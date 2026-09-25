La llave entre Everton y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Chile 2026 ya cuenta con una resolución. Tras los incidentes en el Estadio Sausalito que obligaron a las autoridades a suspender el encuentro, la Federación ha revelado que el duelo se reanudará desde el minuto 82’ el día domingo 27 de septiembre en el Estadio Nacional, previo al cotejo de vuelta, la cual fue una decisión que no convenció a los Ruleteros.

El equipo viñamarino no solamente apuntó con todo al Romántico Viajero por los incidentes en la Quinta Región, sino que posterior a la suspensión el gerente general del equipo, Rodrigo Robles, y también mediante sus medios comunicacionales solicitaron dar por terminada la llave, dando el pase a Everton a los cuartos de final de la copa.

A pesar del reclamo formal y la intención del equipo ruletero de avanzar en la competencia mediante la vía “diplomática”, las autoridades decidieron que el partido debe terminarse en cancha, la cual fue una decisión que hizo estallar al cuadro Azul y Oro.

Everton arremete por la reanudación de los octavos

A través de sus redes sociales, Everton de Viña del Mar emitió un comunicado dando a conocer su descontento con la decisión de reanudar los 8’ minutos restantes de la ida ante Universidad de Chile por la Copa Chile, al sujetarse de que el episodio debía resolverse de otra manera, o una inminente descalificación de los Azules.

“En relación a la resolución adoptada: No compartimos la decisión adoptada por el Directorio. Los hechos ocurridos durante el encuentro revisten la máxima gravedad, y por su naturaleza, ameritaban un desenlace distinto. Pusieron en riesgo la integridad de jugadores, cuerpo técnico, funcionarios e hinchas presentes. Esperamos que se siente un precedente y que se adopten de manera efectiva para qie hechos de esta naturaleza no se vuelvan a repetir”, cerró el equipo ruletero.

A pesar de demostrar su evidente descontento con la resolución de la Federación, Everton fue enfático en que va a acatar la determinación adoptada, debido a su incuestionable respeto hacia la institucionalidad del fútbol chileno.

¿Cuándo juega la U vs Everton por Copa Chile?

Debido a la suspensión del duelo en la ida, las autoridades pertinentes decidieron que el domingo 27 de septiembre se realizará una “jornada doble” en el Estadio Nacional. La decisión es que se reanude el duelo de ida a las 14:45 horas, y se disputen los 8 minutos restantes sin público.

Por otra parte, el duelo de vuelta está pactado para las 17:30 horas del mismo domingo, y será solamente con hinchada local en el “Coloso de Ñuñoa”. Cabe recalcar que hasta el momento, Universidad de Chile se impone por la cuenta mínima en el marcador ante Everton.