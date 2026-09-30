Datos Clave La decisión: El Tribunal de Disciplina no emitió un fallo inmediato y decidió citar al club universitario para su próxima sesión ordinaria del martes 6 de octubre. El riesgo: La escuadra laica se expone a un castigo que va desde una a cinco fechas sin público, además de una fuerte multa de 500 UTM. El calendario: La resolución se conocerá apenas 48 horas antes de que la U visite a Deportes Antofagasta por el partido de ida de los cuartos de final.

La llave de octavos de final de Copa Chile entre Universidad de Chile y Everton quedó resuelta dentro de la cancha, pero el polémico comportamiento de la barra azul en el Estadio Sausalito mantiene abierto un flanco clave en los escritorios.

Tras el lanzamiento de numerosas bengalas y pirotecnia que obligó a suspender momentáneamente el encuentro en Viña del Mar, Azul Azul esperaba conocer durante esta semana la dureza de la sanción. Sin embargo, el escenario dio un giro administrativo que prolongará la incertidumbre de los hinchas laicos de cara a la recta final del torneo.

¿Qué decisión tomó el Tribunal de Disciplina con la U?

Durante la sesión celebrada este martes 29 de septiembre, el Tribunal de Disciplina de la ANFP revisó los informes del partido, pero sorpresivamente no dictó ninguna penalización inmediata para el conjunto estudiantil.

Según la información que trascendió desde Quilín, las autoridades determinaron únicamente citar a la concesionaria para que presente sus descargos en la siguiente jornada de trabajo. De esta forma, la eventual condena deportiva y económica recién quedará establecida en la sesión del próximo martes 6 de octubre.

¿Qué castigo arriesga Universidad de Chile en Copa Chile?

Las bases del campeonato son claras respecto a las infracciones cometidas por las parcialidades. Debido a la gravedad de los incidentes que paralizaron el compromiso original en la Región de Valparaíso, la U arriesga severas medidas.

El reglamento dicta que la escuadra universitaria puede ser sancionada con jugar de una a cinco fechas a puertas cerradas (sin público) exclusivamente en los duelos correspondientes a la Copa Chile. A esto se suma el pago de una multa económica que asciende a las 500 UTM.

¿Cuándo vuelve a jugar la U de Chile?

Esta postergación en el fallo genera un apretado escenario logístico para el club y sus hinchas, ya que la sentencia se dictará justo en la misma semana en que los azules inician su participación en la ronda de los ocho mejores.

De acuerdo a la programación oficial, Universidad de Chile visitará a Deportes Antofagasta el jueves 8 de octubre a las 19:00 horas, en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Chile. Tras ese viaje al norte, los dirigidos por Fernando Gago deberán enfocarse rápidamente en el Campeonato Nacional, donde recibirán a Ñublense el lunes 12 de octubre a las 18:00 horas.

Finalmente, la revancha copera que definirá la llave ante los “Pumas” quedó pactada para el miércoles 21 de octubre a las 20:00 horas. Sería en estos compromisos de Copa Chile donde se aplicará de manera efectiva el castigo que el Tribunal determine la próxima semana.