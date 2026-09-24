Everton y Universidad de Chile abren este jueves una de las llaves más atractivas de los octavos de final de la Copa Chile 2026. El primer capítulo se jugará en el Estadio Sausalito, donde los viñamarinos intentarán aprovechar la localía ante un cuadro azul que llega con varias bajas y algunas dudas en su estructura habitual.

El partido está programado para las 20:30 horas y corresponde a la ida de los octavos de final. La revancha se disputará el domingo 27 de septiembre en el Estadio Nacional.

Everton vs U de Chile EN VIVO: minuto a minuto

La previa de Everton vs U de Chile por Copa Chile

Everton llega al cruce después de recuperar terreno en sus últimas jornadas, mientras la U vuelve a la competencia tras cerrar su último partido con una goleada sobre Deportes La Serena.

El cuadro viñamarino viene de vencer 3-1 a Ñublense en Chillán, resultado que le permitió reaccionar después de la derrota frente a Universidad Católica. En sus cinco encuentros más recientes registra tres triunfos, un empate y una caída.

Universidad de Chile también llega con resultados importantes. Los azules derrotaron 3-0 a Deportes La Serena antes del receso y anteriormente habían superado 4-2 a Coquimbo Unido.

La preocupación para Gago está en la disponibilidad del plantel, especialmente en una zona media que perderá piezas importantes para el primer encuentro.

¿Cómo llega Everton al partido contra la U de Chile?

Everton ganó tres de sus últimos cinco partidos y viene de imponerse 3-1 a Ñublense como visitante.

El equipo de Walter Ribonetto ha mostrado una recuperación en las últimas semanas y buscará aprovechar Sausalito para llegar con ventaja a la revancha.

Sus últimos cinco resultados fueron:

Ñublense 1-3 Everton.

Everton 0-1 Universidad Católica.

Deportes Limache 0-3 Everton.

Everton 3-1 Universidad de Concepción.

Everton 1-1 Audax Italiano.

En la fase de grupos de la Copa Chile, los ruleteros terminaron segundos del Grupo B con ocho puntos, detrás de Universidad Católica.

¿Cómo llega la U de Chile al partido con Everton?

Universidad de Chile aterriza en Viña del Mar después de golear 3-0 a Deportes La Serena, aunque con varias bajas que obligarán a Fernando Gago a tocar el equipo.

La U ganó tres de sus últimos cinco encuentros, aunque en ese tramo también sufrió derrotas frente a Universidad de Concepción y Colo Colo.

Sus últimas cinco presentaciones:

Deportes La Serena 0-3 Universidad de Chile.

Universidad de Chile 4-2 Coquimbo Unido.

Universidad de Concepción 2-1 Universidad de Chile.

Universidad de Chile 1-2 Colo Colo.

Deportes Limache 1-3 Universidad de Chile.

Los azules clasificaron a los octavos después de terminar primeros del Grupo D con 13 puntos, por encima de Unión La Calera.

Formaciones de Everton vs U de Chile

Probable formación de Everton: Ignacio González; Lucas Soto, Valentín Vidal, Diego Oyarzún, Nicolás Baeza; Julián Alfaro, Benjamín Berríos, Joaquín Moya, Emiliano Ramos; Alan Medina y Nicolás Montiel.

DT: Walter Ribonetto.

Probable formación de Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Fabián Hormazábal; Tobías Reinhart, Marcelo Díaz, Gonzalo Reyna, Maximiliano Guerrero; Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero.

DT: Fernando Gago.

¿Quién es el árbitro de Everton vs U de Chile?

Piero Maza será el árbitro principal del encuentro entre Everton y Universidad de Chile en Sausalito.

El equipo arbitral estará integrado por:

Árbitro: Piero Maza.

Piero Maza. Asistente 1: Eric Pizarro.

Eric Pizarro. Asistente 2: Alan Sandoval.

Alan Sandoval. Cuarto árbitro: Cristian Galaz.

¿Dónde ver Everton vs U de Chile EN VIVO?

Everton vs Universidad de Chile será transmitido EN VIVO por TNT Sports Premium y ONLINE a través de HBO Max.

El encuentro comienza a las 20:30 horas en el Estadio Sausalito.

TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Streaming: HBO Max.

HBO Max. Hora: 20:30.

20:30. Estadio: Sausalito.

Sausalito. Cobertura: AlAireLibre.cl.

¿Cuándo se juega la revancha entre U de Chile y Everton?

La vuelta se disputará el domingo 27 de septiembre en el Estadio Nacional.

La llave se define por marcador global después de los dos encuentros, por lo que el resultado obtenido en Viña del Mar marcará el escenario con el que ambos equipos llegarán al segundo partido.

¿Cuál será el rival de U de Chile si avanza a cuartos de final?

El ganador de Everton vs Universidad de Chile enfrentará en cuartos de final al vencedor de Deportes Antofagasta vs Deportes Iquique.

Ambas llaves aparecen emparejadas en el mismo sector del cuadro de la Copa Chile, por lo que de esos cuatro clubes saldrá uno de los semifinalistas.

¿Cómo está el historial reciente entre Everton y U de Chile?

El antecedente más cercano terminó 0-0 en Sausalito el pasado 18 de abril.

Antes de ese empate, los dos clubes se repartieron victorias por 2-0 en sus enfrentamientos anteriores.

Los últimos tres cruces: