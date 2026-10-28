Datos Clave Partido: Universidad Católica vs Audax Italiano, miércoles 28 de octubre, 20:30 horas, Claro Arena. Bajas UC: Branco Ampuero y Jhohan Valencia, suspendidos, y Jimmy Martínez, expulsado ante La Calera. Lo que se juega: Los cruzados son terceros con 42 puntos y el domingo 1 de noviembre juegan el clásico con la U.

Universidad Católica recibe a Audax Italiano este miércoles 28 de octubre, a las 20:30 horas, en el Claro Arena, en el duelo pendiente de la fecha 24 de la Liga de Primera. Los cruzados quieren recuperar terreno en la tabla tras caer ante Unión La Calera, y cuatro días después vuelven a la cancha para el clásico con la U.

Un partido que se jugó tarde

El compromiso debía disputarse originalmente el sábado 10 de octubre, pero fue suspendido por el aluvión que afectó al sector de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes. Después, la ANFP fijó el 28 de octubre como nueva fecha, una decisión que generó un conflicto entre la UC y el directorio del fútbol profesional. Para saber dónde verlo, revisa nuestra nota de transmisión.

Cómo llegan la UC y Audax

Los dirigidos por Daniel Garnero están terceros con 42 puntos: seis menos que la U, que es segunda, y 13 menos que Colo Colo, el líder. Audax Italiano, en cambio, empató con Huachipato el viernes y es duodécimo con 29 puntos, por lo que busca estirar su distancia con la zona de peligro.

Bajas y posible formación de Católica

La UC tiene tres ausencias confirmadas: Branco Ampuero y Jhohan Valencia, suspendidos por acumulación de amarillas, y Jimmy Martínez, expulsado ante La Calera. Regresa Cristián Cuevas, que cumplió su suspensión, y Alfred Canales cubriría la baja de Valencia.

La formación probable, según se informó, es Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Agustín García Basso, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Alfred Canales, Cristián Cuevas; Diego Corral, Justo Giani y Fernando Zampedri. El árbitro será Mathías Riquelme, con Cristián Garay en el VAR.

“Son tres puntos de oro”: la palabra de Juan Ignacio Díaz

El defensor Juan Ignacio Díaz, que volvió a entrenar la semana pasada tras una pubalgia que lo marginó desde el 8 de agosto, adelantó el duelo: “Mañana (miércoles) tenemos un partido muy importante, son tres puntos de oro”. Y agregó sobre el clásico: “Nos tenemos que acercar a la U, que se nos escapó un poquito, pero no tengo duda que nos va a ir bien”.

Sobre la derrota ante La Calera, contó que conversó con Garnero: “Hablamos (con Daniel Garnero) bastante cosas de las cosas que estábamos haciendo mal. Hay que empezar a corregirlo, quedan pocos partidos”. De Audax dijo que es “un rival muy difícil, que son agresivos”.

Qué significa para la UC

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: la UC pelea el cupo Chile 2 a la Copa Libertadores con la U, rival directo, y el partido ante Audax decide con qué ánimo y cuántos puntos llega al clásico. Para Audax, un punto o más en el Claro Arena sería un respiro en la parte baja.

Después de este duelo, el domingo 1 de noviembre a las 17:15 horas, la UC recibe a la U en el Claro Arena por la fecha 26.