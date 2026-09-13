Datos Clave Análisis: Carlos Heller reapareció públicamente y se refirió al presente de la U de Chile. Lapidario: El expresidente de Azul Azul sepultó las aspiraciones de la U en el Campeonato Nacional. Evitó polémicas: Heller no quiso profundizar en el Caso Sartor en medio de la polémica que remece al Romántico Viajero.

Este domingo Universidad de Chile salta nuevamente a la cancha con la exigencia de sumar de a tres para no perder terreno en la lucha por el Chile 2. Los azules visitan a Deportes La Serena en La Portada por la fecha 23 y necesitan ganar para volver a igualar a la UC en la tabla de posiciones.

En la antesala del crucial encuentro, una inesperada voz se sumó al debate del presente del club. Se trata de Carlos Heller, expresidente y quien fuera máximo accionista de Azul Azul, quien se refirió al presente del equipo y al polémico Caso Sartor.

Carlos Heller analiza el presente de la U de Chile

El empresario reapareció públicamente en el WRC Rally Chile Biobío 2026, donde llegó a acompañar a sus hijos Alberto y Pedro, quienes compiten en la categoría WRC2.

Allí, Heller conversó con Sabes Deportes sobre la competición. Sin embargo, también fue consultado por el presente de Universidad de Chile, club al cual comandó durante largos años.

El expresidente de la concesionaria que administra al Romántico Viajero se refirió al triunfo sobre Coquimbo Unido, pero fue cauto con las opciones del equipo que dirige Fernando Gago en el Campeonato Nacional.

“Fue una buena remontada ante Coquimbo en el partido pasado. No les da para ser campeones, Colo Colo está muy arrancado. Pero con altos y bajos, yo creo que se tienen que afirmar. Están de vuelta dos jugadores importantes, delanteros, para que acompañen a (Eduardo) Vargas”, señaló.

Carlos Heller fue consultado por el Caso Sartor

Carlos Heller también fue consultado por el escándalo dirigencial que sacude a Universidad de Chile luego que el expresidente de Azul Azul, Michael Clark, quedara en prisión preventiva en el marco de la investigación por el denominado Caso Sartor.

Sin embargo, quien fuera máximo accionista de la concesionaria prefirió no ahondar en el tema y se refirió escuetamente a lo ocurrido. “Son temas que están en tribunales”, dijo sin querer referirse en profundidad al tema.