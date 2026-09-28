Datos Clave El inicio: Durante la ceremonia de Fair Play, el informe consigna que desde la galería de Everton se lanzó una cantidad indeterminada de fuegos artificiales. El momento crítico: En el minuto 82, desde el sector donde se ubicaba el público de Universidad de Chile se lanzó una bengala que cayó a escasos centímetros de Maximiliano Guerrero y del juez asistente Alán Sandoval. La suspensión: Tras la caída de al menos seis bengalas más al terreno, un Comité de Crisis determinó suspender el encuentro por falta de garantías de seguridad.

La suspensión del duelo de ida por los octavos de final de la Copa Chile dejó un clima de alta tensión, a la espera de la resolución de las autoridades deportivas. Luego de un fin de semana atípico donde Everton y Universidad de Chile completaron los minutos restantes en el Estadio Nacional, finalmente salió a la luz el documento que detalla los graves incidentes ocurridos en la Región de Valparaíso.

El informe elaborado por el juez central dejó en evidencia que los problemas de seguridad en el Estadio Sausalito no se limitaron únicamente a los desórdenes de los minutos finales del compromiso, sino que estuvieron presentes desde el arranque. El escrito individualiza los sectores desde los que se registraron los distintos episodios y entrega antecedentes que ahora deberán ser evaluados disciplinariamente.

¿Qué dice el informe de Piero Maza sobre los incidentes en Sausalito?

El documento arbitral señala que los desórdenes comenzaron antes del pitazo inicial. Según consignó el juez en la sección de otras observaciones, “al ingreso al campo de juego, durante la ceremonia de Fair Play correspondiente al protocolo de inicio, desde la galería donde se ubica la hinchada de Everton se lanza una cantidad indeterminada de fuegos artificiales”.

El episodio que llevó a Maza a detener el encuentro ocurrió en los minutos finales, cuando la pirotecnia comenzó a caer directamente sobre el campo. El árbitro detalló que en el minuto 82:10 se encendieron innumerables bengalas en la zona de la hinchada de Universidad de Chile, además del lanzamiento de pirotecnia. La situación escaló rápidamente cuando, en el minuto 82:40, se lanzó una bengala desde la ubicación de los fanáticos azules que cayó en el campo de juego “a escasos centímetros del jugador Maximiliano Guerrero y del árbitro asistente Alán Sandoval”.

¿Por qué se suspendió definitivamente el partido de Copa Chile?

Tras el grave incidente que puso en riesgo a Guerrero y al guardalíneas, desde el sector visitante continuaron encendiendo fuegos de artificio. El texto redactado por Maza establece que posteriormente cayeron “al menos seis bengalas más en el campo de juego, además de otros artificios que son lanzados al aire”. Ante este peligroso escenario, el referí interrumpió momentáneamente el encuentro, ordenando el retiro seguro de los equipos y el cuerpo arbitral hacia los camarines.

Para definir el futuro inmediato del compromiso, se conformó un Comité de Crisis integrado por representantes de la ANFP, Carabineros, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, el Ministerio de Seguridad Pública y directivos de ambos clubes. Finalmente, por indicación de la Delegación Presidencial y basándose en los informes técnicos entregados por Carabineros, se determinó la suspensión definitiva del encuentro debido a que “no estaban dadas las condiciones de seguridad necesarias para su reanudación y normal desarrollo”.

Con el documento ya entregado, el Tribunal de Disciplina deberá analizar los antecedentes y determinar si existen responsabilidades y sanciones para uno o ambos clubes.