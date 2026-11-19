Datos Clave El problema: Según Cooperativa, la U no podrá volver a jugar en el Nacional esta temporada por el estado de la cancha. Las opciones: El Teniente de Rancagua y el Santa Laura aparecen como alternativas para su último partido de local. El dato: Como local en El Teniente, la U ganó sus tres partidos de 2026: 12 goles a favor y dos en contra, según ESPN.

Universidad de Chile tendría que buscar casa para su último partido de local en la Liga de Primera. Según contó el periodista Francisco Caneo en Cooperativa Deportes, el cuadro azul no podrá volver a jugar en el Estadio Nacional en lo que resta de la temporada, por el estado de la cancha tras varios eventos masivos.

Las alternativas que aparecen son dos: El Teniente de Rancagua y el Santa Laura. Y los números de 2026 dicen que una de ellas le ha sentado muy bien a la U.

Tres de tres en Rancagua

En la Liga de Primera 2026, la U jugó tres partidos como local en El Teniente y ganó los tres, según el registro de ESPN: 6-0 a Ñublense el 12 de octubre, 4-1 a Everton el 26 de octubre y 2-1 a Cobresal el 8 de noviembre. Suma 12 goles a favor y solo dos en contra.

En el Nacional, donde jugó 11 partidos del torneo, el balance también es positivo, pero no perfecto: siete triunfos, tres empates y una derrota, el 1-2 ante Colo Colo del 23 de agosto. El último partido azul en Ñuñoa por la liga fue el 4-2 a Coquimbo Unido, el 6 de septiembre.

Qué partido queda en casa

A la U le quedan tres fechas y solo una como local. Según el calendario publicado por Emol, visitará a O’Higgins, luego a Deportes Concepción y cerrará el torneo en casa ante Unión La Calera, el 6 de diciembre.

Ese último partido puede pesar doble. La U es segunda con 51 puntos, dos más que la Universidad Católica, en la pelea por el Chile 2 a la Copa Libertadores 2027. La Calera, en tanto, es último con 24 puntos y pelea por no descender, según la tabla de ESPN.

La visita a Deportes Concepción tampoco será sencilla para los hinchas: Carabineros decidió que no habrá público visitante, como informamos en nuestra nota sobre esa determinación.

Este sábado, El Teniente pero de visita

La paradoja llega este fin de semana. La U vuelve a El Teniente el sábado 21 de noviembre a las 18:00 horas, pero esta vez como visitante, ante O’Higgins, el dueño de casa en Rancagua. El horario y la transmisión están en nuestra guía del partido.

Qué significa para la U

Nuestra lectura, basada solo en estos números: si el club elige Rancagua para recibir a La Calera, llevará el cierre a la cancha donde mejor le ha ido como local en 2026. Santa Laura, en cambio, sería una cancha nueva para la U como local en este torneo, según el registro de partidos de ESPN.

La decisión todavía no es oficial. Lo que sí está claro es que la U llegará a la última fecha con la cuenta del Chile 2 abierta y, probablemente, lejos de Ñuñoa.