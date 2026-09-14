Datos Clave El protagonista: Uno de los defensores más regulares de la presente campaña con Universidad de Chile finaliza su vínculo contractual en el mes de diciembre. La revelación: Tras el último triunfo azul, el central reconoció públicamente que las charlas con la concesionaria ya comenzaron hace algunas semanas. El contexto: El equipo universitario acaba de conseguir tres puntos fundamentales frente a Deportes La Serena en su objetivo de clasificar a la próxima Copa Libertadores.

Universidad de Chile sigue a paso firme en la recta final de la temporada. El elenco dirigido por Fernando Gago consiguió una victoria clave por 3-0 en el Estadio La Portada, sumando puntos determinantes para mantenerse de lleno en la carrera por asegurar su cupo continental.

Tras la celebración en el vestuario, uno de los pilares del equipo sacó la voz frente a los medios. Nicolás Ramírez, quien se ha consolidado como compañero de Matías Zaldivia en la zaga universitaria, no solo analizó el complejo desarrollo del cotejo ante los papayeros, sino que también despejó las dudas sobre su futuro en el Centro Deportivo Azul.

Renovación de Nicolás Ramírez: ¿sigue en Universidad de Chile?

El defensor finaliza su contrato con la institución laica en el mes de diciembre y su continuidad era una incógnita. Con el torneo entrando en tierra derecha, la dirigencia ya comenzó a conversar con los futbolistas que terminan vínculo para proyectar el plantel de la temporada 2027.

Al ser consultado sobre su situación contractual, el zaguero no eludió el tema y entregó una potente señal de optimismo a los hinchas. “Sí, hace poco estamos, hace un par de semanas estamos hablando. Creo que las cosas van bien encaminadas”, reveló el jugador.

Sin embargo, dejó claro que todavía no existe un trato completamente cerrado: “Es una negociación hacia los dos lados, vamos a ver cómo se da”, cerró el defensor, dejando abierta la posibilidad de sellar su continuidad con los azules.

Nicolás Ramírez y el triunfo de la U: los elogios a Marcelo Díaz

Más allá de su inminente renovación, Ramírez valoró profundamente los tres puntos conseguidos en la Cuarta Región. “Primero contento, para nosotros era muy importante el partido. Iba a ser un partido de mucho duelo, ellos lo proponen así”, explicó sobre el esquema del rival.

El central reconoció que en la primera mitad les costó adaptarse, pero valoró el cambio de dinámica y el control de balón que aportó el ingreso de Marcelo Díaz en el complemento.

“Te hace jugar al equipo desde sus capacidades. Nos da unas características que quizás nos hacen tener más posesión del balón”, destacó Ramírez. “Él es muy criterioso a la hora de repartir también, entonces nos cambia un poco la forma de jugar, pero fue totalmente positivo”, agregó sobre la influencia del volante en la victoria.

Estadísticas de Nicolás Ramírez en Universidad de Chile 2026

El interés de Azul Azul por extender el contrato de Ramírez está totalmente justificado por su rendimiento. El defensor se transformó en uno de los jugadores más regulares durante la temporada 2026.

Durante el presente año, el zaguero registra un total de 33 partidos disputados, sumando 19 titularidades en el esquema del entrenador argentino. A nivel de presencia, acumula 2.611 minutos en cancha, aportando además con dos goles en la campaña.