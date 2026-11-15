Datos Clave El título: Coquimbo Unido goleó 3-0 a O’Higgins en Santa Laura y es el primer campeón de la Copa de la Liga, con el cupo Chile 3 a la Libertadores 2027. El DT: Hernán Caputto es el primer entrenador que alza dos títulos oficiales con el club, según Cooperativa. Lo que viene: Everton el sábado 21 de noviembre, la revancha de semifinales de Copa Chile ante Unión La Calera y el cierre de la Liga de Primera.

Hernán Caputto no quiere que Coquimbo Unido se quede celebrando. Minutos después del 3-0 sobre O’Higgins en la final de la Copa de la Liga, este sábado en el Estadio Santa Laura, el técnico del Pirata avisó que el plantel volverá a trabajar a toda máquina desde el martes, porque el calendario no da respiro.

“Hasta que no termine el año no los aflojo, pero orgulloso de manejarlos siempre”, afirmó Caputto en declaraciones a TNT Sports recogidas por Cooperativa. Como contamos en la crónica de la final, el título le dio a Coquimbo el cupo Chile 3 para la Copa Libertadores 2027 y un lugar en la próxima Supercopa.

Cómo se ganó la final: contragolpe y un doblete de Riveros

O’Higgins salió más decidido y tuvo el primer aviso, cuando Arnaldo Castillo obligó a un buen achique de Diego Sánchez. Con el paso de los minutos, Coquimbo forzó errores en la salida rancagüina y abrió la cuenta a los 31 minutos: Cristián Zavala desbordó por la derecha, el centro rebotó y Luis Riveros la empujó.

En la última jugada del primer tiempo, Guido Vadalá aprovechó otro rebote en el área celeste para el 2-0. En el complemento, cuando O’Higgins mejoraba con el ingreso de Santiago Toloza, Riveros encabezó un contragolpe a los 55 minutos, tocó con Vadalá y definió al primer palo de Omar Carabalí para el 3-0.

“Dijeron que no íbamos a celebrar más”

El arquero Diego Sánchez, uno de los referentes del plantel, apuntó a quienes daban por terminado el ciclo ganador del club tras el título de liga de 2025. “Como por ahí dijeron en la región, que aprovechemos de celebrar porque no íbamos a celebrar más, aquí estamos nuevamente celebrando una nueva copa y nuevamente en Libertadores”, aseguró a TNT Sports.

Caputto, en tanto, compartió el mérito con el trabajo previo. “Era una parada difícil, lo que hizo el cuerpo técnico del ‘Chino’ fue gigantesco. Tuvimos el coraje para venir, pero siempre digo que los jugadores son lo más importante”, reconoció.

Tres títulos en menos de dos temporadas

Los números explican por qué el arquero habló de un club que “se está haciendo su nombre”. Coquimbo fue campeón de la Liga de Primera 2025, ganó la Supercopa de Chile 2026 y ahora inauguró el palmarés de la Copa de la Liga. Según Cooperativa, Caputto es el primer entrenador que alza dos títulos oficiales con el club.

Todo eso con un desgaste enorme. Sánchez contó que el plantel lleva 55 partidos en la temporada, y todavía le quedan como mínimo cuatro: tres fechas de la Liga de Primera y la revancha de semifinales de la Copa Chile.

El cierre de Coquimbo, partido a partido

Sábado 21 de noviembre, 12:00 horas: Coquimbo Unido vs Everton, fecha 28 de la Liga de Primera, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Coquimbo Unido vs Everton, fecha 28 de la Liga de Primera, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Semana siguiente: revancha de semifinales de la Copa Chile ante Unión La Calera. Caputto habló del miércoles y Cooperativa la informa para el martes 24 de noviembre, por lo que la fecha exacta debe confirmarse.

revancha de semifinales de la Copa Chile ante Unión La Calera. Caputto habló del miércoles y Cooperativa la informa para el martes 24 de noviembre, por lo que la fecha exacta debe confirmarse. Sábado 28 de noviembre, 18:00 horas: Coquimbo Unido vs Deportes Limache, fecha 29, en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Coquimbo Unido vs Deportes Limache, fecha 29, en el Francisco Sánchez Rumoroso. Fecha 30, la última: visita a O’Higgins.

En la tabla, Coquimbo es sexto con 38 puntos tras 27 fechas, según la tabla de ESPN. Everton y Deportes Limache, sus dos próximos rivales del torneo, suman 40 cada uno.

Nuestra lectura: el campeón puede pesar en el descenso

Esta es nuestra lectura de los datos: Coquimbo ya tiene asegurado lo más importante del año, pero su calendario lo convierte en juez de varias peleas ajenas. Limache y Everton, cuarto y quinto con 40 puntos, pelean por los puestos altos detrás de los tres grandes, y la última fecha lo cruza otra vez con O’Higgins, que hoy suma 31 puntos y es uno de los cinco equipos que aún no aseguran la permanencia, según Cooperativa.

Es decir, el equipo que le ganó la final a O’Higgins podría volver a encontrárselo en la última fecha con la categoría del cuadro celeste en juego. Por eso el mensaje de Caputto de no aflojar no es solo para cuidar al grupo: lo que haga Coquimbo en estas semanas también se mirará desde varios otros clubes.

El próximo paso es el sábado 21 de noviembre ante Everton, en casa, con la copa recién ganada para mostrar a los hinchas.