Universidad de Chile sufrió hasta el último momento, pero logró aguantar el marcador a favor ante Everton por los octavos de final de la Copa Chile 2026. En el Estadio Nacional, el Romántico Viajero igualó por la cuenta mínima ante los Ruleteros, pero el resultado a favor de la ida les permite clasificar a la ronda de los 8 mejores.

Con este resultado, Universidad de Chile avanza a los cuartos de final de la copa, donde tendrá que enfrentar a Deportes Antofagasta, quien eliminó en el primer turno de la jornada dominical a Iquique. Por su parte, Everton se despide de la Copa Chile y solo queda en competencia en el Campeonato Nacional 2026.

Los goles de U de Chile vs Everton

En una atípica jornada dominical, debido a que se terminó horas antes el duelo de ida, Universidad de Chile y Everton protagonizaron un entretenido duelo en el Estadio Nacional, frente a 19.857 espectadores azules. Los Azules tuvieron chances inmejorables para abrir el marcador en los pies de Hormazábal y Vargas, pero tuvieron que esperar hasta la última jugada del primer tiempo para anotar.

En el 45+3′ de la primera etapa, “Turboman” fue quien tuvo su revancha frente a la portería ruletera, y marcó el primero para los azules. Tras un centro exigido desde la derecha de Ignacio Vásquez, Eduardo Vargas apareció solo por el centro del área, y con un cabezazo abrió el marcador.

La escuadra ruletera parecía fuera de partido, pero con un ataque sigiloso logró igualar las acciones en el Estadio Nacional. En el minuto 56′, Ramos mandó un centro desde la izquierda que conectó Nicolás Montiel, con un cabezazo al anticipar la salida de Gabriel Castellón, para mantener con vida a Everton en la serie.

A pesar de la igualdad en el marcador de vuelta, Universidad de Chile logró mantener el resultado a favor en el global, y clasificó a los cuartos de final con un resultado 2-1 a favor.

