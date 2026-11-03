Datos Clave Quién habló: Fernando Ortiz, técnico de Colo Colo, tras clasificar a semifinales de Copa Chile. Qué pasa el domingo: Colo Colo visita a Ñublense en Chillán, a las 15:00 horas, y con una victoria sería campeón. Su mensaje: calma: “no se ha ganado nada todavía”.

Colo Colo puede ser campeón de la Liga de Primera el domingo 8 de noviembre, pero su técnico, Fernando Ortiz, no quiere hablar de celebración. Después de la clasificación a semifinales de la Copa Chile, el argentino pidió calma y explicó de dónde viene su prudencia: en otros clubes tuvo el título cerca y no lo logró.

Lo que dijo Ortiz tras el pase a semifinales

El técnico atendió a los medios el lunes 2 de noviembre, después del 3-0 sobre Deportes Puerto Montt, según informó Cooperativa. Fue directo con el mensaje que llevará al camarín: “El mensaje va a ser claro, no hemos conseguido nada”. Agregó que “vamos por buen camino” y repitió: “Insisto, no se ha ganado nada todavía”.

Ortiz también habló de la ansiedad que rodea al equipo. “La ansiedad no pasa por mi persona”, dijo, y recordó su propia historia: “He pasado etapas en otros clubes donde tuve la posibilidad y he perdido seis oportunidades, entonces calma”.

Qué necesita Colo Colo en Chillán

Los números explican por qué el tema está sobre la mesa. Colo Colo suma 58 puntos y tiene una ventaja de 10 sobre la U, según Cooperativa. Si gana en Chillán ante Ñublense, será campeón sin importar lo que haga el equipo azul, que ese mismo día y a la misma hora, las 15:00, juega ante Cobresal en el Estadio El Teniente de Rancagua. Repasa qué necesita Colo Colo para ser campeón.

Antes de eso, el Cacique tiene otra tarea pendiente: la semifinal de Copa Chile ante O’Higgins, en llave de ida y vuelta, cuyas fechas aún no define la ANFP.

Por qué Ortiz baja las expectativas

Ortiz también agradeció las palabras de confianza del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa. “A uno lo llena de orgullo que su referente máximo de una institución haya dicho eso”, afirmó, y volvió al foco: “el objetivo es el día domingo poder hacer un buen partido contra un gran rival y si no, seguir trabajando”.

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: con diez puntos de ventaja y el título a un partido de distancia, el técnico intenta proteger al plantel de la presión de un domingo en que todo puede resolverse de golpe. Su referencia a las seis oportunidades perdidas en otros clubes sugiere que conoce el costo de dar por hecho un campeonato antes de tiempo.

El Cacique tendrá su primera opción de coronarse el domingo 8 de noviembre, a las 15:00 horas, en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán.