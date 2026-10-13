Justo cuando la lucha por el título está al rojo vivo entre Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, los hinchas de la máxima categoría deberán armarse de paciencia.
Este fin de semana no habrá partidos válidos por el Campeonato Nacional de Primera División, producto de una mezcla de programación deportiva y contingencia de seguridad pública. Eso sí, la pelota no se detendrá del todo: la Primera B se jugará con absoluta normalidad, viviendo una jornada de infarto a falta de solo tres fechas para el final del torneo.
La razón principal del receso en la Primera División es que el calendario oficial reservó este fin de semana para la disputa de la gran final de la Copa de la Liga, certamen que coronará a su primer monarca y entregará un codiciado cupo como “Chile 3” para la Copa Libertadores 2027.
Asimismo, la conmemoración de un nuevo 18 de octubre (fecha que marca el inicio del denominado Estallido Social) terminó por alterar todos los planes originales, obligando a las autoridades a tomar medidas drásticas por la falta de contingente policial.
¿Por qué hay receso en el fútbol chileno este fin de semana?
Para evitar la suspensión total de la actividad, la ANFP y las delegaciones presidenciales acordaron concentrar los compromisos más importantes en el viernes 16 de octubre, despejando el fin de semana conmemorativo.
El primer afectado fue el Campeonato de Ascenso. El trascendental duelo entre Santiago Wanderers (que pelea la liguilla) y Rangers (que lucha por no descender), pactado para el lunes 19, se adelantó para este viernes a las 18:00 horas en el Estadio Elías Figueroa.
Apenas dos horas más tarde (20:00 hrs), saltarán a la cancha Coquimbo Unido y O’Higgins para disputar la esperada final de la Copa de la Liga, duelo que originalmente estaba programado para la jornada sabatina.
La final de la Copa de la Liga no se suspende, pero el estadio es un drama
La definición entre Piratas y Celestes se jugará este viernes sí o sí, pero el recinto elegido es el gran dolor de cabeza en Quilín. El Claro Arena de Las Condes (estadio de la UC) sufrió las consecuencias del aluvión que afectó a la zona precordillerana la semana pasada y sus estacionamientos funcionan como centro de acopio para los equipos de emergencia.
Durante este martes 13 de octubre, las autoridades inspeccionarán la zona. La principal idea para destrabar el conflicto y no mover la sede es que el partido se dispute en San Carlos de Apoquindo con aforo reducido, disminuyendo el tránsito en las calles aledañas. En caso de que el informe técnico sea negativo, la ANFP maneja de emergencia el Estadio Santa Laura, el Fiscal de Talca o La Portada de La Serena.
¿Cuándo vuelve el Campeonato Nacional?
Tras este cruce de eventos, la acción de la Liga de Primera retornará oficialmente el viernes 23 de octubre a las 20:00 horas, cuando Audax Italiano reciba a Huachipato en La Florida para abrir la Fecha 25.
La jornada continuará a lo largo de ese fin de semana con los candidatos al título. Universidad Católica visitará a Unión La Calera el domingo 25 a las 15:00 horas. Ese mismo domingo, el líder Colo Colo enfrentará a Palestino a las 17:30 horas. Finalmente, el escolta Universidad de Chile cerrará la fecha recibiendo a Everton en el Estadio Nacional el lunes 26 a las 20:00 horas.
