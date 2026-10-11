Universidad de Chile vuelve al ruedo en el Campeonato Nacional 2026, y tendrá que recibir a Ñublense en su pelea por mantenerse en la pelea por el Chile 2. El Romántico Viajero deberá recibir en el Estadio Codelco El Teniente a los Diablos Rojos, en un encuentro que puede definir el futuro cercano de ambos equipos en la tabla de posiciones.

Actualmente, Universidad de Chile se encuentra en el tercer lugar de la división de honor con 42 unidades, mismo puntaje que U Católica pero con un gol menos de diferencia. Ambas universidades pelean gol a gol por el cupo a la próxima Copa Libertadores. Por su parte, Ñublense es octavo con 32 puntos, y está a dos de ingresar a zona de copas internacionales.

¿Quién transmite U de Chile vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2026?

El compromiso entre el Romántico Viajero y Diablos Rojos contará con transmisión mediante TV por las señales de TNT Sports Premium. Además, tendrá emisión del partido a través de la plataforma de streaming HBO Max.

TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan U de Chile vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2026?

Universidad de Chile y Ñublense se enfrentan el próximo lunes 11 de octubre a partir de las 17:00 horas en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2026.

Fecha: Lunes 12 de octubre.

Lunes 12 de octubre. Hora: 15:00 horas.

15:00 horas. Estadio: Codelco El Teniente, Rancagua.

¿Quién es el árbitro de U de Chile vs Ñublense?

El colegiado principal que impartirá justicia en el duelo entre U de Chile y Ñublense será Cristián Garay, quien estará acompañado por el equipo arbitral designado para el compromiso.

Árbitro: Cristián Garay

Cristián Garay 1er asistente: Carlos Venegas

Carlos Venegas 2do asistente: Ignacio Cerda

Ignacio Cerda 4to árbitro: Victor Abarzúa

Victor Abarzúa VAR: Diego Flores

Diego Flores AVAR: Felipe Jara

¿Cómo llegan U de Chile y Ñublense?

Universidad de Chile pasa por un agridulce presente, ya que llega a la fecha 24 de la división de honor con dos victorias al hilo, pero su último cotejo por Copa Chile 2026 fue derrotado. Por los cuartos de final de copa, los universitarios cayeron por 2-0 ante Deportes Antofagasta por la ida de la llave.

Por su parte, Ñublense acarrea cuatro derrotas consecutivas en el Campeonato Nacional 2026, y no consigue una victoria desde el 22 de agosto, cuando venció a Católica. Su último cotejo fue por octavos de Copa Chile, cuando vencieron por 2-1 a Deportes Puerto Montt, pero fueron eliminados por el marcador global de 3-2 a favor de los Delfines.

Universidad de Chile y Ñublense solo han disputado un compromiso en la temporada, y fue en la fecha 9 del Campeonato Nacional 2026. En el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún, los Diablos Rojos se quedaron con la victoria por la mínima, con gol en los descuentos de Diego Cespedes.

Formaciones de U de Chile vs Ñublense

Posible formación de U de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia; Nicolás Fernández, Charles Aránguiz, Tobías Reinhart, Marcelo Morales; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas y Agustín Arce. DT: Fernando Gago.

Posible formación de Ñublense: Nicola Pérez; Felipe Campos, Pablo Calderón, Sebastián Valencia, Jovany Campusano; Fernando Ovelar, Lorenzo Reyes, León Mansilla, Lucas Molina; Esteban Calderón e Ignacio Jeraldino. DT: Juan José Ribera.