Deportes La Serena y Universidad de Chile se enfrentan por la Fecha 23 del Campeonato Nacional 2026, en la última jornada antes del parate por Fiestas Patrias y la fecha FIFA. Los azules son terceros con 39 puntos y se juegan mucho: mantienen una pelea cerrada con Universidad Católica y Palestino por el Chile 2, el cupo que da acceso directo a la Copa Libertadores 2027.

Los Papayeros, en tanto, llegan transformados: tras pasarla mal en la parte baja, encadenaron tres triunfos en sus últimos cuatro partidos y se instalaron novenos con 30 unidades, ilusionados con un cupo internacional. El historial reciente, eso sí, es lapidario: la U ganó cuatro de los últimos cinco cruces, incluido el 4-0 de la primera rueda en el Nacional y el 5-0 por la Copa de la Liga en la propia Portada.

¿Dónde ver EN VIVO La Serena vs U de Chile?

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan La Serena vs U de Chile?

Fecha: Domingo 13 de septiembre

Domingo 13 de septiembre Hora: 15:00 horas

15:00 horas Estadio: La Portada (La Serena)

Árbitros de La Serena vs U de Chile

Árbitro: Mathias Riquelme

1er asistente: Wladimir Muñoz

2do asistente: Emilio Bastías

4to árbitro: Cristián Galaz

VAR: Piero Maza

AVAR: Joaquín Arrué

¿Cómo llegan La Serena vs U de Chile?

Deportes La Serena vive su mejor momento del año. El equipo de Felipe Gutiérrez venció 2-1 a Ñublense en La Portada, con goles de Felipe Chamorro sobre el cierre del primer tiempo y de Matías Pinto a los 88 minutos, apenas dos después de haber ingresado. Antes había ganado 1-0 en La Calera y 2-0 en Concepción: tres triunfos en cuatro fechas que lo alejaron definitivamente de la zona baja.

Universidad de Chile, en cambio, viene de una remontada épica. Los azules de Fernando Gago vencieron 4-2 a Coquimbo Unido en el Nacional tras ir 1-2 abajo: Eduardo Vargas abrió la cuenta, el autogol de Gabriel Castellón a los 82 puso en riesgo todo, pero un doblete de Juan Martín Lucero y un penal de Octavio Rivero en el 90’+7 sentenciaron el partido. El triunfo cortó una racha de dos derrotas seguidas, ante Universidad de Concepción y en el Superclásico frente a Colo Colo.

Formaciones de La Serena vs U de Chile

Posible formación de Deportes La Serena: José Ignacio Tapia; Matías Pérez, Francis Mac Allister, Rafael Delgado, Fernando Dinamarca; Gonzalo Escalante, Ian Rasso, Jeisson Vargas, Felipe Chamorro; Ángelo Henríquez y Diego Rubio. DT: Felipe Gutiérrez.

Posible formación de U. de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Bianneider Tamayo; Fabián Hormazábal, Tobías Reinhart, Israel Poblete, Maximiliano Guerrero; Agustín Arce, Gonzalo Reyna y Eduardo Vargas. DT: Fernando Gago.