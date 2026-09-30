Datos Clave El regreso: Jorge Sampaoli volverá a pisar suelo chileno y se reencontrará con la hinchada de Universidad de Chile. El motivo: El casildense aceptó la invitación para dirigir en el partido de despedida oficial de Matías Rodríguez. El evento: El homenaje al defensa más goleador de la U está fijado para el próximo 17 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida.

En medio de la definición del Campeonato Nacional y la Copa Chile, los hinchas de Universidad de Chile recibieron una noticia que remeció por completo el ambiente laico. Jorge Sampaoli, el histórico técnico que lideró la conquista de la Copa Sudamericana 2011 y el tricampeonato local, alista las maletas para concretar su anhelado regreso al país.

Si hace unos días los fanáticos de Colo Colo se emocionaron con la visita de Mirko Jozic, ahora es el turno del pueblo azul de reencontrarse con el gestor de su época dorada. Fue Pablo Ortiz, exayudante del casildense, quien destapó en el programa “Con Camiseta” el inminente arribo del estratega argentino, una sorpresa que se mantenía guardada bajo siete llaves.

¿A qué viene Jorge Sampaoli a Chile?

El misterio sobre su retorno tiene un trasfondo netamente afectivo y ligado a sus mayores éxitos deportivos. Sampaoli volverá a ponerse el buzo exclusivamente para participar y dirigir en el partido de despedida de Matías Rodríguez.

El entrenador reconoce en el lateral derecho a una de las piezas fundamentales del equipo que deslumbró a Sudamérica, por lo que no dudó en aceptar la invitación para homenajear a su expupilo. De esta forma, el DT tendrá un nuevo cara a cara con la fanaticada del “Romántico Viajero” tras sus pasados eventos en el barrio Bellavista.

¿Cuándo y dónde será la despedida de Matías Rodríguez?

Rodríguez, quien colgó los botines de manera definitiva en 2025 defendiendo a Deportes Melipilla, hizo el anuncio oficial de su evento de adiós a través del programa La Magia Azul. “Le quería hacer una invitación a toda la gente de la U. No tuvimos la oportunidad de despedirnos en cancha y aprovecho el espacio para anunciar que el partido ya está confirmado”, detalló el otrora defensor, que también registró pasos por Sampdoria, Gremio y la Selección Argentina.

El esperado encuentro quedó programado para el próximo jueves 17 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida.

La presencia de Sampaoli no será el único gran atractivo de la jornada para los fanáticos laicos. El exjugador de 300 partidos con la U y autor de 57 tantos oficiales ratificó a Diego Rivarola como su primer invitado de honor confirmado, augurando un reencuentro masivo del plantel campeón de 2011. En los próximos días se entregará la información oficial sobre la venta de entradas para el evento.