Datos Clave Ranking: La Liga de Primera es 12ª de 50 ligas en minutos jugados por canteranos, según el Observatorio del Fútbol CIES. Cifra: 16,4% de los minutos de la temporada, contra 21,6% de promedio en las cinco temporadas anteriores. Club líder: Colo Colo es el equipo chileno que más minutos da a sus canteranos este año, según Emol.

La Liga de Primera perdió terreno en la formación propia. Según el ranking del Observatorio del Fútbol CIES, difundido este sábado 7 de noviembre por Emol, los canteranos disputaron el 16,4% de los minutos de la temporada en el fútbol chileno, lo que lo deja en el 12° lugar entre 50 ligas. Antes, según el mismo medio, Chile ocupaba el cuarto puesto.

Qué mide el estudio y cuánto cayó Chile

El CIES calcula el porcentaje de minutos jugados por futbolistas en el mismo club en que se formaron y lo compara con el promedio de las cinco temporadas anteriores. En Chile ese promedio era de 21,6%, de modo que la caída es de 5,1 puntos porcentuales.

Es el tercer mayor descenso del ranking, solo detrás de Colombia (6,5 puntos) e Israel (5,4). En total, 38 de las 50 ligas redujeron la participación de sus canteranos.

Chile frente a las ligas de Sudamérica

Entre las ligas sudamericanas incluidas en la tabla, la chilena queda quinta. Así se ordenan, con su porcentaje de minutos de canteranos y su puesto general:

Paraguay: 22,3%, 2°.

Argentina: 21,6%, 4°.

Venezuela: 19,2%, 8°.

Uruguay: 18,7%, 10°.

Chile: 16,4%, 12°.

Colombia: 16,0%, 13°.

Brasil: 11,5%, 28°.

Ecuador: 11,1%, 30°.

Perú: 6,4%, 43°.

Chile sigue por encima de Brasil, Ecuador y Perú, pero quedó a 2,3 puntos de Uruguay y a 5,2 de Argentina, la liga sudamericana mejor ubicada después de Paraguay.

Qué dice esto del fútbol chileno

El estudio no explica las causas del descenso, y por eso no corresponde atribuirlas a una sola decisión. Lo que sí muestra es que Chile pasó de estar entre los cinco primeros a quedar pegado a Colombia, el país que más cayó, con apenas 0,4 puntos de ventaja.

Esta es nuestra lectura, basada solo en las cifras publicadas: el fútbol chileno ya no destaca por apoyarse en su cantera, aunque sigue en la parte alta de la tabla. En el plano de los clubes, Emol informa que Colo Colo es el equipo con mayor uso de canteranos en esta temporada, aunque no entrega su porcentaje.

Para seguir a los albos, que pueden coronarse este domingo en Chillán, está la página de Colo Colo, y para otra mirada con números, nuestro repaso de los mejores ataques y defensas de la liga. Habrá que ver si la tendencia se corrige en la próxima edición del estudio.