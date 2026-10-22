Datos Clave Nueva sede: La U recibirá a Everton en el estadio El Teniente de Rancagua, no en el Estadio Nacional. Nuevo horario: El partido de la fecha 25 se juega el lunes 26 de octubre a las 18:00 horas, dos horas antes de lo previsto. Aforo: Se autorizó una capacidad de 10.500 personas, según En Cancha, y solo con hinchas locales, de acuerdo con Redgol.

Universidad de Chile confirmó que jugará ante Everton en el estadio El Teniente de Rancagua, y no en el Estadio Nacional, el lunes 26 de octubre desde las 18:00 horas. El partido corresponde a la fecha 25 de la Liga de Primera y ya no se disputará a las 20:00 horas, como estaba programado originalmente.

La confirmación llegó este miércoles, tras creciente incertidumbre, según BioBioChile. El club la comunicó en sus redes sociales y anunció que pronto entregará la información sobre el canje de abonados y la venta general de entradas.

Por qué la U no usará el Nacional

El cruce fue cambiado de sede porque la cancha del Estadio Nacional no está en buen estado tras el concierto de BTS, informó BioBioChile. Redgol agrega que se realizarán trabajos en el césped del recinto de Ñuñoa.

Según En Cancha, citado por BioBioChile, se barajó jugar en el Estadio Santa Laura, opción que fue descartada después. Redgol, que cita a Radio ADN, señala que la directiva de Azul Azul se inclinó por volver a El Teniente, donde la U ya fue local ante Ñublense hace algunos días.

Horario laboral y solo hinchas locales

El adelanto de dos horas dejó el partido en horario laboral, algo que, según Redgol, suele complicar a los hinchas. El recinto rancagüino tendrá un aforo de 10.500 espectadores, de acuerdo con En Cancha, y Redgol precisa que solo podrán asistir seguidores azules, sin presencia de hinchas de Everton.

Será además el primer encuentro entre ambos desde la polémica llave de octavos de final de Copa Chile, que se suspendió en Viña del Mar por incidentes con fuegos artificiales y luego se reanudó en el Estadio Nacional.

Qué significa para la U

Con los datos publicados, la U volverá a hacer de local en Rancagua, en horario laboral y con un aforo de 10.500 personas, en una semana en que además quedó sin jugar la revancha de Copa Chile ante Deportes Antofagasta, postergada por el mal tiempo.

Para conocer más sobre las condiciones de otro duelo reciente de la U como local, revisa nuestra nota sobre la revancha de Copa Chile.

Ahora se espera que la U informe las fechas y los precios del canje de abonados y de la venta general para el lunes 26.

Fuentes: BioBioChile, Redgol, En Cancha.