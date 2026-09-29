Datos Clave El motivo: Una seguidilla de conciertos del grupo de K-pop BTS dejará inutilizable la cancha del reducto de Ñuñoa para la tercera semana de octubre. El plan B: Todo indica que el partido de vuelta ante el elenco nortino se disputará en el Estadio Santa Laura, reducto que siempre asoma como primera opción ante estas emergencias. La programación: La revancha copera quedó pactada por la ANFP para el próximo miércoles 21 de octubre a las 20:00 horas.

Superada la tormentosa llave ante Everton, Universidad de Chile ya tiene trazada su hoja de ruta para los cuartos de final de la Copa Chile 2026. Sin embargo, el equipo dirigido por Fernando Gago deberá enfrentar un nuevo y logístico dolor de cabeza, ya que se quedará sin su principal fortaleza para definir la serie frente a Deportes Antofagasta.

La localía del Romántico Viajero volverá a sufrir alteraciones, obligando a la concesionaria a activar rápidamente su plan de emergencia en la Región Metropolitana. El Estadio Nacional cerrará sus puertas para el fútbol debido a compromisos extra deportivos, forzando un inminente traslado de sede.

¿Por qué la U de Chile no puede jugar en el Estadio Nacional?

El motivo de la mudanza está directamente ligado a la cartelera musical del país. El coliseo de Ñuñoa será escenario de una serie de conciertos del popular grupo surcoreano BTS, eventos que están programados para los días 14, 16 y 17 de octubre.

Debido al desgaste natural y los necesarios arreglos que requerirá la cancha tras los masivos shows, el césped del Nacional no estará en condiciones para albergar la revancha copera fijada para el miércoles 21 de octubre. Este efecto no solo mermará este encuentro, ya que previamente la U tampoco podrá usar Ñuñoa para su partido de Liga ante Ñublense, programado para el 12 de octubre.

¿Dónde se jugará la revancha entre la U de Chile vs Antofagasta?

Ante la imposibilidad de utilizar el recinto estatal, el Estadio Santa Laura se perfila como la sede casi segura para recibir el cruce definitorio. La periodista Daniela Alegría, de La Magia Azul, ratificó que el reducto de Plaza Chacabuco es la prioridad de la dirigencia estudiantil.

“Lo más probable es que la vuelta por los cuartos de Copa Chile ante Deportes Antofagasta también sea en el recinto de Independencia, el miércoles 21/10”, adelantó la comunicadora, confirmando que la Plaza Chacabuco se mantendrá como la casa provisoria del club durante todo el mes de octubre.

¿Cuándo es el partido de ida U de Chile vs Antofagasta por la Copa Chile?

Antes de definir la llave en Santiago, la escuadra universitaria deberá viajar al norte grande del país. El compromiso de ida se disputará el miércoles 7 de octubre, a partir de las 19:00 horas, en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán.

Deportes Antofagasta llega a esta instancia con la moral en alto, luego de eliminar con autoridad a Deportes Iquique con un contundente global de 5-2. El ganador de esta serie se medirá en semifinales ante el vencedor del cruce entre Unión La Calera y quien resulte ganador de la llave pendiente entre Coquimbo Unido y Cobreloa.

El otro problema de la U: ¿Se jugará con o sin público?

Al cambio de estadio se suma una gran interrogante sobre el aforo. El compromiso de vuelta contra los “Pumas” podría disputarse a puertas cerradas, dependiendo de las resoluciones que adopte el Tribunal de Disciplina tras los graves incidentes registrados en Viña del Mar ante Everton.

La U arriesga castigos que van desde uno hasta cinco encuentros sin público, además de una fuerte multa económica, panorama que deberá esclarecerse en las próximas sesiones de la entidad en Quilín.