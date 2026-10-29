Datos Clave Inicio: La fecha 27 parte el jueves 5 de noviembre y no hay partidos el viernes. Colo Colo: Visita a Ñublense el domingo 8 de noviembre, a las 15:00 horas. Los otros dos grandes: La UC recibe a Deportes Limache el domingo 8 y la U a Cobresal el lunes 9, ambos a las 20:00 horas.

La ANFP confirmó en el sitio oficial del Campeonato Chileno la programación de la fecha 27 de la Liga de Primera 2026. El líder Colo Colo visitará a Ñublense el domingo 8 de noviembre, mientras que la Universidad Católica y la Universidad de Chile recibirán a Deportes Limache y a Cobresal, respectivamente.

Una particularidad de la jornada: arranca el jueves 5 de noviembre, pero el viernes 6 no habrá acción.

Programación completa de la fecha 27

Estos son los partidos y horarios publicados por la ANFP, en hora de Chile:

Jueves 5 de noviembre

Universidad de Concepción vs. O’Higgins, Estadio Ester Roa (la fuente consultada no indica la hora)

Sábado 7 de noviembre

Deportes La Serena vs. Palestino, 15:00 horas, Estadio La Portada

Everton vs. Deportes Concepción, 17:30 horas, Estadio Sausalito

Domingo 8 de noviembre

Audax Italiano vs. Coquimbo Unido, 12:30 horas, Estadio Bicentenario de La Florida

Ñublense vs. Colo Colo, 15:00 horas, Estadio Nelson Oyarzún

Unión La Calera vs. Huachipato, 17:30 horas, Estadio Nicolás Chahuán

Universidad Católica vs. Deportes Limache, 20:00 horas, Claro Arena

Lunes 9 de noviembre

Universidad de Chile vs. Cobresal, 20:00 horas, estadio por confirmar

Qué tienen por delante los tres grandes

Colo Colo visitará el Estadio Nelson Oyarzún el domingo a las 15:00 horas, tras recibir a la Universidad de Concepción el viernes 30 de octubre. La UC, en tanto, juega en el Claro Arena y cierra la jornada dominical con el partido de las 20:00 horas.

La U, que viene de golear a Everton, tendrá que esperar al lunes para jugar su fecha 27 y todavía no se sabe en qué estadio lo hará: ese detalle queda pendiente de confirmación por parte de la ANFP. Los horarios y estadios pueden cambiar, por lo que conviene revisar la programación oficial antes de cada partido.

Qué hay que mirar antes de esa fecha

La fecha 27 llega después de una fecha 26 cargada, que se juega entre el viernes 30 de octubre y el lunes 2 de noviembre y que incluye el clásico universitario entre la UC y la U, el domingo 1 de noviembre a las 17:15 horas. Colo Colo lidera con 55 puntos, siete más que la U, a falta de cinco fechas, y el campeonato entra en su recta final.

Revisa también dónde ver Colo Colo vs Universidad de Concepción, el partido que abre la fecha 26 este viernes.