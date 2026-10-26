Universidad Católica recibe a Audax Italiano este miércoles 28 de octubre a las 20:30 horas (Chile) en el Claro Arena, en el partido pendiente de la fecha 24 de la Liga de Primera. El canal de transmisión para este duelo no está confirmado.

Fecha, hora y estadio

Fecha: miércoles 28 de octubre.

miércoles 28 de octubre. Hora: 20:30 horas, Chile.

20:30 horas, Chile. Estadio: Claro Arena.

Claro Arena. Torneo: Liga de Primera 2026, fecha 24 (partido pendiente).

Transmisión en Chile

TV y streaming: sin canal confirmado para este partido.

TNT Sports es la señal que transmite el fútbol chileno, pero el canal exacto de este encuentro no está confirmado.

Por qué se juega ahora

El partido debía disputarse el sábado 10 de octubre, pero fue suspendido por el aluvión que afectó a Las Condes, en particular al sector de San Carlos de Apoquindo. La ANFP fijó el miércoles 28 como nueva fecha y la UC presentó un reclamo por los plazos; después aceptó jugar ese día, luego de que la Delegación Presidencial Metropolitana autorizara el partido en el Claro Arena.

La UC informó la autorización en un comunicado: “Atención Cruzados: Informamos que el día de hoy, hemos recibido la aceptación de la Delegación Presidencial Metropolitana para la propuesta de partido entre Universidad Católica ante Audax Italiano para este miércoles 28 de octubre, a las 20:30 h. en nuestro Claro Arena”. El conflicto con la ANFP lo repasamos en esta nota.

¿Cómo llegan la UC y Audax Italiano?

La UC llega golpeada: el domingo cayó 3-1 ante Unión La Calera, con gol de penal de Fernando Zampedri y la expulsión de Jimmy Martínez a los 84 minutos, y sigue tercera con 42 puntos, tres menos que la U. El resultado complicó su pelea por el cupo Chile 2 a la Copa Libertadores.

Audax Italiano, en tanto, era duodécimo con 28 puntos cuando se reprogramó el partido, y un buen resultado de visita le daría más aire para alejarse de la zona baja de la tabla.

Qué mirar el miércoles

Con lo publicado, el partido le sirve a la UC para ponerse al día en el calendario y reaccionar antes del Clásico Universitario del domingo 1 de noviembre. El técnico Daniel Garnero tiene el partido del miércoles para ajustar al equipo antes de enfrentar a la U.