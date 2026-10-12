Universidad de Chile consiguió una goleada que puede tener consecuencias directas en la pelea por el Chile 2, el cupo que entrega clasificación directa a la Copa Libertadores 2027. Los azules derrotaron por 6-0 a Ñublense en el estadio El Teniente de Rancagua y ahora cuentan con una diferencia de gol de +22, superando el +17 de Universidad Católica.

El resultado le permitió al equipo laico tomar ventaja en un aspecto que puede resultar decisivo en la recta final de la Liga de Primera. La disputa con los cruzados sigue abierta, pero la contundente victoria modificó el escenario y le traspasó presión al elenco de la precordillera.

La U goleó a Ñublense y sacó ventaja en la diferencia de gol

El equipo azul construyó su amplia victoria con un doblete de Maximiliano Guerrero, quien marcó a los 12 y 37 minutos. En el complemento, Agustín Arce aumentó a los 57’, Gonzalo Reyna anotó a los 73’, Eduardo Vargas marcó a los 75’ y Fabián Hormazábal cerró la cuenta a los 86’.

Con esos seis goles, Universidad de Chile llegó a una diferencia de +22, cinco tantos por encima de la que registra la UC. De mantenerse igualados en los criterios anteriores de la tabla, los goles convertidos también pueden entrar en juego para definir la posición.

Es en ese ítem en que los de la Franja tienen ventaja por sobre el Romántico Viajero: U Católica tiene 33 goles convertidos, mientras que la U llega a los 19 tantos.

La UC todavía tiene un partido pendiente

Eso sí, la Universidad Católica cuenta con una oportunidad para responder dentro de la cancha. Los cruzados tienen pendiente el encuentro frente a Audax Italiano, correspondiente a la fecha 24, que debía disputarse el sábado 10 de octubre en el Claro Arena.

La ANFP suspendió el compromiso debido al aluvión que afectó a la comuna de Las Condes y comprometió las condiciones de seguridad para realizar el espectáculo, puesto que las vías de acceso al estadio fueron las más afectadas por el barro.

Así las cosas, la goleada azul no define todavía la lucha por el Chile 2, pero sí instala un nuevo desafío para la UC: recuperar terreno en la tabla y evitar que la diferencia de gol termine siendo determinante en la clasificación a la Copa Libertadores.

🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación
🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Forma
1
Logo Colo-Colo Colo-Colo
24 17 3 4 50 27 +23 54 PGGGG
2
Logo Universidad Chile Universidad Chile
24 13 6 5 41 19 +22 45 GEGGP
3
Logo Universidad Católica Universidad Católica
23 13 3 7 50 33 +17 42 GPEGG
4
Logo Everton Everton
24 11 6 7 40 27 +13 39 GGEEP
5
Logo Palestino Palestino
24 11 4 9 38 35 +3 37 GGPPG
6
Logo Deportes Limache Deportes Limache
24 10 4 10 45 37 +8 34 GPGGP
7
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
23 9 5 9 36 33 +3 32 PGPGP
8
Logo Concepcion Concepcion
24 9 5 10 26 27 -1 32 GPPPP
9
Logo Ñublense Ñublense
24 8 8 8 28 37 -9 32 PGEEG
10
Logo Huachipato Huachipato
23 9 4 10 33 39 -6 31 PPPGG
11
Logo La Serena La Serena
24 7 9 8 36 41 -5 30 GGEPG
12
Logo Audax Italiano Audax Italiano
23 7 7 9 26 31 -5 28 PPGPP
13
Logo O'Higgins O'Higgins
24 8 3 13 28 38 -10 27 PGEGP
14
Logo Cobresal Cobresal
24 7 4 13 35 45 -10 25 PPPPP
15
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
24 6 5 13 18 40 -22 23 PEGPG
16
Logo Unión La Calera Unión La Calera
24 4 6 14 20 41 -21 18 GPEPG
🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1
Logo Universidad Chile Universidad Chile
12 8 3 1 27 9 +18 27
2
Logo Colo-Colo Colo-Colo
12 8 2 2 28 10 +18 26
3
Logo Palestino Palestino
12 7 3 2 26 13 +13 24
4
Logo Deportes Limache Deportes Limache
12 7 1 4 25 15 +10 22
5
Logo Universidad Católica Universidad Católica
11 6 2 3 29 16 +13 20
6
Logo Huachipato Huachipato
12 6 2 4 23 22 +1 20
7
Logo Audax Italiano Audax Italiano
12 5 4 3 19 13 +6 19
8
Logo Everton Everton
13 5 4 4 19 16 +3 19
9
Logo Concepcion Concepcion
13 5 4 4 17 14 +3 19
10
Logo Cobresal Cobresal
12 6 1 5 19 17 +2 19
11
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
11 5 3 3 18 11 +7 18
12
Logo La Serena La Serena
12 4 4 4 19 18 +1 16
13
Logo Ñublense Ñublense
12 4 4 4 15 16 -1 16
14
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
11 5 1 5 8 12 -4 16
15
Logo O'Higgins O'Higgins
11 5 0 6 11 14 -3 15
16
Logo Unión La Calera Unión La Calera
12 3 3 6 14 17 -3 12
🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1
Logo Colo-Colo Colo-Colo
12 9 1 2 22 17 +5 28
2
Logo Universidad Católica Universidad Católica
12 7 1 4 21 17 +4 22
3
Logo Everton Everton
11 6 2 3 21 11 +10 20
4
Logo Universidad Chile Universidad Chile
12 5 3 4 14 10 +4 18
5
Logo Ñublense Ñublense
12 4 4 4 13 21 -8 16
6
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
12 4 2 6 18 22 -4 14
7
Logo La Serena La Serena
12 3 5 4 17 23 -6 14
8
Logo Concepcion Concepcion
11 4 1 6 9 13 -4 13
9
Logo Palestino Palestino
12 4 1 7 12 22 -10 13
10
Logo Deportes Limache Deportes Limache
12 3 3 6 20 22 -2 12
11
Logo O'Higgins O'Higgins
13 3 3 7 17 24 -7 12
12
Logo Huachipato Huachipato
11 3 2 6 10 17 -7 11
13
Logo Audax Italiano Audax Italiano
11 2 3 6 7 18 -11 9
14
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
13 1 4 8 10 28 -18 7
15
Logo Cobresal Cobresal
12 1 3 8 16 28 -12 6
16
Logo Unión La Calera Unión La Calera
12 1 3 8 6 24 -18 6
16 equipos