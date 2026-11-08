Datos Clave Hoy: Cobresal visita a la U (15:00), La Calera recibe a Huachipato (17:30) y la UdeC juega con O’Higgins (20:00). Tabla: Cobresal 27 puntos, UdeC 23 y La Calera 21; bajan los dos últimos. Por jugar: Cada uno tiene cuatro partidos, contando el de hoy.

La lucha por no descender en la Liga de Primera vuelve a moverse hoy: Cobresal (27 puntos), Universidad de Concepción (23) y Unión La Calera (21) juegan la fecha 27 con cuatro partidos por disputar cada uno. Bajan los dos últimos, y el margen entre el 14° y el 16° es de seis puntos.

Qué pasó en la fecha 26: un punto de nueve posibles

Los tres llegan golpeados. Según el resumen de Todofutbol, Cobresal fue el único de los equipos que pelean por no bajar que sumó en la fecha 26, y lo hizo con sabor amargo: ganaba 2-0 a Everton hasta el 90+5, cuando Hugo Magallanes y Josué Ovalle empataron en el descuento.

La UdeC perdió 6-1 con Colo Colo, con cuatro goles de Javier Correa y la expulsión de Benjamín Sáez a los 57 minutos. La Calera cayó 1-0 en Coquimbo con gol de Luis Riveros a los 63, ante un rival que jugó desde los 22 minutos con diez por la expulsión de Sebastián Cabrera.

Las cuentas: quién necesita qué

Cobresal: 14° con 27 puntos, 7 triunfos, 6 empates y 13 derrotas, diferencia de gol de -10. Visita a la U, segunda con 48 puntos.

14° con 27 puntos, 7 triunfos, 6 empates y 13 derrotas, diferencia de gol de -10. Visita a la U, segunda con 48 puntos. Universidad de Concepción: 15° con 23 puntos y diferencia de -28, la peor de toda la tabla. Recibe a O’Higgins, 12° con 31.

15° con 23 puntos y diferencia de -28, la peor de toda la tabla. Recibe a O’Higgins, 12° con 31. Unión La Calera: 16° con 21 puntos y diferencia de -20. Recibe a Huachipato, noveno con 36.

Con 12 puntos por disputar, el máximo de la UdeC es 35 y el de La Calera es 33. Cobresal, de ganar todo, llegaría a 39.

Qué mueve cada resultado

Si Cobresal pierde en Rancagua y la UdeC vence a O’Higgins, la diferencia entre el 14° y el 15° baja de cuatro puntos a uno.

Si La Calera gana a Huachipato, llega a 24 y supera a la UdeC si esta no suma.

Quiénes son los rivales de hoy

O’Higgins venía de ganar 1-0 a Ñublense en El Teniente y Huachipato de empatar 0-0 con La Serena, ambos en la fecha 26. Son rivales de media tabla, con 31 y 36 puntos, que pueden alejarse definitivamente del fondo si ganan.

Nuestra lectura: el calendario de hoy no ayuda a Cobresal

Esta es nuestra lectura, basada solo en las cifras de la tabla. De los tres, Cobresal es el que enfrenta al rival mejor ubicado, la U, que necesita ganar para seguir en la pelea por el título. La Calera y la UdeC reciben a equipos de la mitad de la tabla. Por eso, si nadie sorprende, el colchón de Cobresal se achica hoy sin que su situación cambie de golpe.

Ya habíamos explicado quién baja antes de la fecha 26. Esta noche, tras el partido en el Ester Roa, quedará claro cuánta ventaja le sobra a Cobresal para encarar los últimos tres partidos.