Tras los cuatro días de descanso por fiestas patrias, Universidad de Chile volverá a las prácticas para preparar un duelo vital en la temporada: Los octavos de final de la Copa Chile 2026, donde tendrá que enfrentar a Everton por un cupo a la ronda de los 16 mejores. Para aquel partido, Fernando Gago cuenta con la mayoría de su plantel a disposición, y además podrá recibir a un joven que estuvo apartado por lesión.

Se trata de Andrés Bolaño, extremo del Romántico Viajero que debutó de la mano de Pintita y era considerado para encuentros de los Azules por Copa Chile y Copa de la Liga, pero que sufrió un desgarro en su pierna derecha que lo apartó un par de meses de las canchas. Tras una extensa recuperación, el atacante venezolano volvió a los entrenamientos para ser una variable en ofensiva para el entrenador universitario en la recta final de la competencia.

Gago recupera a Bolaño para el cierre de temporada

Andrés Bolaño fue una de las grandes novedades en la temporada para U de Chile, ya que debutó en el duelo ante Audax Italiano en la igualdad 2-2 en el Estadio Nacional Tras su debut, Bolaños fue constantemente convocado por Gago en los partidos de copa, pero una lesión en la proyección azul ante Deportes Iquique lo marginó de las convocatorias.

Con su retorno a los entrenamientos, se adelanta que el venezolano Bolaños retorne al fútbol en la categoría Sub 20 de los universitarios, para recuperar rodaje tras su extensa recuperación. Esta decisión no lo dejaría fuera del primer plantel de la U, sino que se trata de un proceso de reactivación tras la inactividad por lesión.

Cabe destacar que el joven de 18 años solo ha disputado partidos por copas y ninguno por Campeonato Nacional 2026, por lo que también existe una pequeña posibilidad de que sea considerado por Fernando Gago para la llave de octavos de final de la U ante Everton.

¿Cuándo juega U de Chile?

Universidad de Chile retornará a las canchas el jueves 24 de septiembre cuando dispute la ida de los octavos de final ante Everton en Viña del Mar. El choque entre Ruleteros y el Romántico Viajero por la Copa Chile 2026 se disputará en el Estadio Sausalito a partir de las 20:30 horas.