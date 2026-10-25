Universidad de Chile recibe a Everton este lunes 26 de octubre a las 18:00 horas (Chile) en el estadio El Teniente de Rancagua, por la fecha 25 de la Liga de Primera. El partido se transmite por TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.

Fecha, hora y estadio

Fecha: lunes 26 de octubre.

lunes 26 de octubre. Hora: 18:00 horas, Chile.

18:00 horas, Chile. Estadio: El Teniente, Rancagua.

El Teniente, Rancagua. Aforo: 10.500 personas, solo con hinchas locales.

Transmisión en Chile

TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Streaming: TNT Sports en HBO Max.

El partido cierra la fecha 25, que comenzó el viernes 23 de octubre, y quedan seis jornadas por disputarse en el campeonato.

Por qué la U juega en Rancagua

El club decidió no usar el Estadio Nacional porque la cancha quedó en mal estado tras el concierto de BTS. El estadio Santa Laura fue considerado como alternativa y se descartó, por lo que el partido se juega en Rancagua. Lo explicamos en detalle en Universidad de Chile recibirá a Everton en Rancagua.

¿Cómo llegan la U y Everton?

Antes de la fecha, la U era segunda con 45 puntos, nueve menos que Colo Colo, que visita a Palestino el domingo. El equipo azul necesita sumar de a tres para mantener vivas sus opciones de alcanzar al líder y para sostener el segundo lugar, que da el cupo Chile 2 a la Copa Libertadores, en una pelea ajustada con la UC, que se acerca a un nuevo clásico universitario.

Ambos ya se enfrentaron este año en los octavos de final de la Copa Chile, que la U ganó en el partido de vuelta disputado en el Estadio Nacional el 27 de septiembre.

Qué mirar el lunes

Con lo publicado, el partido tiene dos focos: la presión de la U por no perder terreno en la tabla y la localía fuera de Santiago, con un estadio más pequeño y solo hinchas azules. Después del partido, la U seguirá su camino hacia el clásico del domingo 1 de noviembre ante la UC.