|vie, 30 ene
|
Universidad Chile
|0 – 0
|
Audax Italiano
|sáb, 31 ene
|
Deportes Limache
|3 – 1
|
Colo-Colo
|sáb, 31 ene
|
Univ. Concepción
|1 – 0
|
Coquimbo Unido
|sáb, 31 ene
|
Cobresal
|1 – 0
|
Huachipato
|dom, 01 feb
|
La Serena
|2 – 2
|
Universidad Católica
|dom, 01 feb
|
Palestino
|1 – 1
|
Ñublense
|lun, 02 feb
|
Everton
|18:00LIVE
|
Unión La Calera
|lun, 02 feb
|
O'Higgins
|2 – 1
|
Concepcion
|vie, 06 feb
|
Audax Italiano
|3 – 0
|
Univ. Concepción
|sáb, 07 feb
|
Coquimbo Unido
|3 – 1
|
Palestino
|sáb, 07 feb
|
O'Higgins
|1 – 0
|
La Serena
|sáb, 07 feb
|
Colo-Colo
|2 – 0
|
Everton
|dom, 08 feb
|
Huachipato
|2 – 1
|
Universidad Chile
|dom, 08 feb
|
Ñublense
|1 – 1
|
Deportes Limache
|dom, 08 feb
|
Universidad Católica
|2 – 0
|
Concepcion
|lun, 09 feb
|
Unión La Calera
|20:00LIVE
|
Cobresal
|vie, 13 feb
|
Everton
|0 – 3
|
Huachipato
|vie, 13 feb
|
Palestino
|0 – 0
|
Universidad Chile
|sáb, 14 feb
|
La Serena
|0 – 1
|
Coquimbo Unido
|sáb, 14 feb
|
Deportes Limache
|2 – 1
|
O'Higgins
|sáb, 14 feb
|
Cobresal
|3 – 2
|
Universidad Católica
|dom, 15 feb
|
Univ. Concepción
|2 – 1
|
Concepcion
|dom, 15 feb
|
Ñublense
|1 – 0
|
Audax Italiano
|dom, 15 feb
|
Colo-Colo
|1 – 0
|
Unión La Calera
|vie, 20 feb
|
Unión La Calera
|0 – 1
|
Ñublense
|vie, 20 feb
|
Concepcion
|1 – 1
|
Cobresal
|sáb, 21 feb
|
Huachipato
|2 – 1
|
Palestino
|sáb, 21 feb
|
O'Higgins
|0 – 1
|
Colo-Colo
|sáb, 21 feb
|
Universidad Católica
|3 – 1
|
Coquimbo Unido
|dom, 22 feb
|
La Serena
|1 – 1
|
Univ. Concepción
|dom, 22 feb
|
Audax Italiano
|1 – 0
|
Everton
|dom, 22 feb
|
Universidad Chile
|2 – 2
|
Deportes Limache
|vie, 27 feb
|
Cobresal
|0 – 1
|
La Serena
|vie, 27 feb
|
Unión La Calera
|3 – 0
|
Audax Italiano
|sáb, 28 feb
|
Coquimbo Unido
|0 – 1
|
Concepcion
|sáb, 28 feb
|
Deportes Limache
|3 – 0
|
Huachipato
|sáb, 28 feb
|
Palestino
|4 – 2
|
O'Higgins
|dom, 01 mar
|
Univ. Concepción
|0 – 3
|
Everton
|dom, 01 mar
|
Colo-Colo
|0 – 1
|
Universidad Chile
|dom, 01 mar
|
Ñublense
|1 – 2
|
Universidad Católica
|vie, 06 mar
|
La Serena
|3 – 0
|
Unión La Calera
|vie, 06 mar
|
Concepcion
|0 – 2
|
Ñublense
|sáb, 07 mar
|
Huachipato
|1 – 3
|
Coquimbo Unido
|sáb, 07 mar
|
Everton
|1 – 0
|
Deportes Limache
|sáb, 07 mar
|
Audax Italiano
|0 – 1
|
Colo-Colo
|sáb, 07 mar
|
O'Higgins
|1 – 0
|
Universidad Católica
|dom, 08 mar
|
Palestino
|4 – 2
|
Cobresal
|lun, 09 mar
|
Universidad Chile
|1 – 1
|
Univ. Concepción
|vie, 13 mar
|
Audax Italiano
|3 – 0
|
Concepcion
|sáb, 14 mar
|
Coquimbo Unido
|0 – 1
|
