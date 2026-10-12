Datos Clave Cuatro en riesgo: Gabriel Castellón, Matías Zaldivia, Javier Altamirano y Maximiliano Guerrero están a una tarjeta amarilla de quedar suspendidos. El partido que se perderían: Si alguno recibe amarilla ante Ñublense, deberá cumplir la sanción frente a Everton en la siguiente jornada. El Clásico aparece después: El duelo ante Universidad Católica todavía no tiene programación oficial, aunque aparece proyectado para comienzos de noviembre en el Claro Arena.

Universidad de Chile vuelve esta tarde al Campeonato Nacional con una oportunidad importante en la tabla, pero también con una situación que obliga a Fernando Gago a mirar un poco más allá del duelo frente a Ñublense.

Cuatro futbolistas habitualmente considerados por el entrenador están al límite de tarjetas amarillas. Y la secuencia del calendario agrega un ingrediente especial: después del partido de hoy viene Everton y, posteriormente, aparece el esperado Clásico Universitario ante Universidad Católica.

¿Qué jugadores de la U de Chile están al borde de la suspensión?

El reglamento de la Liga de Primera es claro: al acumular cinco tarjetas amarillas, el jugador recibe una fecha de suspensión que debe cumplir en el partido subsiguiente. Actualmente, los azules tienen a cuatro inamovibles en “capilla”: el portero Gabriel Castellón, el central Matías Zaldivia, el mediocampista Javier Altamirano y el atacante Maximiliano Guerrero.

El morbo está instalado. Si alguno de estos cuatro futbolistas recibe una cartulina amarilla esta tarde frente a los chillanejos, quedarán automáticamente suspendidos para el compromiso contra Everton en el Estadio Nacional. ¿La ventaja? Al “limpiarse” ante los ruleteros, asegurarían su presencia sin ningún tipo de riesgo para el trascendental Clásico Universitario frente a la UC.

La decisión de forzar o no la amonestación recae en la estrategia de Fernando Gago, quien sabe que perder a estos nombres ante el equipo de Viña del Mar es un riesgo alto, pero perderlos ante el archirrival podría ser catastrófico para las aspiraciones del título.

Formación de la U de Chile vs Ñublense

Dejando de lado las calculadoras de tarjetas, el Romántico Viajero saldrá con lo mejor que tiene a disposición para adueñarse del segundo lugar en solitario. La gran novedad es el retorno estelar de Charles Aránguiz, quien tras dosificar en Copa Chile volverá a adueñarse del mediocampo.

Además, el ataque promete jerarquía pura con el regreso de la dupla conformada por Maximiliano Guerrero y Eduardo Vargas, quienes buscarán explotar los espacios de un cuadro chillanejo que llega golpeado.

La más probable oncena de Universidad de Chile será con: Gabriel Castellón; Igor Lichnovsky, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Tobías Reinhart, Marcelo Morales; Agustín Arce; Maximiliano Guerrero y Eduardo Vargas.