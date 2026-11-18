Datos Clave Sampaoli: Eduardo Álamos dijo que le gustaría que el DT campeón de la Sudamericana 2011 vuelva algún día, aunque aclaró que no es el momento. Gago: El presidente de Azul Azul se declaró conforme con su trabajo, pese a que la temporada no fue la esperada. Lo que viene: La U visita a O’Higgins el sábado 21 de noviembre a las 18:00 horas en El Teniente, por la fecha 28.

El nuevo presidente de Azul Azul sigue marcando la agenda de Universidad de Chile. Estas son las noticias de la U de este miércoles 18 de noviembre: Eduardo Álamos habló de Jorge Sampaoli, contó cómo fue su primera reunión con Fernando Gago y fijó sus tres objetivos, mientras el plantel prepara la visita a O’Higgins.

Álamos y Sampaoli: “Me gustaría que vuelva algún día”

En conversación con Los Tenores de ADN, este martes, Álamos recordó la relación que construyó con Sampaoli en su etapa como gerente del club. “Con Jorge llegamos a tener una amistad incluso después de que yo salí del club”, afirmó.

Consultado por un eventual regreso del técnico campeón de la Copa Sudamericana 2011, dejó la puerta abierta, pero sin apurar nada. “Sí, me gustaría que vuelva algún día. Creo que no es el momento de hablarlo, porque tenemos un técnico presente, que es del todo gusto mío y esperemos que le vaya muy bien”, aseguró.

El guiño llega un día después de que el propio Sampaoli eligiera a la U y a La Roja en una dinámica en redes, como contamos el martes.

El respaldo a Gago, con una autocrítica

En la misma entrevista, Álamos relató que su primera reunión como presidente fue con Gago. “Tuvimos una conversación bastante franca y directa. Quedé muy gratamente sorprendido por la actitud que tenía con respecto a aportar al club”, contó.

Después saludó al plantel y le pidió tranquilidad para enfocarse en jugar. Sobre el balance del técnico argentino, fue directo: “Yo sí estoy conforme con el desempeño de Gago. No fue lo que esperábamos”, reconoció. Agregó que la U siempre sale a buscar el título y que están armando un plantel de primera para ser exitosos el próximo año.

Tres objetivos para la nueva administración

Álamos resumió su gestión en tres metas, según explicó en ADN:

Afianzar la relación con la Universidad de Chile y con los directores que la representan en la concesionaria.

Armar un plantel competitivo para 2027. “Desde el 2017 que no salimos campeones”, recordó el dirigente, que era gerente general en ese título.

Ordenar la casa, con una administración sana que permita crecer en lo deportivo, lo financiero y lo institucional.

Sin hinchas azules en el Ester Roa

En la previa del cierre del torneo, la U ya sabe que no tendrá a su gente en Concepción: Carabineros resolvió que el partido ante Deportes Concepción del domingo 29 de noviembre se juegue solo con público local, como informamos el martes.

Lo que viene: O’Higgins y la pelea por el Chile 2

Antes de eso, el cuadro azul visita a O’Higgins el sábado 21 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua, por la fecha 28 de la Liga de Primera. La U llega con 51 puntos, dos más que la UC, en la pelea por el cupo Chile 2 a la Copa Libertadores con tres fechas por jugar.

Ese mismo fin de semana, la UC visita a Colo Colo en el Monumental, por lo que la tabla del Chile 2 puede moverse antes de la penúltima fecha en Concepción.