Datos Clave La gran despedida: Este sábado 17 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida, Matías Rodríguez jugará su último partido de fútbol rodeado de ídolos azules y campeones de la Sudamericana. El clásico favorito: Consultado sobre su partido predilecto, el “Mati” no dudó en elegir el histórico triunfo ante el Cacique en el Apertura 2012, por sobre la final con la UC. Números de ídolo: El argentino se retira como el defensa más goleador en la historia del Romántico Viajero, con 57 tantos en 339 partidos y ocho títulos en su palmarés.

Este sábado 17 de octubre, Matías Rodríguez se vestirá con la camiseta de la Universidad de Chile una última vez para disputar su partido de despedida como futbolista profesional. El duelo se llevará a cabo en el Estadio Bicentenario de La Florida, en lo que promete ser una jornada llena de nostalgia para los hinchas azules.

El compromiso permitirá darle el último aliento a un ídolo que en la cancha se transformó en historia pura del cuadro azul. Y es que hablar de Matías Rodríguez son palabras mayores: 339 partidos, 57 goles (el defensa más goleador en la historia del club), ocho títulos —incluidos 4 Campeonatos Nacionales y la Copa Sudamericana 2011—, portador de la jineta de capitán y, sobre todo, un enamorado de los colores.

Cabe destacar que el encuentro que rendirá homenaje al “Mati” será una fiesta total, reuniendo a gran parte de los campeones de la histórica campaña de 2011, como Osvaldo González, Marcelo Díaz, Gustavo Lorenzetti, Guillermo Marino, Gustavo Canales y Diego Rivarola, entre otros.

El 5-0 a Colo Colo: el recuerdo imborrable de Matías Rodríguez

En la previa de su despedida, el histórico lateral de la U repasó sus mejores momentos vistiendo la “U” roja en el pecho. En diálogo con DSports, Rodríguez fue consultado por su clásico favorito, teniendo que elegir entre la histórica final remontada a la Universidad Católica en 2011 o la recordada goleada frente al Cacique en el Estadio Nacional.

Su respuesta fue tajante: “El 5-0, pese a que la final con la UC era un título y veníamos de haber perdido”.

El argentino profundizó en los motivos de su elección, destacando el aplastante dominio que tuvo el equipo de Jorge Sampaoli sobre su archirrival en aquella jornada del Apertura 2012: “El día que le ganamos a Colo Colo ese 5-0, marcamos la diferencia real de que teníamos un equipo al otro. Está bien, le expulsaron a uno a ellos, pero nosotros fuimos superiores y sobre todo en el segundo tiempo fue una fiesta para nosotros”.

Incluso, Rodríguez recordó que el equipo pudo haber estirado aún más la diferencia, pero no lo lograron, lo que desató el enojo del cuerpo técnico. “Sentí la frustración de ellos que no podían y claro, nosotros lejos de sobrar, seguimos jugando como todos los técnicos te piden, que tienes que jugar siempre de la misma forma. Y claro, Sampaoli se enojaba porque no hacíamos más goles. Fue, me quedo con ese sin lugar a dudas. Aunque el otro está ahí, un título… y aparte me tocó hacer dos goles, mejor”, cerró el ídolo azul entre risas.