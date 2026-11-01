Datos Clave El partido: Ñublense vs. Colo Colo, domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas, en el estadio Nelson Oyarzún. Los números: Colo Colo tiene 58 puntos, la U 48 y la UC 46, con cuatro fechas por jugar. Qué necesita: Una victoria lo llevaría a 61 puntos, por sobre el máximo posible de la U (60) y la UC (58).

Colo Colo quedó a un partido de la corona. Tras la derrota de la U ante la UC en el clásico, el equipo de Fernando Ortiz suma 58 puntos y le saca diez a los azules, según la tabla de Cooperativa y la crónica de La Tercera. La Tercera plantea que le bastará con vencer a Ñublense en Chillán para bajar la estrella 35 de su historia.

El partido: domingo 8 de noviembre, a las 15:00 horas

La ANFP programó Ñublense vs. Colo Colo para el domingo 8 de noviembre, a las 15:00 horas, en el estadio Nelson Oyarzún, por la fecha 27 de la Liga de Primera, según informó Cooperativa. La U jugará su fecha 27 al día siguiente, el lunes 9 a las 20:00 horas, ante Cobresal, y la UC recibirá a Deportes Limache el domingo 8 a las 20:00 horas.

Los números: por qué una victoria alcanzaría

El campeonato tiene 16 equipos, así que cada uno juega 30 fechas. Colo Colo, la U y la UC han jugado 26, por lo que les quedan cuatro partidos, doce puntos en disputa. Estas son nuestras cuentas, hechas con los puntos de la tabla:

Colo Colo: 58 puntos. Si gana en Chillán llegaría a 61.

U de Chile: 48 puntos. Aunque ganara sus cuatro partidos, llegaría a un máximo de 60.

Universidad Católica: 46 puntos, a dos de la U. Su máximo posible es 58.

Es decir, con 61 puntos Colo Colo quedaría por encima del techo de sus dos perseguidores y sería campeón con tres fechas por jugar, sin importar lo que haga la U el lunes.

Qué pasa si empata o pierde

Con un empate, Colo Colo sumaría 59 y la U solo seguiría con opciones si ganara sus cuatro partidos restantes, para llegar a 60. Con una derrota se quedaría en 58 y la definición pasaría a las fechas siguientes, porque la U todavía podría alcanzar 60.

Cómo llega cada uno a la cita

Colo Colo viene de golear 6-1 a la Universidad de Concepción el viernes 30 de octubre, con cuatro goles de Javier Correa, según el detalle publicado por Cooperativa. Ñublense, en cambio, perdió 1-0 ante O’Higgins el sábado y es noveno con 35 puntos.

En la tabla, Colo Colo también lidera la diferencia de gol, con +28, de acuerdo con la tabla de Cooperativa. Para ver todos los partidos de la jornada, revisa la programación de la fecha 27.

Qué significa para la recta final

Esta es nuestra lectura, basada en las cuentas anteriores: el título puede definirse el domingo 8 en Chillán, un día antes de que la U juegue su fecha 27. Si Colo Colo falla, la U y la UC conservarían opciones teóricas, aunque para eso tendrían que ganar casi todo lo que les queda.

Lo próximo es el viaje a Chillán, donde Colo Colo buscará cerrar la campaña con tres fechas de anticipación.