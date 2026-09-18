Datos Clave Cambio de sede: La U de Chile dejará el Estadio Nacional para recibir a Ñublense por el Campeonato Nacional, según Emisora Bullanguera. Nueva fecha: El partido estaba previsto para el viernes 9 de octubre, pero se modificará para el lunes 12. El motivo: Las autoridades tomaron esta decisión producto de los conciertos de BTS agendados para octubre próximo.

Tras algunos días de descanso, Universidad de Chile volvió a los entrenamientos este viernes 18 de septiembre. Los azules ya trabajan en la preparación de la llave de octavos de final de la Copa Chile frente a Audax Italiano, aunque de reojo miran su retorno al Campeonato Nacional.

El Romántico Viajero se medirá a Ñublense tras el receso por la fecha FIFA, y para ese encuentro habrá una importante modificación, puesto que según reportó Emisora Bullanguera, se cambiará la fecha y también el estadio.

¿Cuándo juega U de Chile vs Ñublense?

El cruce entre Universidad de Chile y Ñublense está programado por la ANFP para el próximo viernes 9 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Sin embargo, de acuerdo a la citada fuente, este será modificado.

De acuerdo a la información entregada por la mencionada fuente, el partido se modificará para el lunes 12 de octubre a las 18:00 horas. Además, la U dejará el Estadio Nacional y recibirá a los chillanejos en el Estadio Santa Laura.

¿Por qué U de Chile cambiará de estadio?

Universidad de Chile cambiará de estadio para recibir a Ñublense debido a los conciertos de BTS. La banda surcoreana tiene agendados shows para el 14, 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional, por lo que las autoridades se coordinaron para modificar la localía de la U.

El principal motivo, según Emisora Bullanguera, es que los fanáticos del grupo asiático suelen acampar días antes en los recintos donde se presentan los artistas, por lo que las autoridades optaron por trasladar a los azules para evitar inconvenientes.

“Será la productora DGMedios la que pagará todo el gasto operacional que conlleva el cambio de escenario de la U desde el Nacional al Santa Laura, para así despejar el reducto de Ñuñoa para los fans de BTS”, precisó.

¿Cuándo juega la U de Chile?

Universidad de Chile volverá a jugar el próximo jueves 24 de septiembre a las 20:30 horas cuando visite a Everton de Viña del Mar por la ida de los octavos de final de la Copa Chile. La vuelta está prevista para el domingo 27 a las 17:30 horas.