Universidad Chile
|sáb, 14 mar
|
Universidad Católica
|2 – 2
|
Everton
|dom, 15 mar
|
Univ. Concepción
|1 – 0
|
Palestino
|dom, 15 mar
|
Cobresal
|2 – 5
|
Deportes Limache
|dom, 15 mar
|
Ñublense
|2 – 2
|
La Serena
|lun, 16 mar
|
Unión La Calera
|3 – 3
|
O'Higgins
|lun, 16 mar
|
Colo-Colo
|2 – 0
|
Huachipato
|jue, 02 abr
|
Universidad Católica
|6 – 1
|
Palestino
|vie, 03 abr
|
Coquimbo Unido
|3 – 2
|
Cobresal
|vie, 03 abr
|
O'Higgins
|2 – 1
|
Audax Italiano
|sáb, 04 abr
|
Deportes Limache
|4 – 0
|
Unión La Calera
|sáb, 04 abr
|
Everton
|0 – 0
|
Ñublense
|dom, 05 abr
|
Concepcion
|0 – 1
|
Colo-Colo
|dom, 05 abr
|
Universidad Chile
|4 – 0
|
La Serena
|lun, 06 abr
|
Huachipato
|5 – 1
|
Univ. Concepción
|vie, 10 abr
|
O'Higgins
|0 – 2
|
Huachipato
|sáb, 11 abr
|
La Serena
|1 – 0
|
Everton
|sáb, 11 abr
|
Audax Italiano
|3 – 4
|
Universidad Católica
|sáb, 11 abr
|
Palestino
|1 – 0
|
Deportes Limache
|dom, 12 abr
|
Ñublense
|1 – 0
|
Universidad Chile
|dom, 12 abr
|
Univ. Concepción
|1 – 0
|
Cobresal
|lun, 13 abr
|
Unión La Calera
|1 – 0
|
Concepcion
|dom, 03 may
|
Colo-Colo
|3 – 1
|
Coquimbo Unido
|vie, 17 abr
|
Deportes Limache
|3 – 0
|
Univ. Concepción
|sáb, 18 abr
|
Everton
|0 – 0
|
Universidad Chile
|sáb, 18 abr
|
Concepcion
|3 – 3
|
La Serena
|dom, 19 abr
|
Coquimbo Unido
|1 – 1
|
Ñublense
|dom, 19 abr
|
Cobresal
|2 – 3
|
O'Higgins
|dom, 19 abr
|
Colo-Colo
|0 – 1
|
Palestino
|dom, 19 abr
|
Huachipato
|3 – 2
|
Audax Italiano
|lun, 20 abr
|
Universidad Católica
|1 – 2
|
Unión La Calera
|jue, 23 abr
|
Palestino
|0 – 1
|
Concepcion
|vie, 24 abr
|
Unión La Calera
|1 – 2
|
Coquimbo Unido
|vie, 24 abr
|
Audax Italiano
|2 – 2
|
Deportes Limache
|sáb, 25 abr
|
Ñublense
|0 – 2
|
O'Higgins
|sáb, 25 abr
|
Universidad Chile
|1 – 0
|
Universidad Católica
|dom, 26 abr
|
La Serena
|0 – 0
|
Huachipato
|dom, 26 abr
|
Univ. Concepción
|1 – 2
|
Colo-Colo
|dom, 26 abr
|
Everton
|3 – 1
|
Cobresal
|vie, 15 may
|
Coquimbo Unido
|3 – 0
|
Audax Italiano
|vie, 15 may
|
Palestino
|5 – 1
|
La Serena
|sáb, 16 may
|
O'Higgins
|0 – 1
|
Univ. Concepción
|sáb, 16 may
|
Deportes Limache
|0 – 2
|
Universidad Católica
|dom, 17 may
|
Huachipato
|3 – 1
|
Unión La Calera
|dom, 17 may
|
Cobresal
|1 – 0
|
Universidad Chile
|dom, 17 may
|
Colo-Colo
|6 – 2
|
Ñublense
|dom, 17 may
|
Concepcion
|0 – 2
|
Everton
|vie, 22 may
|
Everton
|1 – 1
|
Coquimbo Unido
|sáb, 23 may
|
Audax Italiano
|2 – 1
|
Cobresal
|sáb, 23 may
|
Ñublense
|2 – 2
|
Univ. Concepción
|sáb, 23 may
|
Unión La Calera
|1 – 2
|
