El partido de la fecha 26 de la Liga de Primera 2026 que se verá por televisión abierta es Cobresal vs Everton, este domingo 1 de noviembre a las 14:15 horas, en El Salvador. Se transmitirá por la Señal 2 de Canal 13, T13 en vivo y todas sus plataformas, según informó Cooperativa.

Horario y transmisión de Cobresal vs Everton

Fecha: domingo 1 de noviembre

domingo 1 de noviembre Hora: 14:15 horas (Chile)

14:15 horas (Chile) Ciudad: El Salvador

El Salvador TV abierta: Señal 2 de Canal 13

Señal 2 de Canal 13 Streaming: T13 en vivo y todas sus plataformas

Es el único partido de la jornada en la señal abierta, por lo que se puede ver sin contratar un servicio de pago. El encuentro se juega en El Salvador, tres horas antes del clásico universitario.

La fecha 26 se juega entre el viernes 30 de octubre y el lunes 2 de noviembre. El resto de los partidos de la jornada tiene otros canales o plataformas, que no hemos confirmado en las fuentes consultadas, por lo que no los indicamos.

¿Cómo llegan Cobresal y Everton?

Cobresal, dirigido por Gustavo Huerta, está en el antepenúltimo lugar de la tabla, fuera de la zona de descenso, aunque necesita seguir sumando para mantenerse alejado del peligro. Viene de dos empates consecutivos y buscará aprovechar la localía para quedarse con los puntos.

Everton, en tanto, llega golpeado por la goleada que sufrió ante la Universidad de Chile el lunes 26 de octubre. El cuadro viñamarino tiene 39 puntos, en el cuarto lugar, y buscarán la victoria para mantener la presión en la pelea por los cupos a la Copa Libertadores.

Los otros partidos importantes del fin de semana

Colo Colo recibe a la Universidad de Concepción este viernes 30 de octubre, a las 19:00 horas, en el Estadio Monumental. Aquí está la guía con horario y canal de ese duelo.

El domingo, el clásico universitario entre la UC y la U se juega a las 17:15 horas en el Claro Arena, tres horas después de Cobresal vs Everton. Para ese partido aún no hay canal confirmado en las fuentes que revisamos.

Los horarios pueden cambiar por decisión de la ANFP o de los canales. Te recomendamos revisar la programación oficial antes de cada partido.