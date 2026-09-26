Universidad de Chile recibió con satisfacción la resolución de la Federación de Fútbol de Chile. Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul, valoró que el organismo haya determinado reanudar los ocho minutos pendientes del partido ante Everton este domingo en el Estadio Nacional, a partir del minuto 82 más descuentos. Una vez terminada esa parte, ambos equipos irán a camarines y luego disputarán el partido de vuelta.

¿Qué dijo Cecilia Pérez sobre la decisión de la Federación?

La dirigente fue contundente al explicar por qué la U quería que el partido se reanudara desde el jueves. “Queríamos ayer que se reanudara el partido; creemos no solamente por un tema deportivo, también por un tema de señal: no pueden ganar siempre los delincuentes”, afirmó desde el Centro Deportivo Azul.

Pérez también planteó cuál habría sido la señal correcta ante los incidentes. “Si se hubiese reanudado sacando a todos aquellos que provocaron los problemas, o al sector, o al estadio completo, tal vez esa señal era la correcta. Es lo que ha intentado incluso la ANFP hacer este año: no suspender partidos, sino que a pesar de eso los partidos terminen y sean jugados en la cancha en la fecha que corresponde”, indicó.

La presidenta también se excusó diciendo que la U no estaba a cargo de la seguridad en el Estadio Sausalito. “Nosotros no éramos los organizadores. Ese es el problema que hoy día nosotros tenemos. El organizador era el equipo que ejercía de local”, señaló, deslindando la responsabilidad institucional del club ante el incidente.

¿Por qué el partido se reanudará el domingo?

Por último, la mandamás de Azul Azul explicó por qué la Federación decidió jugar los minutos restantes este domingo en el Estadio Nacional. “Nuestros jugadores estaban conscientes que podía darse esta situación, porque en base a las facultades que tiene el directorio de la Federación con respecto a la Copa Chile, solamente habían dos alternativas: o se daba por terminado el partido o se reanudaban los minutos restantes. Y la autoridad deportiva en este caso ha sido consistente este año en que los partidos terminen en cancha”, cerró la dirigente.

La Federación decidió que los ocho minutos restantes de la ida se jueguen este domingo 27 de septiembre a las 14:45 horas en el Estadio Nacional sin público. El duelo de vuelta, en tanto, tendrá lugar el mismo día en el recinto ñuñoíno a partir de las 17:30 horas.