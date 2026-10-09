Uno de los grandes referentes de la época dorada de Universidad de Chile tendrá su última función. Matías Rodríguez prepara su despedida oficial del fútbol con un partido homenaje que reunirá a excompañeros, entrenadores y figuras ligadas a su extensa historia con los azules.

La jornada se disputará en el Estadio Bicentenario de La Florida y tendrá transmisión exclusiva vía streaming. Además del partido, el evento contempla homenajes y el reencuentro del lateral argentino con varios protagonistas de los años más exitosos del Romántico Viajero.

¿Dónde ver EN VIVO la despedida de Matías Rodríguez?

El partido homenaje de Matías Rodríguez será transmitido EN VIVO por Mega GO, a través de su Plan Sports.

La plataforma ofrece sus eventos deportivos en alta definición y, para contenidos disponibles, también contempla transmisiones en 4K HDR y señales alternativas.

Transmisión de la despedida de Matías Rodríguez

Streaming: Mega GO

Mega GO Plan: Sports

Sports Valor del Plan Sports: $4.490 mensuales

$4.490 mensuales TV abierta: no hay transmisión confirmada

no hay transmisión confirmada Cobertura online: AlAireLibre.cl

El Plan Sports incluye además los partidos de La Roja y otros eventos deportivos de la plataforma.

¿A qué hora es la despedida de Matías Rodríguez?

La despedida del histórico defensor azul se realizará el sábado 17 de octubre de 2026, desde las 17:00 horas.

Datos del partido

Evento: Despedida de Matías Rodríguez

Despedida de Matías Rodríguez Fecha: Sábado 17 de octubre

Sábado 17 de octubre Hora: 17:00 horas

17:00 horas Estadio: Bicentenario de La Florida

Bicentenario de La Florida Ciudad: Santiago

Será la última vez que Rodríguez se vista de corto en un evento pensado especialmente para reencontrarse con los hinchas que lo acompañaron durante sus diferentes etapas en Universidad de Chile.

¿Se puede ver GRATIS la despedida de Matías Rodríguez?

Por ahora, la transmisión confirmada corresponde al Plan Sports de Mega GO, que tiene un valor mensual de $4.490.

El plan gratuito de la plataforma contempla las señales básicas de Mega, Mega 2, Meganoticias, Megatiempo y Teletrak, pero el acceso a los eventos deportivos forma parte de la suscripción Sports.

*Mega GO está disponible en dispositivos móviles, navegadores, Smart TV y distintos sistemas compatibles.

¿Dónde comprar entradas para la despedida de Matías Rodríguez?

Las entradas para acompañar al histórico lateral azul se encuentran a la venta mediante Passline, sistema oficial de venta para el evento.

Los valores comienzan en los $10.000 para las galerías y llegan hasta los $80.000 en la ubicación que incluye una experiencia especial.

Precios de las entradas para la despedida de Matías Rodríguez

Galería Norte: $10.000

$10.000 Galería Sur: $10.000

$10.000 Tribuna Andes: $20.000

$20.000 Pacífico Norte: $30.000

$30.000 Pacífico Sur: $30.000

$30.000 Pacífico Centro General: $50.000

$50.000 Pacífico Centro + Miranda: $80.000

La última de estas alternativas considera una experiencia especial asociada al evento, mientras que las localidades más económicas permiten asistir por $10.000.

¿Quiénes jugarán en la despedida de Matías Rodríguez?

La idea de la organización es reunir futbolistas que marcaron las diferentes etapas de Rodríguez en Universidad de Chile, con especial atención al equipo que hizo historia durante las temporadas 2011 y 2012.

Entre los nombres anunciados aparecen Guillermo Marino, Francisco Castro, Cristóbal Campos, Sergio Vargas, Johnny Herrera, Diego Rivarola y José Rojas.

Uno de los invitados que ya genera especial expectación es Sebastián Beccacece, quien viajará a Chile para acompañar al exdefensor. Ambos compartieron una de las etapas más exitosas del club cuando Beccacece integraba el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli.

También existe la intención de contar con Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, compañeros de Rodríguez en el inolvidable equipo campeón de la Copa Sudamericana 2011.

En el caso de Jorge Sampaoli, el propio Matías Rodríguez reveló que el entrenador inicialmente le manifestó su intención de asistir, aunque su presencia dependerá de compromisos personales.

¿Cuántos goles hizo Matías Rodríguez en la U de Chile?

Matías Rodríguez dejó una marca difícil de igualar. El argentino convirtió 57 goles con la camiseta de Universidad de Chile, registro que lo instaló como el defensor más goleador en la historia del club.

De acuerdo con sus registros de rendimiento, disputó 339 partidos con la U, institución en la que vivió distintas etapas y se transformó en uno de los extranjeros más identificados con la camiseta azul.

Su capacidad para aparecer en ataque terminó siendo una de sus principales características. Aunque su posición natural era la de lateral derecho, también actuó como interior y extremo durante diferentes momentos de su carrera.

¿Qué títulos ganó Matías Rodríguez con la U de Chile?

Su historia con la U estuvo marcada por una de las etapas más exitosas del club.

Con Universidad de Chile conquistó cuatro campeonatos nacionales, además de dos Copa Chile, una Supercopa de Chile y la histórica Copa Sudamericana 2011.

Precisamente aquel título continental ocupa un lugar especial en su trayectoria. Rodríguez fue uno de los protagonistas de un equipo que se coronó invicto y que quedó instalado para siempre entre las mejores campañas de la historia del fútbol chileno.

Pero más allá de los títulos, el argentino construyó una conexión especial con los hinchas. Llegó a transformarse en uno de los símbolos de una generación que dominó el fútbol chileno y alcanzó reconocimiento continental. Después de pasar por el fútbol europeo y brasileño, regresó a la U y volvió a levantar trofeos con la camiseta azul.

Su despedida busca precisamente reunir esas distintas etapas: compañeros de la generación dorada, referentes del club, entrenadores y amigos que fueron parte de una carrera que tuvo a Universidad de Chile como su principal casa futbolística.