Estadísticas de U de Chile vs Everton

Chilean Cup – 2026 Chilean Cup
Everton
27/09/2026 17:30
1
1
Descanso : 0 1
Tiempo Completo – Santiago de Chile
Universidad Chile
  • N. Montiel 56′
  • Eduardo Vargas 45′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
89 ‘
Universidad Chile
Tarjeta amarilla : Vadim Romanov
83 ‘
Everton
Sustitución : Braian Martínez
81 ‘
Everton
Tarjeta amarilla : Benjamín Berríos
79 ‘
Universidad Chile
Sustitución : Gonzalo Reyna
77 ‘
Universidad Chile
Tarjeta amarilla : Fabián Hormazábal
73 ‘
Universidad Chile
Sustitución : Juan Martín Lucero
73 ‘
Universidad Chile
Sustitución : Vadim Romanov
73 ‘
Everton
Sustitución : Óscar Opazo
67 ‘
Universidad Chile
Sustitución : Israel Poblete
67 ‘
Universidad Chile
Sustitución : Nicolás Fernández
67 ‘
Everton
Tarjeta amarilla : Joaquín Moya
65 ‘
Everton
Sustitución : Cristian Martín Palacios Ferreira
65 ‘
Everton
Sustitución : Josué Ovalle
56 ‘
Everton
Gol : N. Montiel
45 + 3 ‘
Universidad Chile
Gol : Eduardo Vargas
46 ‘
Everton
Sustitución : Julián Alfaro
25 ‘
Everton
Tarjeta amarilla : Valentín Vidal
19 ‘
Everton
Tarjeta amarilla : N. Montiel
Goal! Nicolas Montiel scores to make it 1-1, assisted by Emiliano Maximo Ramos Aviles.
Shot – Nicolas Montiel Head Shot Goal
[ +3 ‘ ] Goal! Eduardo Jesus Vargas Rojas scores to make it 1-0, assisted by Ignacio Vasquez.
[ +3 ‘ ] Shot on goal! Eduardo Jesus Vargas Rojas scores with a header.
Everton
4-4-2
José Ignacio González Catalán 1
José
Ignacio
González
Catalán
Lucas Soto 8
Lucas
Soto
Valentín Vidal 37
Valentín
Vidal
Diego Alejandro Oyarzún Carrasco 24
Diego
Alejandro
Oyarzún
Carrasco
Nicolás Baeza 14
Nicolás
Baeza
Jose Hernandez 26
Jose
Hernandez
Benjamín Berríos 21
Benjamín
Berríos
Joaquín Moya 7
Joaquín
Moya
Emiliano Ramos 11
Emiliano
Ramos
N. Montiel 40
N.
Montiel
Alan Damián Medina Silva 10
Alan
Damián
Medina
Silva
  • Entrenador
  • 0
    Walter Ribonetto
  • Bench
  • 2
    Óscar Opazo
  • 6
    Gustavo Charrupí
  • 9
    Julián Alfaro
  • 15
    Vicente Fernández
  • 20
    Josué Ovalle
  • 28
    Amaro Leon
  • 29
    Braian Martínez
  • 30
    Cristian Martín Palacios Ferreira
  • 34
    Exequiel Bustamante
Universidad Chile
4-2-3-1
Gabriel Castellón 25
Gabriel
Castellón
Fabián Hormazábal 17
Fabián
Hormazábal
Igor Lichnovsky 3
Igor
Lichnovsky
Matías Zaldivia 22
Matías
Zaldivia
Nicolás Ramírez 5
Nicolás
Ramírez
Charles Aránguiz 20
Charles
Aránguiz
Tobías Reinhart 15
Tobías
Reinhart
Maximiliano Guerrero 7
Maximiliano
Guerrero
Javier Altamirano 19
Javier
Altamirano
Ignacio Vásquez 23
Ignacio
Vásquez
Eduardo Vargas 11
Eduardo
Vargas
  • Entrenador
  • 0
    Fernando Gago
  • Bench
  • 1
    Cristopher Toselli
  • 4
    Diego Vargas
  • 6
    Nicolás Fernández
  • 8
    Israel Poblete
  • 18
    Juan Martín Lucero
  • 21
    Vadim Romanov
  • 26
    Matías Riquelme
  • 32
    Gonzalo Reyna
  • 40
    Claudio Gutiérrez
3
Esquinas
7
5
Remates fuera de objetivo
5
10
Tiros Totales
12
115
Ataques
92
45
Ataques peligrosos
38
50
% de Posesión de Balón
50
111
Caja fuerte para pelotas
120
4
Disparos Dentro del Área
9
6
Tiros fuera del área
3
2
Fuera de juego
6
1
Objetivos
1
10
Saques de puerta
8
6
Intentos de gol
10
13
Tiros libres
12
12
Faltas
13
5
Salvadas
2
2
Disparos Bloqueados
1
5
Sustituciones
5
22
Saques de banda
19
66
Pases largos
66
0
Golpear la madera
2
11
Placajes
25
1
Asistencias
1
414
Pases
422
323
Pases exitosos
329
78
Porcentaje de Pases Exitosos
78
4
Tarjetas amarillas
2
3
Disparos a puerta
6
2
Lesiones
2
25
Total de Cruces
20
5
Cruces Precisas
8
15
Intercepciones
10
36
Duelo Ganados
49
13
Intentos de regate
4
1
Regates exitosos
1
5
Pases clave
8
0
Grandes Oportunidades Creadas
3
0
Grandes Oportunidades Perdidas
2
8
Porcentaje de regates exitosos
25
35
Pases largos exitosos
28
53
Porcentaje de pases largos exitosos
42
7
Entradas Ganadas
17
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UCH 1 – 0 EVE 27/09/2026
UCH 0 – 0 EVE 18/04/2026
EVE 0 – 2 UCH 05/11/2025
UCH 0 – 2 EVE 27/03/2025
EVE 1 – 1 UCH 10/11/2024

¿Cuándo juega U de Chile los cuartos de final de la Copa Chile?

Tras sellar su clasificación a la ronda de los ocho mejores de la competencia, Universidad de Chile tendrá que enfrentar en una llave de ida y vuelta a Deportes Antofagasta. El choque de cuartos de final entre el Romántico Viajero y los Pumas aún no tiene fecha definida, y será confirmada durante los próximas horas por la ANFP.