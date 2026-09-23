Datos Clave Descartado: Octavio Rivero será baja en la U de Chile para los octavos de final de ida de la Copa Chile. El motivo: El entrenador de los azules explicó la razón por la que decidió dejar fuera de la convocatoria al delantero. El presente: Rivero ha jugado apenas 3 partidos en lo que va de la temporada y ha anotado un gol.

Octavio Rivero sufrió un nuevo revés en la Universidad de Chile. El delantero quedó descartado para los octavos de final de ida de la Copa Chile frente a Everton de Viña del Mar y se unió a las bajas de los azules.

La situación llamó poderosamente la atención, puesto que el uruguayo había regresado a las canchas recién tras seis meses de ausencia producto de una lesión que lo obligó a pasar por el quirófano. Sin embargo, fue el propio Fernando Gago quien aclaró por qué quedó fuera de la convocatoria para enfrentar a los ruleteros.

¿Por qué Octavio Rivero no jugará en la Copa Chile?

Este miércoles, el entrenador del Romántico Viajero acudió a conferencia de prensa, donde entre otras cosas, reveló por qué Octavio Rivero quedó al margen del cruce ante los viñamarinos.

“Acá todos los jugadores están a disposición. Si están en el banco de suplentes es porque están para jugar, sino, no van a estar. Octavio este partido decidí que entrene fuerte y que se ponga bien para tratar una buena semana de entrenamiento”, dijo el estratega azul.

“Lo hablé con él, está la predisposición de ponernos bien. Necesitaba volver a jugar y volver a competir como le tocó, pero le falta todavía esa parte final para ponerlo al nivel que nosotros pretendemos”, agregó.

Gago, además, aclaró que Rivero está en la última fase de su recuperación. “Lo hablamos con los médicos y con el futbolista también. Estamos en el último proceso chiquito para que termine de estar completamente con nosotros todo el tiempo”, completó.

🔛Conferencia de Prensa de Fernando Gago desde el CDA, en la previa de nuestro compromiso con Everton por la #CopaChileCocaColaSinAzúcar 2026#VamosLaU 🤘https://t.co/pTZIXYxkmA — Universidad de Chile (@udechile) September 23, 2026

¿Qué le pasó a Octavio Rivero?

Octavio Rivero sufrió una sinovitis en su rodilla izquierda a inicios de temporada, la cual requirió que pasara con el quirófano. El delantero charrúa estuvo seis meses alejado de las canchas y regresó recién el pasado 5 de septiembre en el triunfo por 4-2 sobre Coquimbo Unido.

Ante los Piratas, el uruguayo no solo volvió a jugar, sino que también anotó el cuarto gol del partido mediante un lanzamiento penal. Sin embargo, desde entonces no ha vuelto a sumar minutos. Fue banca ante La Serena por el Campeonato Nacional y ahora quedó descartado para enfrentar a Everton por la Copa Chile.

En lo que va de la temporada, Rivero ha visto acción en apenas tres partidos oficiales, en los que ha convertido en solo una ocasión.

¿Cuándo juega la U de Chile?

Universidad de Chile volverá a saltar a la cancha este jueves 24 de septiembre a las 20:30 horas frente a Everton de Viña del Mar en el Estadio Sausalito por la ida de los octavos de final de la Copa Chile.