Palestino
|dom, 24 may
|
Concepcion
|2 – 0
|
Huachipato
|dom, 24 may
|
La Serena
|4 – 1
|
Deportes Limache
|dom, 24 may
|
Universidad Católica
|1 – 2
|
Colo-Colo
|jue, 18 jun
|
Universidad Chile
|2 – 0
|
O'Higgins
|vie, 29 may
|
Cobresal
|0 – 1
|
Ñublense
|vie, 29 may
|
Univ. Concepción
|0 – 0
|
Unión La Calera
|sáb, 30 may
|
La Serena
|2 – 4
|
Colo-Colo
|sáb, 30 may
|
Universidad Chile
|2 – 1
|
Concepcion
|dom, 31 may
|
Deportes Limache
|2 – 3
|
Coquimbo Unido
|dom, 31 may
|
Huachipato
|0 – 3
|
Universidad Católica
|dom, 31 may
|
O'Higgins
|2 – 3
|
Everton
|dom, 31 may
|
Palestino
|0 – 0
|
Audax Italiano
|vie, 12 jun
|
Audax Italiano
|1 – 1
|
La Serena
|sáb, 13 jun
|
Coquimbo Unido
|0 – 0
|
O'Higgins
|sáb, 13 jun
|
Everton
|1 – 2
|
Palestino
|sáb, 13 jun
|
Colo-Colo
|3 – 0
|
Cobresal
|sáb, 13 jun
|
Ñublense
|2 – 2
|
Huachipato
|dom, 14 jun
|
Concepcion
|3 – 2
|
Deportes Limache
|dom, 14 jun
|
Unión La Calera
|2 – 2
|
Universidad Chile
|dom, 14 jun
|
Universidad Católica
|5 – 1
|
Univ. Concepción
|vie, 24 jul
|
Colo-Colo
|3 – 1
|
Deportes Limache
|sáb, 25 jul
|
Huachipato
|3 – 3
|
Cobresal
|sáb, 25 jul
|
Universidad Católica
|3 – 3
|
La Serena
|dom, 26 jul
|
Ñublense
|2 – 0
|
Palestino
|dom, 26 jul
|
Audax Italiano
|1 – 2
|
Universidad Chile
|dom, 26 jul
|
Concepcion
|2 – 0
|
O'Higgins
|lun, 27 jul
|
Unión La Calera
|1 – 1
|
Everton
|mié, 02 sept
|
Coquimbo Unido
|1 – 0
|
Univ. Concepción
|vie, 31 jul
|
Univ. Concepción
|0 – 1
|
Audax Italiano
|sáb, 01 ago
|
Cobresal
|4 – 0
|
Unión La Calera
|sáb, 01 ago
|
Everton
|3 – 4
|
Colo-Colo
|sáb, 01 ago
|
Palestino
|2 – 1
|
Coquimbo Unido
|dom, 02 ago
|
Concepcion
|3 – 0
|
Universidad Católica
|dom, 02 ago
|
La Serena
|1 – 2
|
O'Higgins
|dom, 02 ago
|
Universidad Chile
|2 – 0
|
Huachipato
|mié, 02 sept
|
Deportes Limache
|2 – 0
|
Ñublense
|vie, 07 ago
|
Universidad Católica
|2 – 0
|
Cobresal
|sáb, 08 ago
|
Huachipato
|1 – 4
|
Everton
|sáb, 08 ago
|
Coquimbo Unido
|1 – 1
|
La Serena
|dom, 09 ago
|
Concepcion
|1 – 0
|
Univ. Concepción
|dom, 09 ago
|
O'Higgins
|1 – 3
|
Deportes Limache
|dom, 09 ago
|
Unión La Calera
|1 – 2
|
Colo-Colo
|dom, 09 ago
|
Universidad Chile
|2 – 1
|
Palestino
|lun, 10 ago
|
Audax Italiano
|2 – 2
|
Ñublense
|vie, 14 ago
|
Univ. Concepción
|0 – 2
|
La Serena
|sáb, 15 ago
|
Deportes Limache
|1 – 3
|
Universidad Chile
|sáb, 15 ago
|
Everton
|1 – 1
|
Audax Italiano
|dom, 16 ago
|
Ñublense
|2 – 1
|
Unión La Calera
|dom, 16 ago
|
Cobresal
|0 – 2
|
Concepcion
|dom, 16 ago
|
Colo-Colo
|2 – 2
|
