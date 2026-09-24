Las cámaras captaron todo. Los videos que circulan desde el Estadio Sausalito muestran la dimensión real de lo que ocurrió en el Everton vs Universidad de Chile, duelo que terminó suspendido por los desmanes de las barras.

Estruendos, humo y fuego en las graderías marcaron los últimos minutos de una noche que quedó a un paso de terminar en desgracia en Viña del Mar, y que dejó en el aire la llave de los octavos de final de la Copa Chile 2026.

Los videos de los incidentes en el Everton vs U de Chile

Las imágenes muestran el momento exacto en que la galería visitante se enciende: una seguidilla de estruendos que obligó a más de alguno a taparse los oídos y que dejó en evidencia la cantidad de pirotecnia que logró ingresar al recinto viñamarino.

En el registro también se aprecia el instante más peligroso de la noche: un artefacto atraviesa el campo de juego de lado a lado, a escasos metros de los futbolistas que en ese momento disputaban el balón. Nadie resultó alcanzado, pero el susto quedó grabado.

La postal final es igual de elocuente. Una de las tribunas terminó con llamas que debieron ser controladas, en medio de una galería que ya estaba fuera de control y con el humo cubriendo buena parte del sector.

Por qué se suspendió el Everton vs U de Chile

Piero Maza no dudó en mandar a los jugadores al camarín apenas la situación se descontroló, y por algunos minutos se manejó la opción de retomar el juego una vez despejado el sector comprometido.

Esa alternativa se cayó cuando las autoridades entregaron su veredicto: Carabineros y la Delegación Presidencial establecieron que no existían las garantías para que los futbolistas volvieran al campo, lo que le puso punto final al compromiso cuando quedaban apenas siete minutos.