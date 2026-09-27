Universidad de Chile sufrió hasta el último momento, pero logró aguantar el marcador a favor ante Everton por los octavos de final de la Copa Chile 2026. En el Estadio Nacional, el Romántico Viajero igualó por la cuenta mínima ante los Ruleteros, pero el resultado a favor de la ida les permite clasificar a la ronda de los 8 mejores.
Con este resultado, Universidad de Chile avanza a los cuartos de final de la copa, donde tendrá que enfrentar a Deportes Antofagasta, quien eliminó en el primer turno de la jornada dominical a Iquique. Por su parte, Everton se despide de la Copa Chile y solo queda en competencia en el Campeonato Nacional 2026.
Los goles de U de Chile vs Everton
En una atípica jornada dominical, debido a que se terminó horas antes el duelo de ida, Universidad de Chile y Everton protagonizaron un entretenido duelo en el Estadio Nacional, frente a 19.857 espectadores azules. Los Azules tuvieron chances inmejorables para abrir el marcador en los pies de Hormazábal y Vargas, pero tuvieron que esperar hasta la última jugada del primer tiempo para anotar.
En el 45+3′ de la primera etapa, “Turboman” fue quien tuvo su revancha frente a la portería ruletera, y marcó el primero para los azules. Tras un centro exigido desde la derecha de Ignacio Vásquez, Eduardo Vargas apareció solo por el centro del área, y con un cabezazo abrió el marcador.
La escuadra ruletera parecía fuera de partido, pero con un ataque sigiloso logró igualar las acciones en el Estadio Nacional. En el minuto 56′, Ramos mandó un centro desde la izquierda que conectó Nicolás Montiel, con un cabezazo al anticipar la salida de Gabriel Castellón, para mantener con vida a Everton en la serie.
A pesar de la igualdad en el marcador de vuelta, Universidad de Chile logró mantener el resultado a favor en el global, y clasificó a los cuartos de final con un resultado 2-1 a favor.
Estadísticas de U de Chile vs Everton
- N. Montiel 56′
- Eduardo Vargas 45′
- Resumen
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- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Ignacio
González
Catalán
Soto
Vidal
Alejandro
Oyarzún
Carrasco
Baeza
Hernandez
Berríos
Moya
Ramos
Montiel
Damián
Medina
Silva
- Entrenador
-
0Walter Ribonetto
- Bench
-
2Óscar Opazo
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6Gustavo Charrupí
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9Julián Alfaro
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15Vicente Fernández
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20Josué Ovalle
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28Amaro Leon
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29Braian Martínez
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30Cristian Martín Palacios Ferreira
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34Exequiel Bustamante
Castellón
Hormazábal
Lichnovsky
Zaldivia
Ramírez
Aránguiz
Reinhart
Guerrero
Altamirano
Vásquez
Vargas
- Entrenador
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0Fernando Gago
- Bench
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1Cristopher Toselli
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4Diego Vargas
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6Nicolás Fernández
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8Israel Poblete
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18Juan Martín Lucero
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21Vadim Romanov
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26Matías Riquelme
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32Gonzalo Reyna
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40Claudio Gutiérrez
¿Cuándo juega U de Chile los cuartos de final de la Copa Chile?
Tras sellar su clasificación a la ronda de los ocho mejores de la competencia, Universidad de Chile tendrá que enfrentar en una llave de ida y vuelta a Deportes Antofagasta. El choque de cuartos de final entre el Romántico Viajero y los Pumas aún no tiene fecha definida, y será confirmada durante los próximas horas por la ANFP.