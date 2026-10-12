Datos Clave Goleada: Universidad de Chile venció 6-0 a Ñublense en Rancagua. Diferencia de gol: La U quedó con +22, por encima del +17 de Universidad Católica. Partido pendiente: La UC aún debe disputar su duelo ante Audax Italiano, suspendido por el aluvión que afectó a Las Condes.

Universidad de Chile consiguió una goleada que puede tener consecuencias directas en la pelea por el Chile 2, el cupo que entrega clasificación directa a la Copa Libertadores 2027. Los azules derrotaron por 6-0 a Ñublense en el estadio El Teniente de Rancagua y ahora cuentan con una diferencia de gol de +22, superando el +17 de Universidad Católica.

El resultado le permitió al equipo laico tomar ventaja en un aspecto que puede resultar decisivo en la recta final de la Liga de Primera. La disputa con los cruzados sigue abierta, pero la contundente victoria modificó el escenario y le traspasó presión al elenco de la precordillera.

La U goleó a Ñublense y sacó ventaja en la diferencia de gol

El equipo azul construyó su amplia victoria con un doblete de Maximiliano Guerrero, quien marcó a los 12 y 37 minutos. En el complemento, Agustín Arce aumentó a los 57’, Gonzalo Reyna anotó a los 73’, Eduardo Vargas marcó a los 75’ y Fabián Hormazábal cerró la cuenta a los 86’.

Con esos seis goles, Universidad de Chile llegó a una diferencia de +22, cinco tantos por encima de la que registra la UC. De mantenerse igualados en los criterios anteriores de la tabla, los goles convertidos también pueden entrar en juego para definir la posición.

Es en ese ítem en que los de la Franja tienen ventaja por sobre el Romántico Viajero: U Católica tiene 33 goles convertidos, mientras que la U llega a los 19 tantos.

La UC todavía tiene un partido pendiente

Eso sí, la Universidad Católica cuenta con una oportunidad para responder dentro de la cancha. Los cruzados tienen pendiente el encuentro frente a Audax Italiano, correspondiente a la fecha 24, que debía disputarse el sábado 10 de octubre en el Claro Arena.

La ANFP suspendió el compromiso debido al aluvión que afectó a la comuna de Las Condes y comprometió las condiciones de seguridad para realizar el espectáculo, puesto que las vías de acceso al estadio fueron las más afectadas por el barro.

Así las cosas, la goleada azul no define todavía la lucha por el Chile 2, pero sí instala un nuevo desafío para la UC: recuperar terreno en la tabla y evitar que la diferencia de gol termine siendo determinante en la clasificación a la Copa Libertadores.