O'Higgins
|lun, 17 ago
|
Palestino
|5 – 1
|
Huachipato
|mié, 26 ago
|
Coquimbo Unido
|1 – 2
|
Universidad Católica
|vie, 21 ago
|
Audax Italiano
|0 – 0
|
Unión La Calera
|sáb, 22 ago
|
Huachipato
|1 – 3
|
Deportes Limache
|sáb, 22 ago
|
Universidad Católica
|1 – 2
|
Ñublense
|dom, 23 ago
|
La Serena
|3 – 3
|
Cobresal
|dom, 23 ago
|
Concepcion
|1 – 1
|
Coquimbo Unido
|dom, 23 ago
|
Universidad Chile
|1 – 2
|
Colo-Colo
|dom, 23 ago
|
O'Higgins
|0 – 1
|
Palestino
|lun, 24 ago
|
Everton
|3 – 1
|
Univ. Concepción
|vie, 28 ago
|
Cobresal
|2 – 0
|
Palestino
|sáb, 29 ago
|
Deportes Limache
|0 – 3
|
Everton
|sáb, 29 ago
|
Ñublense
|0 – 1
|
Concepcion
|dom, 30 ago
|
Univ. Concepción
|2 – 1
|
Universidad Chile
|dom, 30 ago
|
Colo-Colo
|5 – 1
|
Audax Italiano
|lun, 31 ago
|
Unión La Calera
|0 – 1
|
La Serena
|lun, 31 ago
|
Universidad Católica
|3 – 2
|
O'Higgins
|mié, 16 sept
|
Coquimbo Unido
|18:00LIVE
|
Huachipato
|vie, 04 sept
|
Concepcion
|0 – 1
|
Audax Italiano
|sáb, 05 sept
|
Everton
|0 – 1
|
Universidad Católica
|sáb, 05 sept
|
Universidad Chile
|4 – 2
|
Coquimbo Unido
|dom, 06 sept
|
La Serena
|2 – 1
|
Ñublense
|dom, 06 sept
|
O'Higgins
|2 – 1
|
Unión La Calera
|dom, 06 sept
|
Huachipato
|0 – 0
|
Colo-Colo
|dom, 06 sept
|
Palestino
|2 – 1
|
Univ. Concepción
|lun, 07 sept
|
Deportes Limache
|3 – 0
|
Cobresal
|sáb, 12 sept
|
Ñublense
|1 – 3
|
Everton
|sáb, 12 sept
|
Cobresal
|3 – 2
|
Coquimbo Unido
|sáb, 12 sept
|
Palestino
|2 – 3
|
Universidad Católica
|dom, 13 sept
|
La Serena
|0 – 3
|
Universidad Chile
|dom, 13 sept
|
Colo-Colo
|1 – 1
|
Concepcion
|dom, 13 sept
|
Audax Italiano
|1 – 0
|
O'Higgins
|lun, 14 sept
|
Unión La Calera
|1 – 0
|
Deportes Limache
|vie, 02 oct
|
Univ. Concepción
|0 – 2
|
Huachipato
|sáb, 10 oct
|
Cobresal
|1 – 1
|
Univ. Concepción
|sáb, 10 oct
|
Huachipato
|2 – 0
|
O'Higgins
|sáb, 10 oct
|
Universidad Católica
|20:00LIVE
|
Audax Italiano
|dom, 11 oct
|
Everton
|3 – 2
|
La Serena
|dom, 11 oct
|
Coquimbo Unido
|5 – 2
|
Colo-Colo
|dom, 11 oct
|
Concepcion
|1 – 1
|
Unión La Calera
|dom, 11 oct
|
Deportes Limache
|2 – 2
|
Palestino
|lun, 12 oct
|
Universidad Chile
|6 – 0
|
Ñublense
|vie, 23 oct
|
Audax Italiano
|20:00
|
Huachipato
|sáb, 24 oct
|
La Serena
|12:30
|
Concepcion
|sáb, 24 oct
|
O'Higgins
|20:00
|
Cobresal
|dom, 25 oct
|
Ñublense
|12:30
|
Coquimbo Unido
|dom, 25 oct
|
Unión La Calera
|15:00
|
Universidad Católica
|dom, 25 oct
|
Palestino
|17:30
|
Colo-Colo
|dom, 25 oct
|
Univ. Concepción
|20:00
|
Deportes Limache
|lun, 26 oct
