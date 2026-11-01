Cobresal recibe a Everton este domingo 1 de noviembre a las 14:15 horas (Chile) en el estadio El Cobre, de El Salvador, por la fecha 26 de la Liga de Primera. Es el partido elegido para la televisión abierta: se transmite por la Señal 2 de Canal 13, T13 en vivo y todas sus plataformas, según informó Cooperativa.

Horario, estadio y transmisión en Chile

Fecha y hora: domingo 1 de noviembre, 14:15 horas (Chile).

domingo 1 de noviembre, 14:15 horas (Chile). Estadio: El Cobre, en El Salvador.

El Cobre, en El Salvador. TV abierta: Señal 2 de Canal 13.

Señal 2 de Canal 13. Online: T13 en vivo y las plataformas de Canal 13.

T13 en vivo y las plataformas de Canal 13. Árbitro: no estaba publicado en las fuentes que revisamos.

Conviene revisar la parrilla de Canal 13 antes del pitazo inicial, por si hubiera algún cambio de última hora.

¿Cómo llegan Cobresal y Everton?

El equipo de Gustavo Huerta es antepenúltimo, fuera de la zona de descenso, pero necesita seguir sumando para alejarse del peligro, según Cooperativa. Los mineros llegan con dos empates consecutivos y buscarán aprovechar la localía. Según la tabla publicada por T13, Cobresal tiene 26 puntos, tres más que la Universidad de Concepción, que es penúltima con 23, y cinco más que Unión La Calera, último con 21.

Everton, en cambio, llega golpeado por la goleada que le propinó la Universidad de Chile, un 4-1 en su último compromiso, pero sigue cuarto con 39 puntos, a uno de Palestino (38) y a dos de Deportes Limache (37), que lo siguen en la tabla. Los viñamarinos buscan la victoria para mantener la presión en la pelea por los cupos internacionales.

Qué se juega cada uno

Cobresal: sumar para alejarse de la parte baja. Según T13, los dos últimos lugares de la tabla descienden a la Primera B.

sumar para alejarse de la parte baja. Según T13, los dos últimos lugares de la tabla descienden a la Primera B. Everton: sacudirse de la goleada y defender el cuarto puesto. Según T13, del cuarto al sexto lugar se clasifica a la Copa Sudamericana 2027, mientras que los tres primeros van a la Libertadores.

La fecha 26 sigue más temprano con el Clásico Universitario entre la UC y la U, a las 12:30 horas, y termina el lunes con Limache vs Audax Italiano y Concepción vs Palestino.