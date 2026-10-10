Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 24 Ñublense No Comenzado – Santiago de Chile Universidad Chile

Universidad de Chile y Ñublense se enfrentan este lunes 12 de octubre a las 17:00 horas en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, por la fecha 24 del Campeonato Nacional.

Los azules llegan obligados a reaccionar después de caer 2-0 ante Deportes Antofagasta por Copa Chile y necesitan ganar para mantenerse en la pelea con Universidad Católica por el Chile 2, cupo que entrega clasificación directa a la Copa Libertadores 2027.

Previa del partido Universidad de Chile vs Ñublense

Universidad de Chile necesita cambiar rápidamente el foco.

El equipo de Fernando Gago sufrió un duro 2-0 ante Deportes Antofagasta en el Calvo y Bascuñán por la ida de los cuartos de final de Copa Chile, resultado que cortó una secuencia positiva y dejó al equipo obligado a remontar esa serie más adelante.

Antes de esa derrota, los azules acumulaban cuatro encuentros sin perder.

Empataron 1-1 con Everton, habían derrotado 1-0 al mismo rival en Sausalito y venían además de victorias contundentes por 3-0 frente a Deportes La Serena y 4-2 ante Coquimbo Unido.

Ahora la prioridad vuelve a ser el campeonato.

La U está tercera con 42 puntos después de 23 jornadas, producto de 12 triunfos, seis empates y cinco derrotas. Registra 35 goles a favor y 16 en contra.

Universidad Católica tiene las mismas 42 unidades, pero ocupa actualmente el segundo lugar por diferencia de gol.

Por eso el partido frente a Ñublense tiene una importancia especial: la pelea por el Chile 2 y la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 continúa completamente abierta.

Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas en U de Chile – © Photosport

Fernando Gago recibe además buenas noticias para enfrentar a los Diablos Rojos.

Marcelo Morales, Agustín Arce e Igor Lichnovsky ya volvieron a trabajar normalmente después de sus compromisos internacionales y aparecen con opciones concretas de regresar a la titularidad.

Bianneider Tamayo también debe incorporarse tras su viaje desde Jordania.

Pero la gran novedad puede ser Charles Aránguiz.

El volante fue reservado en el encuentro frente a Antofagasta como parte de una planificación para administrar sus cargas físicas y ya trabaja a la par de sus compañeros.

La expectativa en el CDA es que llegue en condiciones para ser titular este lunes.

Ñublense atraviesa un panorama bastante más complicado en el campeonato.

El conjunto dirigido por Juan José Ribera aparece séptimo con 32 puntos, producto de ocho victorias, ocho empates y siete derrotas, con 28 goles anotados y diferencia de gol de -3.

Además, perdió sus últimos cuatro partidos de Liga de Primera.

Su victoria 2-1 sobre Deportes Puerto Montt en Copa Chile permitió cortar la secuencia de derrotas considerando todas las competencias, pero no alcanzó para clasificar: el conjunto sureño quedó eliminado por un global de 3-2.

Aun así, existe un antecedente que la U no puede ignorar.

En la primera rueda, Ñublense derrotó 1-0 a los universitarios en Chillán gracias a un gol de Diego Céspedes en tiempo agregado.

Rendimiento reciente

Universidad de Chile, últimos cinco partidos:

✅✅✅➖❌

Universidad de Chile 4-2 Coquimbo Unido

Deportes La Serena 0-3 Universidad de Chile

Everton 0-1 Universidad de Chile

Universidad de Chile 1-1 Everton

Deportes Antofagasta 2-0 Universidad de Chile

Ñublense, últimos cinco partidos:

❌❌❌❌✅

Deportes Limache 2-0 Ñublense

Deportes La Serena 2-1 Ñublense

Ñublense 1-3 Everton

Deportes Puerto Montt 2-0 Ñublense

Ñublense 2-1 Deportes Puerto Montt

La diferencia está en que la última victoria de Ñublense fue por Copa Chile y no le alcanzó para remontar la serie.

Últimos enfrentamientos Universidad de Chile vs Ñublense

12/04/2026: Ñublense 1-0 Universidad de Chile — Liga de Primera

20/07/2025: Ñublense 2-2 Universidad de Chile — Liga de Primera

15/02/2025: Universidad de Chile 5-0 Ñublense — Liga de Primera

El antecedente más reciente favorece a los chillanejos, que se impusieron por la mínima en abril.

