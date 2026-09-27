Universidad de Chile sufrió hasta el último momento, pero logró aguantar el marcador a favor ante Everton por los octavos de final de la Copa Chile 2026. En el Estadio Nacional, el Romántico Viajero igualó por la cuenta mínima ante los Ruleteros, pero el resultado a favor de la ida les permite clasificar a la ronda de los 8 mejores.

Con este resultado, Universidad de Chile avanza a los cuartos de final de la copa, donde tendrá que enfrentar a Deportes Antofagasta, quien eliminó en el primer turno de la jornada dominical a Iquique. Por su parte, Everton se despide de la Copa Chile y solo queda en competencia en el Campeonato Nacional 2026.

Los goles de U de Chile vs Everton

En una atípica jornada dominical, debido a que se terminó horas antes el duelo de ida, Universidad de Chile y Everton protagonizaron un entretenido duelo en el Estadio Nacional, frente a 19.857 espectadores azules. Los Azules tuvieron chances inmejorables para abrir el marcador en los pies de Hormazábal y Vargas, pero tuvieron que esperar hasta la última jugada del primer tiempo para anotar.

En el 45+3′ de la primera etapa, “Turboman” fue quien tuvo su revancha frente a la portería ruletera, y marcó el primero para los azules. Tras un centro exigido desde la derecha de Ignacio Vásquez, Eduardo Vargas apareció solo por el centro del área, y con un cabezazo abrió el marcador.

La escuadra ruletera parecía fuera de partido, pero con un ataque sigiloso logró igualar las acciones en el Estadio Nacional. En el minuto 56′, Ramos mandó un centro desde la izquierda que conectó Nicolás Montiel, con un cabezazo al anticipar la salida de Gabriel Castellón, para mantener con vida a Everton en la serie.

A pesar de la igualdad en el marcador de vuelta, Universidad de Chile logró mantener el resultado a favor en el global, y clasificó a los cuartos de final con un resultado 2-1 a favor.

Estadísticas de U de Chile vs Everton

Chilean Cup – 2026 Chilean Cup Everton 1 1 Descanso : 0 1 Tiempo Completo – Santiago de Chile Universidad Chile N. Montiel 56′ Eduardo Vargas 45′ Resumen

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Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 89 ‘ Universidad Chile Tarjeta amarilla : Vadim Romanov 83 ‘ Everton Sustitución : Braian Martínez 81 ‘ Everton Tarjeta amarilla : Benjamín Berríos 79 ‘ Universidad Chile Sustitución : Gonzalo Reyna 77 ‘ Universidad Chile Tarjeta amarilla : Fabián Hormazábal 73 ‘ Universidad Chile Sustitución : Juan Martín Lucero 73 ‘ Universidad Chile Sustitución : Vadim Romanov 73 ‘ Everton Sustitución : Óscar Opazo 67 ‘ Universidad Chile Sustitución : Israel Poblete 67 ‘ Universidad Chile Sustitución : Nicolás Fernández 67 ‘ Everton Tarjeta amarilla : Joaquín Moya 65 ‘ Everton Sustitución : Cristian Martín Palacios Ferreira 65 ‘ Everton Sustitución : Josué Ovalle 56 ‘ Everton Gol : N. Montiel 45 + 3 ‘ Universidad Chile Gol : Eduardo Vargas 46 ‘ Everton Sustitución : Julián Alfaro 25 ‘ Everton Tarjeta amarilla : Valentín Vidal 19 ‘ Everton Tarjeta amarilla : N. Montiel Goal! Nicolas Montiel scores to make it 1-1, assisted by Emiliano Maximo Ramos Aviles. Shot – Nicolas Montiel Head Shot Goal [ +3 ‘ ] Goal! Eduardo Jesus Vargas Rojas scores to make it 1-0, assisted by Ignacio Vasquez. [ +3 ‘ ] Shot on goal! Eduardo Jesus Vargas Rojas scores with a header. Everton Everton 4-4-2 1 José

Ignacio

González

Catalán 8 Lucas

Soto 37 Valentín

Vidal 24 Diego

Alejandro

Oyarzún

Carrasco 14 Nicolás

Baeza 26 Jose

Hernandez 21 Benjamín

Berríos 7 Joaquín

Moya 11 Emiliano

Ramos 40 N.

Montiel 10 Alan

Damián

Medina

Silva Entrenador

0 Walter Ribonetto

Bench

2 Óscar Opazo



6 Gustavo Charrupí



9 Julián Alfaro



15 Vicente Fernández



20 Josué Ovalle



28 Amaro Leon



29 Braian Martínez



30 Cristian Martín Palacios Ferreira



34 Exequiel Bustamante

Universidad Chile Universidad Chile 4-2-3-1 25 Gabriel

Castellón 17 Fabián

Hormazábal 3 Igor

Lichnovsky 22 Matías

Zaldivia 5 Nicolás

Ramírez 20 Charles

Aránguiz 15 Tobías

Reinhart 7 Maximiliano

Guerrero 19 Javier

Altamirano 23 Ignacio

Vásquez 11 Eduardo

Vargas Entrenador

0 Fernando Gago

Bench

1 Cristopher Toselli



4 Diego Vargas



6 Nicolás Fernández



8 Israel Poblete



18 Juan Martín Lucero



21 Vadim Romanov



26 Matías Riquelme



32 Gonzalo Reyna



40 Claudio Gutiérrez

3 Esquinas 7 5 Remates fuera de objetivo 5 10 Tiros Totales 12 115 Ataques 92 45 Ataques peligrosos 38 50 % de Posesión de Balón 50 111 Caja fuerte para pelotas 120 4 Disparos Dentro del Área 9 6 Tiros fuera del área 3 2 Fuera de juego 6 1 Objetivos 1 10 Saques de puerta 8 6 Intentos de gol 10 13 Tiros libres 12 12 Faltas 13 5 Salvadas 2 2 Disparos Bloqueados 1 5 Sustituciones 5 22 Saques de banda 19 66 Pases largos 66 0 Golpear la madera 2 11 Placajes 25 1 Asistencias 1 414 Pases 422 323 Pases exitosos 329 78 Porcentaje de Pases Exitosos 78 4 Tarjetas amarillas 2 3 Disparos a puerta 6 2 Lesiones 2 25 Total de Cruces 20 5 Cruces Precisas 8 15 Intercepciones 10 36 Duelo Ganados 49 13 Intentos de regate 4 1 Regates exitosos 1 5 Pases clave 8 0 Grandes Oportunidades Creadas 3 0 Grandes Oportunidades Perdidas 2 8 Porcentaje de regates exitosos 25 35 Pases largos exitosos 28 53 Porcentaje de pases largos exitosos 42 7 Entradas Ganadas 17 Últimos enfrentamientos UCH 1 – 0 EVE 27/09/2026 UCH 0 – 0 EVE 18/04/2026 EVE 0 – 2 UCH 05/11/2025 UCH 0 – 2 EVE 27/03/2025 EVE 1 – 1 UCH 10/11/2024

¿Cuándo juega U de Chile los cuartos de final de la Copa Chile?

Tras sellar su clasificación a la ronda de los ocho mejores de la competencia, Universidad de Chile tendrá que enfrentar en una llave de ida y vuelta a Deportes Antofagasta. El choque de cuartos de final entre el Romántico Viajero y los Pumas aún no tiene fecha definida, y será confirmada durante los próximas horas por la ANFP.