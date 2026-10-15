Datos Clave El partido: U de Chile se enfrentará a Antofagasta por la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile. El estadio: Ante la imposibilidad de utilizar el Estadio Nacional, Azul Azul solicitó usar El Teniente de Rancagua. El aforo: 12 mil asistentes y una condición clave para adquirir entradas.

Universidad de Chile ya comenzó a mover las fichas en el plano logístico con miras a la crucial revancha frente a Deportes Antofagasta, válida por el choque de vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile. Según información entregada por ADN Deportes, la dirigencia del Romántico Viajero ingresó formalmente este miércoles la solicitud para utilizar el Estadio El Teniente de Rancagua como el escenario para recibir a los pumas.

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La necesidad de trasladar la localía fuera de Santiago responde a la imposibilidad de utilizar el Estadio Nacional, coliseo que se mantendrá inhabilitado debido a las extensas labores de desmontaje de escenarios y los trabajos de reparación en el campo de juego tras la serie de conciertos de la agrupación surcoreana BTS.

Cabe recordar que la escuadra laica ya sabe de festejos recientes en el reducto de la Sexta Región: el pasado lunes, en ese mismo césped, los pupilos de Fernando Gago pasaron por encima a Ñublense con una aplastante goleada por 6-0 en el marco del Campeonato Nacional.

Aforo reducido y condiciones clave para comprar entradas

Si las autoridades otorgan luz verde al requerimiento de Azul Azul, el compromiso copero en la Sexta Región se disputará con un aforo máximo permitido de 12 mil espectadores.

A nivel de seguridad, el plan contempla restricciones estrictas de acceso: la venta de entradas estará dirigida de manera exclusiva a los abonados del club y a aquellos hinchas estudiantiles que acrediten residencia en la zona. Asimismo, se determinó prohibir de forma absoluta la presencia de simpatizantes visitantes en las tribunas.

El cruce de vuelta entre Universidad de Chile y Deportes Antofagasta está programado para este próximo miércoles 21 de octubre. Un choque de alta tensión donde el elenco adiestrado por Fernando Gago saldrá a buscar una remontada épica, considerando que saltará al terreno de juego con una desventaja de 2-0 tras el amargo tropiezo sufrido en el duelo de ida disputado en el norte.