Datos Clave Declaró: Eduardo Loyola, vicepresidente de Blanco y Negro, a Cooperativa Deportes (miércoles 4 de noviembre). Ortiz: su continuidad se verá cuando termine el campeonato o antes, si el título llega pronto. Vidal: el capitán espera: primero se define el cuerpo técnico, “de ahí seguirá”.

Eduardo Loyola, vicepresidente de Blanco y Negro, dejó claro el orden de las decisiones en Colo Colo: primero se define la continuidad del técnico Fernando Ortiz y su cuerpo técnico, y recién después la situación del capitán Arturo Vidal. Ambas se resolverán cuando termine el campeonato o antes, si el título llega pronto, según dijo a Cooperativa Deportes.

Ortiz: “Hay que esperar que termine el campeonato”

Loyola recordó el respaldo del directorio al entrenador: “Nosotros lo ratificamos cuando muchos pedían que lo despidieran, hay que recordar después del partido con Limache. Le hemos dado todo nuestro apoyo y los resultados están a la vista. Hay que esperar que termine el campeonato y en ese momento veremos la continuidad”.

Consultado por posibles ofertas desde el extranjero, el dirigente respondió que el tema económico es solo “una variable” en la renovación. Agregó: “Ellos tienen familia, están contentos en Chile, se han encontrado con un club espectacular y la gente los estima”, y que el proyecto deportivo también pesa en una renovación, algo que “se verá una vez termine el campeonato, o antes si alcanzamos la copa pronto”.

Racing y Tigres, el telón de fondo

Las palabras de Loyola llegaron el mismo día en que Cooperativa informó, citando a DSports, que Racing manifestó interés en Ortiz y tomó contacto con su círculo cercano. Esa aparición se suma al interés de Tigres de México, según el mismo medio, y el contrato del técnico con el club sigue sin extensión acordada, aunque Aníbal Mosa dijo públicamente que quiere mantener al cuerpo técnico.

El propio Ortiz había fijado el calendario tras vencer a Deportes Puerto Montt en Copa Chile: “El objetivo es el día domingo; después me sentaré con el presidente y acordaremos la continuidad o veremos qué sucede”. Ese domingo 8 de noviembre, a las 15:00 horas, Colo Colo visita a Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, y una victoria le daría el título de la Liga de Primera. En esta nota explicamos qué más se define esa fecha, y Ortiz ya había pedido calma en su declaración previa.

Vidal: “Arturo tiene que estar tranquilo”

Sobre el volante, Loyola fue directo: “Lo primero es lo primero, y este caso es el cuerpo técnico y de ahí seguirá”. Luego sostuvo que Vidal “tiene que estar tranquilo, es un hombre de la casa, lo conozco desde antes que subiera al primer equipo”.

El dirigente admitió entender la inquietud, pero defendió el método: “Puedo comprender, pero hay una decisión del directorio de hacer las cosas ordenadamente y lo estamos cumpliendo”.

Qué significa para Colo Colo

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo declarado: Loyola puso las decisiones en dos pasos. Primero Ortiz, después Vidal. Como el técnico dice que hablará con el presidente después del domingo y el directorio asegura que Vidal va detrás del cuerpo técnico, la situación del capitán no debería aclararse antes de la definición de Chillán. Si el título llega ese día, el club tendrá su primer momento natural para sentarse a negociar; si no, el calendario del directorio seguirá atado al cierre del campeonato.

Lo inmediato es el partido en Chillán, donde Colo Colo puede asegurar el título. Las conversaciones con Ortiz y Vidal quedan para después.