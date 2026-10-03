Datos Clave La despedida: Matías Rodríguez tendrá su partido homenaje el sábado 17 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida. La conversación: El exdefensor confirmó que habló recientemente con Jorge Sampaoli sobre su posible presencia. La gestión: El entrenador está intentando modificar un viaje que ya tenía programado para poder asistir.

La cuenta regresiva para el adiós definitivo de uno de los grandes referentes de la época dorada de Universidad de Chile ya está en marcha. El Estadio Bicentenario de La Florida se prepara para albergar la despedida de Matías Rodríguez, instancia que promete reunir a varias leyendas que levantaron la Copa Sudamericana en 2011.

Sin embargo, más allá de los excompañeros que pisarán el césped, la gran interrogante que desvela a los hinchas del “Romántico Viajero” está en el banquillo. ¿Volverá Jorge Sampaoli a dirigir en Chile? El propio homenajeado se encargó de aclarar el panorama.

¿Qué dijo Matías Rodríguez sobre la presencia de Jorge Sampaoli?

En diálogo con La Magia Azul (a través del programa La Sub 21), el exdefensor argentino fue consultado directamente sobre los trascendidos que vinculan al estratega de Casilda con un inminente retorno al país para ser el técnico de su partido de despedida.

Lejos de evadir la interrogante, Rodríguez transparentó el diálogo directo que mantuvo con el entrenador. “Hablé con él ayer. En su momento me dijo que sí, pero que dependía mucho de si tenía trabajo. Al poquito tiempo agarró club y dije ‘bueno, lamentablemente no podrá venir’. Hoy está sin trabajo y obviamente se abrió la esperanza de que pudiera estar”, relató de entrada el histórico lateral.

Las gestiones de Sampaoli para volver a dirigir en Chile

El defensa más goleador en la historia de la U fue más allá y detalló los esfuerzos logísticos que está realizando el técnico para sumarse a la histórica jornada en La Florida, a pesar de tener compromisos previos en su agenda.

“Estaba terminando de modificar un viaje programado para tratar de llegar. Quedó con muchas ganas de ir y yo le hice saber que no solo yo quería que esté, sino que la gente está muy ilusionada con volver a verlo en la banca”, confesó el exseleccionado trasandino.

Pese a que Rodríguez prefirió mantener cierta cautela para no generar falsas expectativas ante cualquier contratiempo de última hora en los vuelos, el multicampeón universitario cerró su intervención encendiendo la ilusión de toda la fanaticada azul con una frase más que optimista: “Tengamos fe de que va a llegar don Jorge”.