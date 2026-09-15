Datos Clave Nueva baja: U de Chile sufrió una nueva ausencia para los octavos de final de la Copa Chile. El motivo: El futbolista fue convocado por su selección para la fecha FIFA de septiembre y octubre- Ya son tres: Con esto, los azules tienen tres descartados para enfrentar a Everton de Viña del Mar.

Universidad de Chile sumó una nueva baja para los octavos de final de la Copa Chile, instancia en la que se medirá a Everton de Viña del Mar. Los azules ya tenían descartados a dos jugadores, quienes fueron convocados por Nicolás Córdova para la gira de La Roja por Norteamérica.

Sin embargo, en las últimas horas se sumó un nuevo nombre, quien también se ausentará debido a la fecha FIFA. Se trata de Bianneider Tamayo, quien fue convocado por Venezuela para los amistosos de su selección.

Bianneider Tamayo será baja en la U de Chile

Este martes, a través de sus canales oficiales, la selección de Venezuela dio a conocer la nómina de Oswaldo Vizcarrondo para sus amistosos internacionales ante Japón, Corea del Sur y Jordania.

En el listado apareció Bianneider Tamayo, quien ha tenido una temporada irregular en el Romántico Viajero. El zaguero arrancó desde atrás este 2026 y se fue ganando un lugar tras las lesiones que afectaron a la defensa universitaria.

Sin embargo, las recuperaciones de Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez, y el arribo de Igor Lichnovsky, hicieron que el venezolano nuevamente perdiera terreno en la zona posterior del equipo.

¿Cuáles son las bajas de la U de Chile para la Copa Chile?

Con la nominación de Bianneider Tamayo, Universidad de Chile tiene tres bajas confirmadas para la llave de octavos de final de la Copa Chile ante Everton de Viña del Mar.

Además de Tamayo, la U no podrá contar con Marcelo Morales y Agustín Arce, quienes fueron convocados por Nicolás Córdova para la gira de La Roja por Norteamérica, donde el combinado nacional se medirá a Canadá, Estados Unidos y México.

A ellos se podría sumar Charles Aránguiz, puesto que según reveló RedGol, el Príncipe sufrió una lesión muscular que podría tratarse de un desgarro. Sin embargo, su presencia ante los ruleteros dependerá de cómo evolucione en los próximos días.

¿Cuándo juega la U de Chile por la Copa Chile?

Universidad de Chile jugará ante Everton de Viña del Mar por la ida de los octavos de final de la Copa Chile el próximo jueves 24 de septiembre desde las 20:30 horas en el Estadio Sausalito. La vuelta, en tanto, está prevista para el domingo 27 a partir de las 17:30 horas en el Estadio Nacional.