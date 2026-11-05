Datos Clave Mejor ataque: Colo Colo, con 57 goles en 26 partidos, según la tabla de ESPN. Mejor defensa: Universidad de Chile, con 21 goles en contra. Dato: Colo Colo es el único equipo entre los dos mejores ataques y las dos mejores defensas.

Colo Colo tiene el mejor ataque de la Liga de Primera 2026, con 57 goles en 26 partidos, y la Universidad de Chile la mejor defensa, con solo 21 goles en contra, según la tabla de ESPN. Pero solo el líder aparece entre los dos mejores equipos en ambas áreas.

Los mejores ataques: Colo Colo, la UC y Limache

Después de 26 fechas, el segundo mejor ataque es el de Universidad Católica, con 53 goles, y el tercero el de Deportes Limache, con 48. La U es cuarta con 45 y Everton quinto con 43, según ESPN.

Colo Colo promedia 2,19 goles por partido y la UC, 2,04. Es una cuenta nuestra, hecha con los datos de ESPN.

Las mejores defensas: la U, Colo Colo y Deportes Concepción

En defensa, la U lleva la delantera con 21 goles recibidos, es decir, 0,81 por partido. Detrás vienen Colo Colo, con 29, y Deportes Concepción, con 30. Everton, con 33, y Audax Italiano, con 35, completan los cinco primeros.

Mejor ataque: Colo Colo, 57 goles.

Colo Colo, 57 goles. Mejor defensa: Universidad de Chile, 21 goles en contra.

Universidad de Chile, 21 goles en contra. Mejor diferencia de gol: Colo Colo, +28, seguido de la U, +24, y la UC, +16.

Quién está más equilibrado

Colo Colo es primero en ataque y segundo en defensa, y por eso lidera con 58 puntos. La U, con 48, es primera en defensa pero cuarta en ataque, mientras que la UC, con 46, es segunda en goles a favor pero recibe 37, la misma cifra que Limache y Palestino.

Esta es nuestra lectura, basada solo en esos números: la UC y Limache, segundo y tercer mejor ataque, están a 12 y 18 puntos del líder y reciben 37 goles cada uno, ocho más que Colo Colo y 16 más que la U. La U, en cambio, tiene la mejor defensa, pero su ataque, con 45 goles, está doce por debajo del de Colo Colo.

Los peores ataques coinciden con el fondo de la tabla

En el otro lado de la cancha, los dos ataques menos productivos son los de la Universidad de Concepción, con 19 goles, y Unión La Calera, con 23, y son también los dos últimos de la tabla, según ESPN. Audax Italiano y Deportes Concepción tienen 28 cada uno.

El caso de Deportes Concepción es el más llamativo: tiene la tercera mejor defensa, con 30 goles recibidos, pero uno de los cuatro peores ataques, y por eso es noveno con 35 puntos. Esta es nuestra cuenta con los datos de ESPN.

Quiénes pagan más caro su defensa

En el otro extremo, Cobresal es el equipo que más goles recibe, con 48, y la Universidad de Concepción lo sigue con 47, según ESPN. Cobresal marca 38 goles, más que Ñublense y O’Higgins, que tienen 30 cada uno, pero ocupa el puesto 14 con 27 puntos.

En total, los 16 equipos suman 593 goles en 208 partidos, un promedio de 2,85 por encuentro. Para seguir cómo se define el título, revisa lo que necesita Colo Colo, y lo que se juega la U de Chile y la UC este domingo en la fecha 27.