|
Universidad Chile
|20:00
|
Everton
|sáb, 31 oct
|
Deportes Limache
|21:00
|
Audax Italiano
|sáb, 31 oct
|
Concepcion
|21:00
|
Palestino
|sáb, 31 oct
|
O'Higgins
|21:00
|
Ñublense
|sáb, 31 oct
|
Colo-Colo
|21:00
|
Univ. Concepción
|sáb, 31 oct
|
Cobresal
|21:00
|
Everton
|sáb, 31 oct
|
Huachipato
|21:00
|
La Serena
|sáb, 31 oct
|
Universidad Católica
|21:00
|
Universidad Chile
|sáb, 31 oct
|
Coquimbo Unido
|21:00
|
Unión La Calera
|sáb, 07 nov
|
Univ. Concepción
|21:00
|
O'Higgins
|sáb, 07 nov
|
Audax Italiano
|21:00
|
Coquimbo Unido
|sáb, 07 nov
|
Universidad Chile
|21:00
|
Cobresal
|sáb, 07 nov
|
Universidad Católica
|21:00
|
Deportes Limache
|sáb, 07 nov
|
Everton
|21:00
|
Concepcion
|sáb, 07 nov
|
Ñublense
|21:00
|
Colo-Colo
|sáb, 07 nov
|
Unión La Calera
|21:00
|
Huachipato
|sáb, 07 nov
|
La Serena
|21:00
|
Palestino
|sáb, 21 nov
|
Coquimbo Unido
|21:00
|
Everton
|sáb, 21 nov
|
Univ. Concepción
|21:00
|
Ñublense
|sáb, 21 nov
|
Huachipato
|21:00
|
Concepcion
|sáb, 21 nov
|
Palestino
|21:00
|
Unión La Calera
|sáb, 21 nov
|
Colo-Colo
|21:00
|
Universidad Católica
|sáb, 21 nov
|
Cobresal
|21:00
|
Audax Italiano
|sáb, 21 nov
|
Deportes Limache
|21:00
|
La Serena
|sáb, 21 nov
|
O'Higgins
|21:00
|
Universidad Chile
|sáb, 28 nov
|
Concepcion
|21:00
|
Universidad Chile
|sáb, 28 nov
|
Everton
|21:00
|
O'Higgins
|sáb, 28 nov
|
Unión La Calera
|21:00
|
Univ. Concepción
|sáb, 28 nov
|
Colo-Colo
|21:00
|
La Serena
|sáb, 28 nov
|
Universidad Católica
|21:00
|
Huachipato
|sáb, 28 nov
|
Coquimbo Unido
|21:00
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Deportes Limache
|sáb, 28 nov
|
Ñublense
|21:00
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Cobresal
|sáb, 28 nov
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Audax Italiano
|21:00
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Palestino
|sáb, 05 dic
|
O'Higgins
|21:00
|
Coquimbo Unido
|sáb, 05 dic
|
La Serena
|21:00
|
Audax Italiano
|sáb, 05 dic
|
Cobresal
|21:00
|
Colo-Colo
|sáb, 05 dic
|
Huachipato
|21:00
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Ñublense
|sáb, 05 dic
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Univ. Concepción
|21:00
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Universidad Católica
|sáb, 05 dic
|
Deportes Limache
|21:00
|
Concepcion
|sáb, 05 dic
|
Palestino
|21:00
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Everton
|sáb, 05 dic
|
Universidad Chile
|21:00
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Unión La Calera