gol de menos 14. Recibe a Rangers.

24 puntos, diferencia de gol de menos 14. Recibe a Rangers. Unión San Felipe: 23 puntos, diferencia de gol de menos 34. Recibe a Unión Española.

23 puntos, diferencia de gol de menos 34. Recibe a Unión Española. Rangers: 21 puntos, diferencia de gol de menos 19. Visita a Santa Cruz.

Si dos equipos terminan igualados en el último lugar, la permanencia se define en un partido en cancha neutral. Si el empate es entre tres, los dos con peor diferencia de gol juegan ese duelo extra y el otro se salva, según explicó Emol en su repaso de la última fecha.

Los cuatro escenarios, uno por uno

Rangers pierde o empata en Santa Cruz: desciende, porque llegaría como máximo a 22 puntos y San Felipe ya tiene 23.

desciende, porque llegaría como máximo a 22 puntos y San Felipe ya tiene 23. Rangers gana y San Felipe pierde: baja San Felipe, que se quedaría en 23 puntos, uno menos que talquinos y santacruceños.

baja San Felipe, que se quedaría en 23 puntos, uno menos que talquinos y santacruceños. Rangers gana y San Felipe gana: Rangers y Santa Cruz quedan igualados en 24 puntos en el último lugar y van a un partido de definición.

Rangers y Santa Cruz quedan igualados en 24 puntos en el último lugar y van a un partido de definición. Rangers gana y San Felipe empata: triple empate en 24 puntos, y los dos con peor diferencia de gol juegan la definición.

Nuestra lectura: San Felipe es el más expuesto en un triple empate

Esta es nuestra lectura, basada en la tabla y las bases: aunque Rangers es el que llega último, el escenario del triple empate golpea sobre todo a San Felipe. Su diferencia de gol, de menos 34, está 15 goles por debajo de la de Rangers y 20 por debajo de la de Santa Cruz, una distancia que ningún resultado de una sola fecha puede cerrar. Si los aconcagüinos empatan y Rangers gana, tienen asegurado un lugar en el partido extra, y su rival saldría de la comparación entre talquinos y santacruceños.

Para Rangers, en cambio, el camino es uno solo: ganar en Santa Cruz. Y para los santacruceños, que dependen de sí mismos, basta con no perder ante los talquinos para salvarse sin mirar el otro partido.

Qué falta para que vuelva a rodar la pelota

Con los dos fallos resueltos, la última fecha puede programarse para este fin de semana, según La Tercera, aunque al cierre de esta nota la ANFP no había publicado la programación oficial. En la misma jornada, Cobreloa y San Luis, igualados en 54 puntos, se juegan el título: el detalle de cómo se define está en nuestra guía del ascenso y la Liguilla, y la previa del fallo, en lo que se jugaba en la Segunda Sala.

Ahora la palabra la tiene la ANFP: cuando fije día y hora, Santa Cruz y Rangers jugarán una final por la permanencia.