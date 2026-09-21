Datos Clave Presión para Gago: Héctor Hoffens, histórico de U de Chile, apuntó a la Copa Chile como un episodio clave para el DT Fuerte aviso: “En estos momentos se verá si tiene los dedos para el piano” Confía en los jugadores: “Hay plantel, hay gente donde recurrir”

Fernando Gago enfrenta una semana decisiva en U de Chile, ya que los Azules se juegan gran parte del objetivo de la temporada en la llave ante Everton por los octavos de final de la Copa Chile 2026.

Con Colo Colo escapado en la Liga de Primera, el torneo de copa aparece como la gran opción de título para el elenco universitario, por lo que un histórico del club advirtió que esta serie será la verdadera prueba de fuego para el DT argentino.

La advertencia de Héctor Hoffens a Fernando Gago en U de Chile

En conversación con RedGol, Héctor Hoffens aseguró que la llave contra Everton mostrará de qué está hecho Fernando Gago como entrenador de la U.

“En estos momentos se verá si tiene los dedos para el piano”, lanzó el exjugador azul, quien agregó que el técnico deberá echar mano a los futbolistas con más experiencia del plantel.

Además, Hoffens reconoció que el sorteo no fue amable con los Azules, ya que los Ruleteros vienen en alza y levantaron bastante su nivel en el último tiempo.

¿Por qué la Copa Chile es clave para Fernando Gago?

U de Chile suma 42 puntos en la Liga de Primera 2026, a 12 unidades de Colo Colo, por lo que la pelea por el título del Campeonato Nacional se ve muy cuesta arriba.

Por eso, la Copa Chile es la gran chance de los Azules de cerrar el año con una estrella, más aún con el Cacique también en carrera en el torneo de copa.

Para peor, la U llega a la serie con varias bajas. No obstante, Hoffens confía en el material que tiene Gago: “Hay plantel, hay gente donde recurrir”, sentenció.

¿Cuándo juega U de Chile vs Everton por la Copa Chile?

U de Chile visita a Everton el jueves 24 de septiembre a las 20:30 horas en el estadio Sausalito de Viña del Mar, por la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2026.

La revancha se jugará el domingo 27 de septiembre a las 17:30 horas en el Estadio Nacional.