La U, sin embargo, tiene también un recuerdo contundente como local: goleó 5-0 a Ñublense en febrero de 2025.

Noticias de los equipos

Eduardo Vargas – Universidad de Chile | © Imago-Images.

La principal noticia en Universidad de Chile está en la cantidad de futbolistas que Fernando Gago vuelve a tener disponibles.

Marcelo Morales regresó a los trabajos y pelea por recuperar el lateral izquierdo.

Igor Lichnovsky también se reincorporó y aparece como alternativa para volver a la última línea, mientras Agustín Arce debería mantenerse entre los nombres importantes del sector ofensivo después de su retorno desde La Roja.

Charles Aránguiz es el nombre que concentra la atención.

El mediocampista no fue utilizado ante Antofagasta para administrar sus cargas y el cuerpo técnico espera recuperarlo para comandar nuevamente la mitad de la cancha.

Tomando como referencia el último equipo utilizado y estos regresos, la U podría modificar varias piezas frente a Ñublense.

Gabriel Castellón seguiría en el arco; Fabián Hormazábal y Matías Zaldivia aparecen entre los nombres más estables de la defensa, mientras Lichnovsky y Morales tienen opciones de ingresar.

En ataque, Eduardo Vargas volvería a ser la referencia, acompañado por Maximiliano Guerrero, Agustín Arce y Gonzalo Reyna.

Ñublense, por su parte, podría mantener buena parte de la estructura mostrada en su presentación más reciente.

Nicola Pérez aparece como titular en el arco.

Juan José Ribera ha utilizado una línea de tres con Felipe Campos, Osvaldo Bosso y Pablo Calderón, acompañada por una zona media integrada por V. J. Guzmán Quintana, Lorenzo Reyes, Manuel Rivera y Jovany Campusano.

Más adelante, Fernando Ovelar, Ignacio Jeraldino e Ignacio Tapia aparecen como sus principales alternativas ofensivas.

Posibles formaciones Universidad de Chile vs Ñublense

Universidad de Chile:

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Igor Lichnovsky, Matías Zaldivia, Marcelo Morales; Charles Aránguiz, Tobías Reinhart; Maximiliano Guerrero, Agustín Arce, Gonzalo Reyna; Eduardo Vargas.

Entrenador: Fernando Gago.

Ñublense:

Nicola Pérez; Felipe Campos, Osvaldo Bosso, Pablo Calderón; V. J. Guzmán Quintana, Lorenzo Reyes, Manuel Rivera, Jovany Campusano; Fernando Ovelar, Ignacio Jeraldino, Ignacio Tapia.

Entrenador: Juan José Ribera.

Pronóstico Universidad de Chile vs Ñublense

Nuestro pronóstico: Universidad de Chile 2-0 Ñublense

La derrota frente a Antofagasta representa una advertencia para la U, pero el escenario cambia considerablemente de cara al lunes.

Fernando Gago recupera piezas importantes, juega con la obligación de ganar para mantenerse en la carrera por el Chile 2 y enfrenta a un Ñublense que viene sufriendo especialmente en la Liga de Primera.

Los Diablos Rojos perdieron sus últimos cuatro partidos del campeonato y recibieron ocho goles durante sus últimas cuatro presentaciones oficiales antes de vencer a Puerto Montt.

La victoria copera puede entregar algo de confianza, pero tampoco alcanzó para evitar la eliminación.

El antecedente de abril obliga a la U a estar alerta: Ñublense ya derrotó 1-0 a los azules esta temporada.

Esta vez, sin embargo, el contexto favorece al Romántico Viajero.

La vuelta de Charles Aránguiz, Marcelo Morales, Igor Lichnovsky y Agustín Arce amplía considerablemente las alternativas de Gago, mientras la diferencia de rendimiento entre ambos durante el campeonato es importante.

Por presente, plantel, necesidad y recuperación de titulares, Universidad de Chile aparece como favorita para volver al triunfo y sostener su pelea por la clasificación directa a la Copa Libertadores.